Quốc tế Nhận định, dự đoán Tottenham vs Villarreal: Đánh chìm tàu ngầm vàng Trận đấu giữa Tottenham vs Villarreal giải Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 17/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Villarreal mới nhất

Tottenham vẫn thiếu vắng bản hợp đồng kỷ lục Dominic Solanke vì chấn thương mắt cá. Ngay cả khi kịp bình phục, anh cũng chỉ có thể ngồi dự bị. Những cái tên chắc chắn không thể ra sân gồm Yves Bissouma, Kota Takai, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin và James Maddison – tất cả đều chấn thương và không có tên trong danh sách dự Champions League. Mathys Tel cũng bị loại do quy định cầu thủ “cây nhà lá vườn”.

Sự vắng mặt này mở cơ hội cho Richarlison hoặc tân binh Randal Kolo Muani đá cao nhất trên hàng công, trong khi Xavi Simons – người vừa kiến tạo ở trận ra mắt cuối tuần qua – nhiều khả năng tiếp tục giữ vị trí bên cánh trái.

Villarreal mất Logan Costa và Pau Cabanes (dây chằng chéo), còn cựu hậu vệ Man United Willy Kambwala sẽ phải nghỉ đến tháng 12 vì chấn thương gân kheo. Tiền đạo Gerard Moreno cũng đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại, nên Nicolas Pepe – vừa được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga tháng 8 – có thể tiếp tục đá chính trong ngày trở lại London.

Cựu hậu vệ Spurs Juan Foyth dự kiến sẽ đá chính trước đội bóng cũ, trong khi Manor Solomon – hiện đang được Villarreal mượn từ Tottenham – đủ điều kiện ra sân nhưng có thể sẽ ngồi dự bị.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Villarreal mới nhất

Tottenham Hotspur:

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons

Villarreal:

Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Cardona; Pepe, Gueye, Parejo, Moleiro; Perez, Mikautadze

Nhận định bóng đá Tottenham vs Villarreal mới nhất

Hưởng lợi từ thành quả mà người tiền nhiệm để lại, HLV Thomas Frank sẽ cùng Tottenham bước vào hành trình Champions League vào thứ Ba tới, sau khi Ange Postecoglou đưa Spurs đến chức vô địch Europa League mùa trước – danh hiệu lớn đầu tiên sau 17 năm dài chờ đợi.

Dù thành tích đứng thứ 17 tại Ngoại hạng Anh đã buộc Postecoglou phải rời ghế, nhưng dưới triều đại cựu HLV Brentford, những tín hiệu khởi đầu của Tottenham đang rất tích cực.

Cuối tuần qua, Spurs có chiến thắng thứ ba cùng trận giữ sạch lưới thứ ba tại Premier League, dễ dàng vượt qua kình địch cùng thành phố West Ham 3-0 nhờ các bàn thắng của Pape Sarr, Lucas Bergvall và Micky van de Ven.

Tottenham đã thua PSG ở Siêu cúp châu Âu, nhưng vẫn để lại ấn tượng. Những thống kê trước trận càng khiến CĐV yên tâm: Spurs bất bại 20 trận gần nhất tại cúp châu Âu trên sân nhà và chỉ tịt ngòi một lần trong 16 trận gần đây ở đấu trường châu lục – thất bại 0-1 trước AZ Alkmaar ở lượt đi vòng 1/8 Europa League mùa trước.

Trong khi đó, Villarreal từng viết nên lịch sử khi vô địch Europa League 2020/21 sau loạt luân lưu trước Man United, trước khi gây bất ngờ lớn với tấm vé vào bán kết Champions League 2021/22. Tuy nhiên, ba năm sau, họ chỉ dừng lại ở vòng 1/8 Conference League 2023 và Europa League 2024.

Nhờ hệ số UEFA cao, vị trí thứ 5 tại La Liga mùa trước vẫn giúp Villarreal trở lại Champions League. Tuy nhiên, phong độ hiện tại lại không mấy khả quan: sau hai chiến thắng mở màn trước Real Oviedo và Girona, họ chỉ giành được một điểm ở hai trận gần nhất, hòa Celta Vigo rồi thua Atletico Madrid 0-2 cuối tuần qua.

Thống kê cũng đang chống lại Villarreal: họ chưa từng thắng một đội bóng Anh tại Champions League (hòa 6, thua 8). Trong khi đó, Tottenham cũng chỉ thắng 2/14 trận gần nhất trước các đội bóng Tây Ban Nha ở đấu trường châu Âu.

Dự đoán tỉ số Tottenham vs Villarreal mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Tottenham vs Villarreal như sau:

Sportsmole: Tottenham 2-1 Villarreal

WhoScore: Tottenham 2-0 Villarreal

Tottenham 2-0 Villarreal Báo chúng tôi dự đoán: Tottenham 2-1 Villarreal

Xem trực tiếp Tottenham vs Villarreal khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Tottenham vs Villarreal trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 17/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.