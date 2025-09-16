Quốc tế Nhận định, dự đoán Juventus vs Borussia Dortmund: Cú sốc phút bù giờ Trận đấu giữa Juventus vs Borussia Dortmund giải Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 17/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Juventus vs Borussia Dortmund mới nhất

Juventus gần như có đầy đủ lực lượng. Nếu không có chấn thương mới, Bremer sẽ đá trung vệ cùng Federico Gatti và Lloyd Kelly trong sơ đồ ba hậu vệ. Manuel Locatelli sẽ đóng vai trò then chốt ở tuyến giữa, có thể đá cặp với Khephren Thuram. Trên hàng công, Jonathan David và Dusan Vlahovic nhiều khả năng ra sân từ đầu, được hỗ trợ bởi Kenan Yildiz.

Với Dortmund, những màn trình diễn ấn tượng nơi hàng thủ càng đáng khen khi họ thiếu vắng Emre Can, Niklas Sule và Nico Schlotterbeck. HLV Kovac nhiều khả năng sẽ buộc phải chọn Aaron Anselmino, Waldemar Anton và Ramy Bensebaini cho hàng thủ ba người.

Tuyến giữa chứng kiến cơ hội cho Jobe Bellingham khẳng định bản thân tại sân chơi châu Âu, trong khi Serhou Guirassy sẽ lĩnh xướng hàng công.

Đội hình dự kiến Juventus vs Borussia Dortmund mới nhất

Juventus:

Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Yildiz; Vlahovic, David

Borussia Dortmund:

Kobel; Anselmino, Anton, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Bellingham, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy

Nhận định bóng đá Juventus vs Borussia Dortmund mới nhất

Juventus từng bị Inter dẫn 3-2 sau bàn thắng của Marcus Thuram ở phút 76, nhưng với hai pha lập công từ phút 83 trở đi, “Bà đầm già” đã lội ngược dòng để giành chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Serie A, tạm xếp nhì bảng sau Napoli do kém hiệu số.

Chiến thắng này giúp Juventus toàn thắng cả ba trận mở màn mùa giải 2025/26. Trước đó, họ cũng thắng bốn trong sáu trận chính thức, chỉ để thua tại Club World Cup.

Dù không thể giữ sạch lưới lần đầu tiên mùa này khi gặp Inter, đoàn quân của Igor Tudor đã có bảy bàn thắng sau ba vòng, cho thấy sự hiệu quả nơi hàng công.

Tại Champions League mùa trước, Juve gây thất vọng khi chỉ đứng thứ 20 ở giai đoạn vòng bảng với chín điểm. Dù được dự vòng play-off 1/8, họ lại thua PSV Eindhoven 3-4 chung cuộc vào tháng 2. Juventus cũng không ghi bàn ở ba trong bốn trận cuối vòng bảng, thắng Leipzig 3-2 nhưng thua Stuttgart 0-1 trong tháng 10/2024.

Thành tích sân nhà của “Lão bà” đang ấn tượng với sáu trận thắng liên tiếp tại Serie A. Tuy nhiên, ở đấu trường châu Âu, họ thua hai trong bốn trận gần nhất trên sân Allianz.

Bên kia chiến tuyến, Dortmund vừa thắng Heidenheim trong thế hơn người suốt 70 phút. Dù vậy, họ vẫn xứng đáng được ghi nhận khi tạo ra ba cơ hội lớn và chỉ để đối thủ sút trúng đích một lần.

Chiến thắng này là trận giữ sạch lưới thứ hai liên tiếp và thứ ba trong bốn trận mùa này – bằng với tổng số trận giữ sạch lưới ở 19 trận trước đó.

Tại Champions League 2024/25, Dortmund dừng bước ở tứ kết sau khi thua Barcelona 0-4 ở lượt đi ngày 9/4, rồi thắng 3-1 ở lượt về ngày 15/4.

Hai đội chưa gặp lại nhau kể từ mùa 2014/15, khi Juve thắng với tổng tỷ số 5-1 ở vòng 1/8 tháng 3/2015. Trước đó, Dortmund từng thắng hai lần liên tiếp trước Juventus.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Niko Kovac, Dortmund có ba chiến thắng và một trận hòa từ đầu mùa, ghi chín bàn. Họ hiện đứng thứ hai Bundesliga với bảy điểm sau ba trận.

Trên sân khách, Dortmund thắng hai, hòa một trong ba trận mùa này, và kết thúc mùa 2024/25 với hai chiến thắng cùng một trận hòa khi xa nhà.

Dự đoán tỉ số Juventus vs Borussia Dortmund mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Juventus vs Borussia Dortmund như sau:

Sportsmole: Juventus 2-1 Borussia Dortmund

WhoScore: Juventus 2-1 Borussia Dortmund

Juventus 2-1 Borussia Dortmund Báo chúng tôi dự đoán: Juventus 2-2 Borussia Dortmund

Xem trực tiếp Juventus vs Borussia Dortmund khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Juventus vs Borussia Dortmund trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 17/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.