Quốc tế Nhận định, dự đoán Real Madrid vs Marseille: Chảo lửa Bernabeu dậy sóng Trận đấu giữa Real Madrid vs Marseille giải Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 17/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Marseille mới nhất

Real Madrid sẽ vắng Antonio Rudiger khoảng hai tháng do chấn thương cơ. Ngoài ra, Jude Bellingham, Ferland Mendy và Endrick cũng chưa thể góp mặt. Khả năng kịp trở lại của Eduardo Camavinga vẫn bỏ ngỏ. HLV Xabi Alonso sẵn sàng xoay tua, với Federico Valverde và Franco Mastantuono nhiều khả năng được trao cơ hội. Trent Alexander-Arnold cũng có thể trở lại đội hình chính, chia sẻ vị trí hậu vệ phải cùng Dani Carvajal.

Với Marseille, thủ môn Ruben Blanco và hậu vệ Pol Lirola không có tên trong danh sách đăng ký Champions League. Tiền đạo Amine Gouiri nhiều khả năng vắng mặt sau chấn thương đầu trong trận thắng Lorient. CJ Egan-Riley trở lại sau án treo giò nhưng khó cạnh tranh vị trí với Pavard và Aguerd. Trong khi đó, Geronimo Rulli và Pierre-Emerick Aubameyang đang chờ cơ hội được trở lại đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Marseille mới nhất

Real Madrid:

Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Guler, Vinicius; Mbappe

Marseille:

Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Medina; Gomes, Kondogbia; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang

Nhận định bóng đá Real Madrid vs Marseille mới nhất

Sau khi dừng bước ở bán kết Club World Cup, Real Madrid đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để khởi đầu hoàn hảo cho mùa La Liga đầu tiên dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Bayer Leverkusen – Xabi Alonso.

Los Blancos bước vào kỳ nghỉ ĐTQG với phong độ hưng phấn sau các chiến thắng trước Osasuna, Real Oviedo và Mallorca. Trở lại cuối tuần qua, họ tiếp tục giành trọn ba điểm trên sân Real Sociedad, dù phải thi đấu hơn một giờ đồng hồ với 10 người sau khi Dean Huijsen nhận thẻ đỏ gây tranh cãi.

Kylian Mbappe và Arda Guler là những người lập công trước và sau tình huống Huijsen phạm lỗi với Oyarzabal – người sau đó ghi bàn trên chấm phạt đền. Dù vậy, Real Madrid vẫn đứng vững để bảo toàn thắng lợi, qua đó nối dài chuỗi toàn thắng lên bốn trận, đồng thời là đội duy nhất giữ thành tích 100% tại La Liga.

Giờ đây, đội đầu bảng sẽ chuyển sự tập trung sang Champions League. Mục tiêu của họ là cải thiện so với mùa trước, khi chỉ xếp thứ 11 ở giai đoạn vòng bảng với năm trận thắng và ba thất bại. Real Madrid cũng hướng tới việc duy trì thành tích toàn thắng trước Marseille, với bốn chiến thắng trong các lần đối đầu trước đó, ghi ít nhất ba bàn ở ba trận.

Trong khi đó, Marseille trở lại vòng bảng Champions League lần đầu tiên kể từ mùa 2022/23, nhờ ngôi á quân Ligue 1 mùa trước. Thầy trò Roberto De Zerbi không muốn chỉ góp mặt, mà còn đặt mục tiêu lọt vào vòng knock-out – điều họ chưa làm được kể từ tứ kết mùa 2011/12.

Đội bóng Pháp khởi đầu Ligue 1 khá thất thường: toàn thắng hai trận sân nhà nhưng toàn thua hai trận sân khách. Sau thất bại sít sao trước Rennes và trận thua Lyon, Marseille đã đáp trả mạnh mẽ bằng chiến thắng 4-0 trước Lorient, với Mason Greenwood, Benjamin Pavard, Angel Gomes và Nayef Aguerd cùng ghi bàn.

Làm khách tại Madrid, Marseille có cơ hội viết lại lịch sử với chiến thắng đầu tiên trước Real. Tuy nhiên, thống kê lại chống lại họ: các CLB Pháp chưa từng thắng trên sân Real Madrid tại Cúp C1/Champions League (hòa 4, thua 11).

Dự đoán tỉ số Real Madrid vs Marseille mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Real Madrid vs Marseille như sau:

Sportsmole: Real Madrid 2-1 Marseille

WhoScore: Real Madrid 2-0 Marseille

Real Madrid 2-0 Marseille Báo chúng tôi dự đoán: Real Madrid 2-1 Marseille

Xem trực tiếp Real Madrid vs Marseille khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Real Madrid vs Marseille trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 17/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.