Quốc tế Nhận định, dự đoán Benfica vs Qarabag: Vùi dập kẻ yếu Trận đấu giữa Benfica vs Qarabag giải Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 17/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Benfica vs Qarabag mới nhất

Benfica sẽ thiếu vắng một số trụ cột. Amar Dedic gặp chấn thương đầu gối khi làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Áo và phải nghỉ thi đấu hai đến ba tuần. Alexander Bah và Manu Silva đều chấn thương dây chằng chéo dài hạn. Bruma (rách gân Achilles) và Dodi Lukebakio (chấn thương cơ) cũng chưa thể trở lại.

Dù vậy, HLV Bruno Lage vẫn có thể tung ra đội hình mạnh với Nicolas Otamendi chỉ huy hàng thủ và Vangelis Pavlidis lĩnh xướng hàng công.

Bên phía Qarabag, HLV Qurbanov không gặp thêm ca chấn thương nào mới. Kevin Medina cùng Bahlul Mustafazada sẽ án ngữ hàng thủ, trong khi Nariman Akhundzade nhiều khả năng đá cao nhất trên hàng công, được hỗ trợ bởi Leandro Andrade ở hai cánh.

Đội hình dự kiến Benfica vs Qarabag mới nhất

Benfica:

Trubin; Araujo, Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis

Qarabag FK:

Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Kady, Zoubir; Akhundzade

Nhận định bóng đá Benfica vs Qarabag mới nhất

Benfica bước vào trận mở màn Champions League với phong độ ấn tượng ở giải quốc nội, khi đang đứng thứ tư tại Liga Portugal với 10 điểm sau bốn vòng.

Đoàn quân của Bruno Lage đã thắng ba và hòa một, ghi bảy bàn và chỉ thủng lưới hai lần, cho thấy sự cân bằng giữa sức tấn công sắc bén và khả năng phòng ngự chắc chắn.

Là một trong những CLB giàu thành tích nhất Bồ Đào Nha, Benfica chưa từng xuống hạng và luôn là đội bóng được yêu mến nhất đất nước. Họ từng hai lần vô địch Cúp C1 châu Âu vào các năm 1961 và 1962, nhưng những năm gần đây lại bộc lộ khoảng cách so với các ông lớn châu Âu.

Mùa trước, hành trình của Benfica dừng lại ở vòng 1/8 sau thất bại 1-4 chung cuộc trước Barcelona, minh chứng rõ ràng về sự khác biệt ở cấp độ châu lục.

Dù vậy, trở lại sân nhà Estadio da Luz – nơi từ lâu được coi là pháo đài trong những đêm châu Âu – Benfica hoàn toàn có cơ sở để tự tin. Họ hiện bất bại tám trận gần nhất trên mọi đấu trường, với sáu chiến thắng, hai trận hòa và ghi tổng cộng 12 bàn.

Đây cũng là lần đầu tiên Benfica đối đầu Qarabag. Dù đại diện Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn hẳn, đội khách vẫn hy vọng tạo nên bất ngờ.

Hàng công Benfica đang đạt nhịp điệu tốt, liên tục nổ súng trong thời gian gần đây. Với sự linh hoạt chiến thuật cùng hỏa lực mạnh mẽ, họ được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến xa tại Champions League.

Trong khi đó, Qarabag mới chỉ có lần thứ hai góp mặt ở vòng bảng Champions League, sau lần đầu tiên mùa 2017/18 cùng bảng với Chelsea, Roma và Atletico Madrid. Họ vẫn là CLB Azerbaijan duy nhất từng vươn tới cấp độ này – niềm tự hào quốc gia nhưng cũng là áp lực lớn khi chạm trán các đại diện hàng đầu châu Âu.

Đoàn quân của HLV Qurban Qurbanov khởi đầu mùa giải trong nước không mấy thuyết phục, với một thắng, một hòa và một thua, tạm xếp thứ sáu ở giải VĐQG Azerbaijan. Họ mới ghi ba bàn và để thủng lưới hai lần, cho thấy lối chơi vẫn chưa thực sự ổn định.

Điểm nhấn lớn nhất của Qarabag là chiến thắng ở vòng play-off trước Ferencvarosi TC, khi vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 5-4, dù thua 2-3 ở trận lượt về.

Tuy thường xuyên thống trị đấu trường quốc nội, Qarabag lại gặp khó trong việc thích nghi ở sân chơi châu Âu. Những chuyến làm khách càng bộc lộ hạn chế khi phải đối đầu với nhịp độ và thể lực vượt trội. Với lối chơi thiên về phòng ngự và phản công, việc trụ vững trước Benfica ngay tại Lisbon sẽ là thử thách rất lớn.

Dự đoán tỉ số Benfica vs Qarabag mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Benfica vs Qarabag như sau:

Sportsmole: Benfica 3-1 Qarabag

WhoScore: Benfica 2-0 Qarabag

Benfica 2-0 Qarabag Báo chúng tôi dự đoán: Benfica 2-0 Qarabag

Xem trực tiếp Benfica vs Qarabag khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Benfica vs Qarabag trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 17/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.