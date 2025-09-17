Quốc tế Nhận định, dự đoán Bayern Munich vs Chelsea: Rượt đuổi điên rồ Trận đấu giữa Bayern Munich vs Chelsea giải Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 18/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs Chelsea mới nhất

Bayern Munich chịu tổn thất lớn khi Jamal Musiala – cựu cầu thủ trẻ Chelsea – vẫn đang hồi phục chấn thương nặng ở chân và mắt cá dính tại Club World Cup. HLV Kompany cũng mất hậu vệ Hiroki Ito (chân) và Alphonso Davies (đầu gối), trong khi Raphael Guerreiro dính thêm chấn thương xương sườn cuối tuần qua.

Harry Kane chắc chắn là mũi nhọn trên hàng công, được hỗ trợ bởi Luis Diaz – người đã cân bằng kỷ lục ghi bàn trong ba trận Bundesliga đầu tiên. Nicolas Jackson có quyền ra sân gặp đội bóng chủ quản Chelsea, nhưng khó cạnh tranh vị trí với Kane.

Về phía Chelsea, Cole Palmer nhiều khả năng đá chính sau khi ghi bàn từ ghế dự bị trước Brentford. Tuy nhiên, Maresca không có sự phục vụ của Liam Delap (gân kheo), Benoit Badiashile, Romeo Lavia, Dario Essugo (đùi), Mykhaylo Mudryk (treo giò). Estevao Willian bị ốm còn Facundo Buonanotte không được đăng ký cho vòng bảng.

Joao Pedro chưa đạt thể trạng tốt nhất nhưng vẫn là niềm hy vọng lớn khi đã góp công vào năm bàn thắng chỉ sau bốn trận Premier League, thành tích chỉ kém Eden Hazard trong lịch sử Chelsea.

Đội hình dự kiến Bayern Munich vs Chelsea mới nhất

Bayern Munich:

Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane

Chelsea:

Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Chelsea mới nhất

Bayern Munich đã chờ đợi quá lâu để tìm lại ánh hào quang châu Âu, kể từ lần đánh bại PSG trong trận chung kết năm 2020 tổ chức trên sân không khán giả. Trong 5 năm qua, “Hùm xám” trải qua bốn lần dừng bước ở tứ kết và một lần vào bán kết Champions League.

Nhà vô địch châu Âu mùa trước đã trả nợ PSG bằng chiến thắng tại Club World Cup, và giờ đây họ tiếp tục thể hiện sự vượt trội tại đấu trường quốc nội. Đoàn quân của Vincent Kompany đã toàn thắng 5 trận đầu mùa, giành luôn Siêu cúp Đức và vừa hủy diệt Hamburg 5-0 cuối tuần qua.

Dù mùa trước không thể lọt vào top 8 giai đoạn vòng bảng Champions League, Bayern vẫn bất bại trên sân nhà. Allianz Arena hiện đã trải qua chuỗi 34 trận bất bại liên tiếp ở vòng bảng/UCL league phase – lần cuối cùng họ thua tại đây là tháng 12/2013, khi Man City hạ 3-2 còn Kompany ngồi dự bị.

Thống kê càng khiến đối thủ lo ngại: Bayern đã thắng trận mở màn Champions League trong suốt 22 mùa liên tiếp, lần gần nhất không làm được điều này là trước Deportivo La Coruna năm 2002.

Trong khi đó, Chelsea trở lại Champions League sau hai năm vắng bóng, nhưng họ đã kịp đi vào lịch sử khi vô địch Conference League mùa trước. Nhờ chiến thắng đó, “The Blues” trở thành CLB đầu tiên giành trọn bộ danh hiệu UEFA (Champions League, Europa League, Conference League, Siêu cúp).

Suất dự Champions League mùa này cũng đến theo cách kịch tính, khi Chelsea phải chờ đến vòng cuối Ngoại hạng Anh mới giành vé. Dưới thời Enzo Maresca, họ khởi đầu mùa giải với phong độ khá thất thường: bốn trận derby London đem về hai trận hòa và hai chiến thắng, gần nhất là trận hòa 2-2 trước Brentford.

Chelsea từng làm nên lịch sử tại Munich năm 2012, nhưng kể từ đó, Bayern đã thắng cả ba lần đối đầu tiếp theo, trong đó có chiến thắng tổng tỷ số 7-1 ở vòng 1/8 mùa 2019/20.

Dự đoán tỉ số Bayern Munich vs Chelsea mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bayern Munich vs Chelsea như sau:

Sportsmole: Bayern Munich 3-1 Chelsea

WhoScore: Bayern Munich 3-2 Chelsea

Bayern Munich 3-2 Chelsea Báo chúng tôi dự đoán: Bayern Munich 3-2 Chelsea

Xem trực tiếp Bayern Munich vs Chelsea khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bayern Munich vs Chelsea trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 18/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.