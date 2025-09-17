Quốc tế Nhận định, dự đoán Slavia Prague vs Bodo/Glimt: Kịch bản bất ngờ Trận đấu giữa Slavia Prague vs Bodo/Glimt giải Champions League diễn ra vào 23h45 ngày 17/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Slavia Prague vs Bodo/Glimt mới nhất

Slavia Prague sẽ không có sự phục vụ của Dominik Javorcek và Emmanuel Fully vào thứ Tư do chấn thương, nhưng ngoài ra họ có lực lượng gần như mạnh nhất.

Lukas Provod đã ghi hai bàn mùa này và nhiều khả năng sẽ đá chính trên hàng công, trong khi Christos Zafeiris cũng có thể góp mặt ở tuyến trên.

Lukas Vorlicky gây ấn tượng với hai bàn sau ba trận ra sân và có khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính vào đêm thứ Tư.

Bên phía Bodo/Glimt, Brede Moe, Fredrik Bjorkan, Ole Didrik Blomberg, Kasper Hogh và Isak Maatta đều vắng mặt do chấn thương, trong khi Ulrik Saltnes và Ola Brynhildsen cũng có nguy cơ không thể thi đấu.

Sự thiếu vắng Hogh là tổn thất lớn khi anh đã ghi 26 bàn mùa này, còn chân sút số hai của đội – Saltnes – cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Trong trường hợp Saltnes không kịp trở lại, Jens Petter Hauge nhiều khả năng sẽ đảm nhận vai trò tấn công, và cầu thủ 25 tuổi này đã có tám bàn trên mọi đấu trường mùa này.

Đội hình dự kiến Slavia Prague vs Bodo/Glimt mới nhất

Slavia Prague:

Stanek; Chaloupek, Zima, Holes; Hashioka, Dorley, Provod, Zmrzly; Vorlicky, Chytil, Zafeiris

Bodo/Glimt:

Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Riisnaes; Evjen, Berg, Auklend; Jorgensen, Helmersen, Hauge

Nhận định bóng đá Slavia Prague vs Bodo/Glimt mới nhất

Slavia Prague đã giành ngôi đầu tại giải VĐQG Séc 2024-25 để có suất trực tiếp vào vòng bảng Champions League mùa này, lần đầu tiên họ trở lại sân chơi này kể từ mùa 2019-20.

Mùa trước, đội bóng áo đỏ – trắng góp mặt ở vòng bảng Europa League nhưng chỉ thắng duy nhất một trong tám trận, kết thúc ở vị trí thứ 30 trên bảng tổng sắp, một chiến dịch đầy thất vọng.

Ở Champions League 2019-20, Slavia Prague từng nằm cùng bảng với Inter Milan, Borussia Dortmund và Barcelona, và họ chỉ giành được hai điểm.

Đoàn quân của HLV Jindrich Trpisovsky mùa này sẽ đối đầu Inter Milan, Atalanta, Arsenal, Athletic Bilbao, Tottenham Hotspur, Barcelona và FC Pafos ở vòng bảng Champions League 2025-26, và với chất lượng đội hình hiện tại, họ đủ sức gây khó dễ cho nhiều đối thủ lớn.

Tại giải quốc nội, Slavia Prague đã trải qua tám trận, giành 20 điểm để dẫn đầu bảng xếp hạng. Họ bước vào trận đấu này sau ba chiến thắng liên tiếp, trong đó có thắng lợi 3-1 trước Karvina hôm thứ Bảy.

Trong khi đó, Bodo/Glimt là nhà vô địch Eliteserien, nhưng danh hiệu này mùa trước chỉ giúp họ góp mặt ở vòng play-off Champions League thay vì vào thẳng vòng bảng.

Nhà vô địch Na Uy đã vượt qua vòng play-off để hiện diện ở vòng bảng khi đánh bại Sturm Graz với tổng tỷ số 6-2, thắng 5-0 trên sân nhà ở lượt đi trước khi thua 1-2 ở lượt về.

Đội bóng của HLV Knutsen hiện đã thi đấu 21 trận tại Eliteserien mùa này, giành 48 điểm để đứng đầu bảng, hơn đội xếp thứ hai Viking hai điểm với cùng số trận.

Bodo/Glimt từng lọt vào bán kết Europa League 2024-25, nhưng bị Tottenham loại khỏi trận chung kết. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử họ góp mặt ở vòng bảng Champions League.

Trận đấu tối thứ Ba cũng sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử vòng bảng Champions League có màn đối đầu giữa một đội bóng Séc và một đội bóng Na Uy, vì vậy lịch sử sẽ được viết nên tại sân Fortuna Arena.

Dự đoán tỉ số Slavia Prague vs Bodo/Glimt mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Slavia Prague vs Bodo/Glimt như sau:

Sportsmole: Slavia Prague 2-1 Bodo/Glimt

WhoScore: Slavia Prague 1-1 Bodo/Glimt

Slavia Prague 1-1 Bodo/Glimt Báo chúng tôi dự đoán: Slavia Prague 1-1 Bodo/Glimt

Xem trực tiếp Slavia Prague vs Bodo/Glimt khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Slavia Prague vs Bodo/Glimt trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 23h45 ngày 17/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.