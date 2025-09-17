Quốc tế Nhận định, dự đoán Club Brugge vs Monaco: Nghẹt thở trên đất Bỉ Trận đấu giữa Club Brugge vs Monaco giải Champions League diễn ra vào 23h45 ngày 18/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Club Brugge vs Monaco mới nhất

Trong trận gần nhất tại giải VĐQG Bỉ, Brugge vắng Hugo Vetlesen, Ludovit Reis và Joaquin Seys vì chấn thương nhẹ, còn Romeo Vermant nghỉ thi đấu do vấn đề cơ bắp.

Christos Tzolis, Aleksandar Stankovic, Hans Vanakan và Nicolo Tresoldi đều ghi bàn trong trận lượt về thắng Rangers, trong khi Joaquin Seys lập cú đúp ở chiến thắng đậm này.

Bên phía Monaco, thủ môn số một Lukas Hradecky dính chấn thương đầu gối vào cuối tháng 8. Cựu cầu thủ trẻ Brugge Stanis Idumbo bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương hông, còn Aleksandr Golovin vắng mặt ở trận gặp Auxerre cuối tuần qua do chấn thương cơ.

Ansu Fati đang tiến gần đến màn ra mắt sau khi gia nhập từ Barcelona theo dạng cho mượn mùa hè này, trong khi HLV Hutter cho biết Paul Pogba có thể chưa thi đấu trước kỳ tập trung ĐTQG vào tháng 10.

Đội hình dự kiến Club Brugge vs Monaco mới nhất

Club Brugge:

Mignolet; Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer; Onyedika, Stankovic; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi

Monaco:

Kohn; Teze, Dier, Salisu, Ouattara; Zakaria, Camara; Akliouche, Biereth, Minamino; Balogun

Nhận định bóng đá Club Brugge vs Monaco mới nhất

Sau khi phải chật vật vượt qua RB Leipzig ở vòng play-off mở màn, Brugge đã thể hiện sức mạnh áp đảo trong những trận vòng loại tiếp theo, loại đại diện Scotland với tổng tỷ số 9-1.

Đội bóng Bỉ duy trì sự ổn định ấn tượng trên sân nhà, chỉ để thua hai trong 17 trận châu Âu gần nhất tại West Flanders.

Trong ba mùa giải gần đây của giải đấu, Brugge có hai lần lọt vào vòng 16 đội, một phần nhờ phong độ sân nhà xuất sắc, khi hai trong ba chiến thắng ở vòng bảng mùa trước diễn ra trên sân Jan Breydel.

Kể từ sau chiến thắng trước đại diện Scotland, đoàn quân của HLV Nicky Hayen không còn giữ được sự thuyết phục, khi đánh rơi điểm ở hai trận gần nhất tại giải quốc nội và hiện đứng thứ năm sau sáu vòng ở giải VĐQG Bỉ.

Chỉ một trong 14 trận gần nhất trên sân nhà của Brugge kết thúc bằng thất bại, với bốn chiến thắng liên tiếp vừa qua và ghi 13 bàn, thủng lưới 3 bàn.

Trận đấu thứ Năm này sẽ là lần thứ ba Brugge tiếp đón Monaco tại Champions League, và họ chưa thua trong hai lần trước đó. Chiến thắng duy nhất của Monaco trên đất Bỉ đã diễn ra từ năm 1988 (1-0).

Một mùa giải Ligue 1 vững vàng khác giúp Monaco trở lại vòng bảng Champions League, khi họ hướng tới mục tiêu lần đầu tiên vào vòng knock-out hai mùa liên tiếp kể từ đầu những năm 2000.

Chiến thắng 1-0 trên sân Bologna mùa trước là lần duy nhất trong 12 trận sân khách gần nhất ở đấu trường này Monaco có được thắng lợi.

Đội bóng Công quốc đã thắng bốn trong bảy trận mở màn gần đây tại Champions League, bao gồm chiến thắng 2-1 trước Barcelona ở lượt trận đầu mùa trước.

Trong bốn lần chạm trán các CLB Bỉ trước đây, Monaco chỉ thắng một lần (trước Lierse 1-0 ở Champions League 1997), song họ cũng chỉ thua duy nhất một trận trong giai đoạn đó.

Đoàn quân của HLV Adi Hutter chưa để thủng lưới bàn nào trong hiệp một ở bốn vòng Ligue 1 mùa này, trong khi mùa trước họ chỉ ghi được một bàn trên sân khách trong 45 phút đầu ở đấu trường này.

Trong lịch sử đối đầu, Monaco chỉ thắng một trong bốn lần gặp Brugge, đó là trận thắng hủy diệt 6-1 tại Stade Louis II năm 1988, sau khi thua 0-1 ở lượt đi vòng 16 đội.

Dự đoán tỉ số Club Brugge vs Monaco mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Club Brugge vs Monaco như sau:

Sportsmole: Club Brugge 1-2 Monaco

WhoScore: Club Brugge 1-1 Monaco

Club Brugge 1-1 Monaco Báo chúng tôi dự đoán: Club Brugge 1-1 Monaco

Xem trực tiếp Club Brugge vs Monaco khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Club Brugge vs Monaco trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 23h45 ngày 18/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.