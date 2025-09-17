Quốc tế Nhận định, dự đoán Liverpool vs Atletico Madrid: Chiến thắng mong manh Trận đấu giữa Liverpool vs Atletico Madrid giải Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 18/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Atletico Madrid mới nhất

Người hâm mộ Liverpool chờ đợi màn ra mắt của Alexander Isak trước Burnley nhưng phải thất vọng, song HLV Slot đã xác nhận tân binh 125 triệu bảng sẽ có mặt trong danh sách thi đấu gặp Atletico – dù khó có khả năng đá chính. Alexis Mac Allister cũng chưa chắc ra sân từ đầu sau khi rời sân sớm ở trận trước. Curtis Jones vẫn chấn thương, nên Dominik Szoboszlai có thể trở lại tuyến giữa, nhường vị trí hậu vệ phải cho Jeremie Frimpong. Federico Chiesa không có tên trong danh sách Champions League.

Atletico gặp khủng hoảng nhân sự ở trận thắng Villarreal khi Julian Alvarez, Nico Gonzalez, Robin Le Normand và David Hancko đều phải rời sân. Hancko dính chấn thương mắt cá nặng nhất, trong khi ba cái tên còn lại nhiều khả năng chỉ bị quá tải. Tuy nhiên, khả năng ra sân của họ vẫn còn bỏ ngỏ. Ngoài ra, Jose Gimenez (bắp chân), Alex Baena (háng) và Thiago Almada (bắp chân) chắc chắn vắng mặt. Nếu Gonzalez không kịp bình phục, Conor Gallagher có thể đá chính ở cánh trái trong sơ đồ 4-4-2.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Atletico Madrid mới nhất

Liverpool:

Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Atletico Madrid:

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Gallagher; Griezmann, Sorloth

Nhận định bóng đá Liverpool vs Atletico Madrid mới nhất

HLV Arne Slot tiếp tục viết lại những kỷ lục trong mùa đầu tiên dẫn dắt Liverpool, khi đội bóng của ông trở thành CLB Ngoại hạng Anh đầu tiên giành bốn chiến thắng liên tiếp đều nhờ các bàn thắng trong 10 phút cuối trận.

Mới nhất, Mohamed Salah là người hùng với cú sút phạt đền ở phút 95 giúp Liverpool hạ Burnley 1-0. “The Kop” khởi đầu mùa giải với 12 điểm tuyệt đối, dẫn đầu Premier League và chứng minh bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Giờ đây, họ chuyển hướng sang đấu trường châu Âu với quyết tâm phục thù sau thất bại trước PSG ở vòng 1/8 mùa trước – đội sau đó lên ngôi vô địch. Lợi thế cho Liverpool là họ toàn thắng 14 trận sân nhà gần nhất ở cúp châu Âu, ghi từ hai bàn trở lên trong 13 trận liên tiếp.

Atletico Madrid dưới triều đại Diego Simeone luôn nổi tiếng với lối chơi chắc chắn. “Los Rojiblancos” đã giữ sạch lưới trong 42% số trận Champions League của mình dưới thời HLV Argentina – tỷ lệ cao nhất với một CLB Tây Ban Nha sau hơn 50 trận.

Dẫu vậy, Atletico khởi đầu La Liga 2025/26 không suôn sẻ: thua Espanyol, rồi hòa Elche và Alaves. Phải đến vòng 4, họ mới giành chiến thắng 2-0 trước Villarreal nhờ công Pablo Barrios và Nico Gonzalez.

Đây là mùa thứ 13 liên tiếp Atletico góp mặt tại Champions League. Họ chỉ thua hai trong 15 trận ra quân gần nhất ở vòng bảng và ghi bàn ở 15/16 trận gần nhất. Trong lịch sử đối đầu, Atletico từng gây khó dễ cho Liverpool, nhưng từ mùa 2021/22, đội bóng Anh đã thắng cả hai lượt, mở ra chuỗi bốn trận liên tiếp đánh bại các đại diện Tây Ban Nha.

Dự đoán tỉ số Liverpool vs Atletico Madrid mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Liverpool vs Atletico Madrid như sau:

Sportsmole: Liverpool 2-1 Atletico Madrid

WhoScore: Liverpool 1-0 Atletico Madrid

Liverpool 1-0 Atletico Madrid Báo chúng tôi dự đoán: Liverpool 1-0 Atletico Madrid

Xem trực tiếp Liverpool vs Atletico Madrid khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Liverpool vs Atletico Madrid trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 18/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.