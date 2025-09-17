Quốc tế Nhận định, dự đoán Ajax vs Inter Milan: Liên tục bắn phá Trận đấu giữa Ajax vs Inter Milan giải Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 18/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Ajax vs Inter Milan mới nhất

Ajax gần như có đội hình đầy đủ, chỉ thiếu Branco van den Boomen do chấn thương lưng. Trên hàng công, dù Wout Weghorst không ghi bàn cuối tuần qua, Mika Godts đã lập cú đúp và nhiều khả năng sẽ cùng Steven Berghuis tạo thành bộ ba tấn công. Ở tuyến giữa, Kenneth Taylor – cầu thủ ghi 15 bàn mùa trước – sẽ kết hợp cùng tân binh Oscar Gloukh, người từng để lại dấu ấn tại Champions League trong màu áo Salzburg.

Inter hành quân đến Hà Lan với đầy đủ lực lượng, trong đó có tân binh Manuel Akanji – vừa ra mắt ở Serie A trong trận Derby d’Italia hỗn loạn. Các tân binh khác gồm Petar Sucic, Andy Diouf và Ange-Yoan Bonny cũng sẵn sàng góp mặt nếu Chivu quyết định thay đổi đội hình.

Hàng công Inter vẫn đặt niềm tin vào Marcus Thuram – người đã ghi ba bàn tại Serie A mùa này – và đội trưởng Lautaro Martinez, chân sút từng ghi chín bàn trong hành trình vào chung kết Champions League mùa trước.

Đội hình dự kiến Ajax vs Inter Milan mới nhất

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Taylor, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Godts

Inter Milan: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez

Nhận định bóng đá Ajax vs Inter Milan mới nhất

Ajax và cựu HLV Francesco Farioli đã trải qua một cú sảy chân đáng tiếc khi bỏ lỡ cơ hội vàng để giành lại ngôi vô địch Eredivisie.

Chiến thắng trước đối thủ trực tiếp PSV vào cuối tháng 3 giúp Ajax tạo khoảng cách chín điểm trên đỉnh bảng, nhưng họ lại sa sút ở giai đoạn cuối và để tuột mất danh hiệu. Cùng với việc bị loại ở vòng 1/8 Europa League và thất bại tại KNVB Beker, đội bóng thành Amsterdam đã trải qua ba năm trắng tay.

Sau khi Farioli ra đi, ban lãnh đạo Ajax quyết định đưa John Heitinga trở lại. Cựu trung vệ từng gắn bó nhiều năm với CLB, từng làm HLV tạm quyền trước khi sang Anh làm trợ lý ở West Ham và Liverpool.

Dưới sự dẫn dắt của Heitinga, Ajax chưa thua trận nào từ đầu mùa: thắng cả ba trận sân nhà, nhưng hai lần chia điểm khi thi đấu xa nhà. Gần nhất, họ vượt qua PEC Zwolle 3-1.

Bước vào vòng bảng Champions League, Ajax chỉ mới vượt qua vòng bảng một lần trong bốn mùa gần nhất kể từ khi vào bán kết 2019. Trận ra quân lần này tái hiện chung kết Cúp C1 năm 1972, khi Ajax đánh bại Inter ở Rotterdam. Tuy nhiên, từ đó đến nay, họ chưa từng thắng Inter trong bốn lần đối đầu ở Champions League, thua ba trận.

Bên kia chiến tuyến, Inter cũng phải chấp nhận ngôi á quân Serie A mùa trước, để Napoli vượt mặt trong cuộc đua Scudetto. Nhưng nỗi đau lớn hơn là thất bại tan nát 0-5 trước PSG ở chung kết Champions League – trận cuối cùng của Simone Inzaghi trên ghế nóng.

Sau hai lần vào chung kết trong ba năm, Inter bất ngờ bổ nhiệm Cristian Chivu – cựu hậu vệ từng vô địch châu Âu cùng CLB năm 2010 nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm huấn luyện.

Dưới thời Chivu, Inter tiến tới vòng knock-out Club World Cup rồi khởi đầu Serie A với phong độ phập phù: thắng đậm Torino 5-0, nhưng sau đó thua Udinese và thất bại trong trận Derby d’Italia đầy kịch tính. Trước Juventus, Inter từng lội ngược dòng để dẫn trước, nhưng lại để thua ngược 3-4 bởi hai bàn trong những phút cuối.

Giờ đây, Nerazzurri sẽ phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để khởi đầu thuận lợi ở Champions League – giải đấu mà họ đã tiến rất gần tới vinh quang trong các mùa gần đây.

Dự đoán tỉ số Ajax vs Inter Milan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Ajax vs Inter Milan như sau:

Sportsmole: Ajax 2-2 Inter Milan

WhoScore: Ajax 1-2 Inter Milan

Ajax 1-2 Inter Milan Báo chúng tôi dự đoán: Ajax 2-2 Inter Milan

Xem trực tiếp Ajax vs Inter Milan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Ajax vs Inter Milan trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 18/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.