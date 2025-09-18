Quốc tế Nhận định, dự đoán Lecce vs Cagliari: Rượt đuổi căng não Trận đấu giữa Lecce vs Cagliari giải Serie A diễn ra vào 1h45 ngày 20/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Lecce vs Cagliari mới nhất

Lecce vẫn thiếu Filip Marchwinski và Gaby Jean do chấn thương dây chằng chéo, trong khi Balthazar Pierret chưa kịp bình phục chấn thương cơ. Ngoài ra, lực lượng của HLV Di Francesco gần như đầy đủ và có thể có một vài thay đổi ở hàng thủ.

Trên hàng công, bộ đôi tân binh Nikola Stulic và Francesco Camarda (mượn từ Milan) – cả hai đều chưa ghi bàn mùa này – sẽ cạnh tranh suất đá chính.

Với Cagliari, họ mất Zito Luvumbo và thủ môn dự bị Boris Radunovic vì chấn thương. Belotti đã ra mắt tuần trước và nhiều khả năng tiếp tục đá cặp với Esposito, dù Gennaro Borrelli và Semih Kilicsoy cũng là lựa chọn.

Ở khung gỗ, Elia Caprile – người gây ấn tượng mạnh với hàng loạt pha cứu thua trước Parma – chắc chắn sẽ bắt chính.

Đội hình dự kiến Lecce vs Cagliari mới nhất

Lecce:

Falcone; Kouassi, Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Sottil

Cagliari:

Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Esposito, Belotti

Nhận định bóng đá Lecce vs Cagliari mới nhất

Sau thất bại trên sân Atalanta tuần trước, Lecce đang đứng cuối bảng Serie A và vẫn chưa có chiến thắng nào tại giải đấu mùa 2025/26.

Hy vọng gây bất ngờ ở Bergamo sụp đổ khi họ thủng lưới 3 bàn chỉ trong 25 phút hiệp hai, qua đó nhận thất bại thứ hai liên tiếp. Trước đó, Lecce khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng tại Coppa Italia trước Juve Stabia, rồi hòa 0-0 với Genoa và thua 0-2 trước AC Milan. Tính đến hiện tại, bàn thắng muộn của Konan N’dri trước Atalanta là tất cả những gì họ có được.

HLV Eusebio Di Francesco – từng dẫn dắt Cagliari – đang đối diện áp lực lớn trong việc giúp đội bóng trụ hạng, đặc biệt khi ông từng phải chịu hai lần xuống hạng liên tiếp cùng Frosinone và Venezia. Việc sớm giành chiến thắng sẽ là mục tiêu bắt buộc.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào thống kê từ mùa trước, Lecce chỉ thắng 1 trong 12 trận sân nhà gần nhất và không ghi bàn ở 8 trận. Điều đó khiến khả năng tái lập chiến thắng 1-0 trước Cagliari ở Via del Mare mùa trước (với bàn thắng của Nikola Krstovic, nay đã rời CLB) trở nên mong manh.

Phía bên kia, Cagliari đã có những sự thay thế hiệu quả sau sự ra đi của Roberto Piccoli. Dù các tân binh Andrea Belotti và Sebastiano Esposito chưa ghi bàn, họ vẫn góp công trong chiến thắng 2-0 trước Parma tuần trước, khi Yerry Mina và Mattia Felici lập công.

Trước đó, thầy trò Fabio Pisacane từng cầm hòa Fiorentina và chỉ thua Napoli 0-1 ở phút bù giờ cuối cùng. Với 4 điểm trong tay, Cagliari đang hướng đến mục tiêu có hai chiến thắng liên tiếp tại Serie A – điều mà họ chưa làm được kể từ tháng 3/2024 dưới thời Claudio Ranieri.

Cagliari chỉ thắng 1/7 lần gần nhất chạm trán Lecce ở Serie A, nhưng đó chính là chiến thắng đậm 4-1 trong lần gặp gần nhất hồi tháng 1 trên sân Unipol Domus.

Dự đoán tỉ số Lecce vs Cagliari mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Lecce vs Cagliari như sau:

Sportsmole: Lecce 1-2 Cagliari

WhoScore: Lecce 0-2 Cagliari

Lecce 0-2 Cagliari Báo chúng tôi dự đoán: Lecce 1-2 Cagliari

Xem trực tiếp Lecce vs Cagliari khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Lecce vs Cagliari trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 1h45 ngày 20/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.