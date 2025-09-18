Quốc tế Nhận định, dự đoán Real Betis vs Real Sociedad: Kẻ tung người hứng Trận đấu giữa Real Betis vs Real Sociedad giải La Liga diễn ra vào 2h00 ngày 20/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Real Betis vs Real Sociedad mới nhất

Real Betis tiếp tục vắng Isco do chấn thương. Ngoài ra, Nobel Mendy, Marc Bartra, Ricardo Rodriguez và Aitor Ruibal đều chưa chắc kịp trở lại.

Giovani Lo Celso nhiều khả năng sẽ đá chính ở vị trí số 10, còn Antony – tân binh trở lại theo hợp đồng dài hạn từ Man United – sẽ tiếp tục được trao cơ hội bên cánh phải. Pablo Fornals vẫn giữ vai trò ở tuyến giữa, trong khi Cucho Hernandez (1 bàn tại La Liga mùa này) sẽ đá cao nhất trên hàng công.

Với Real Sociedad, Yangel Herrera chắc chắn vắng mặt do chấn thương cơ. Orri Oskarsson, Luka Sucic và Brais Mendez cần trải qua kiểm tra thể lực trước trận.

HLV Sergio Francisco nhiều khả năng không thay đổi quá nhiều so với trận gặp Real Madrid, nhưng Takefusa Kubo có thể trở lại đội hình xuất phát ở cánh phải. Ở tuyến trên, Mikel Oyarzabal tiếp tục là mũi nhọn chủ lực khi anh đang hướng tới cột mốc lọt top 2 chân sút ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Đội hình dự kiến Real Betis vs Real Sociedad mới nhất

Real Betis:

Valles; Bellerin, Natan, Gomez, Firpo; Fornals, Altimira; Antony, Lo Celso, Riquelme; Hernandez

Real Sociedad:

Remiro; Elustondo, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez; Goti, Gorrotxategi, Marin; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea

Nhận định bóng đá Real Betis vs Real Sociedad mới nhất

Real Betis đã chơi 5 trận tại La Liga mùa này và có khởi đầu ở mức chấp nhận được, với 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 thất bại, mang về 6 điểm và đứng ở vị trí thứ 10.

Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini mở màn mùa giải bằng trận hòa 1-1 trước Elche, sau đó thắng Alaves 1-0 trên sân nhà. Tuy nhiên, họ lại bị Celta Vigo cầm chân rồi để thua Athletic Bilbao trước kỳ nghỉ tháng 9.

Trở lại sau loạt trận quốc tế, Betis hòa 2-2 với Levante cuối tuần qua, trong đó họ phải ngược dòng từ thế bị dẫn 2 bàn.

Betis sẽ bắt đầu hành trình Europa League vào tuần tới gặp Nottingham Forest, vì vậy một kết quả tích cực trước Real Sociedad chắc chắn sẽ là bàn đạp quan trọng. Mùa trước, Betis từng thắng Sociedad 3-0 trong trận đấu tương tự, nhưng họ chỉ thắng 1/5 lần chạm trán gần đây với đối thủ xứ Basque.

Phía bên kia, Real Sociedad vừa để thua 1-2 trên sân Bernabeu trước Real Madrid, nối dài chuỗi hai thất bại liên tiếp tại La Liga và khiến họ rơi xuống vị trí thứ 17 trên BXH.

“La Real” khởi đầu mùa giải với trận hòa 1-1 trước Valencia và 2-2 trước Espanyol, nhưng sau đó lần lượt gục ngã trước Real Oviedo và Real Madrid.

Mùa trước, Sociedad kết thúc ở vị trí thứ 11 – thành tích thấp nhất của họ kể từ mùa 2017/18. Những gì đã thể hiện đầu mùa này cho thấy họ tiếp tục đối mặt với một chiến dịch khó khăn.

Hai đội đã gặp nhau 118 lần trên mọi đấu trường. Sociedad nhỉnh hơn với 46 chiến thắng, Betis có 41, còn lại 31 trận hòa. Tiền đạo Mikel Oyarzabal đã ghi 6 bàn vào lưới Betis trong sự nghiệp và tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất cho đội khách trong trận đấu sắp tới.

Dự đoán tỉ số Real Betis vs Real Sociedad mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Real Betis vs Real Sociedad như sau:

Sportsmole: Real Betis 2-1 Real Sociedad

WhoScore: Real Betis 2-2 Real Sociedad

Real Betis 2-2 Real Sociedad Báo chúng tôi dự đoán: Real Betis 1-1 Real Sociedad

Xem trực tiếp Real Betis vs Real Sociedad khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Real Betis vs Real Sociedad trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h00 ngày 20/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.