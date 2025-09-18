Quốc tế Nhận định, dự đoán Man City vs Napoli: De Bruyne hết phép Trận đấu giữa Man City vs Napoli giải Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 19/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Man City vs Napoli mới nhất

Man City sẽ vắng bốn cầu thủ do chấn thương: Omar Marmoush (đầu gối), Rayan Cherki (chưa rõ), Rayan Ait-Nouri (mắt cá) và Mateo Kovacic (gót Achilles). John Stones cũng chưa sẵn sàng vì vấn đề cơ bắp.

Guardiola có thể xoay tua đội hình, với các cầu thủ như Rico Lewis, Nathan Ake, Nico Gonzalez, Oscar Bobb và Savinho đều sẵn sàng được gọi trở lại sau khi ngồi dự bị ở trận derby. Haaland chắc chắn giữ suất đá chính. Anh đã ghi 49 bàn chỉ sau 48 trận tại Champions League và đang hướng tới kỷ lục trở thành cầu thủ đạt cột mốc 50 bàn nhanh nhất giải đấu (hiện do Ruud van Nistelrooy nắm giữ với 62 trận). Đồng thời, Haaland có thể vượt qua thành tích ghi bàn của Thierry Henry ở đấu trường này.

Với Napoli, mọi sự chú ý đổ dồn vào Kevin De Bruyne, người chắc chắn sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các CĐV tại Etihad sau 10 năm gắn bó cùng Man City với 19 danh hiệu, bao gồm chức vô địch Champions League 2023.

Tuy nhiên, Romelu Lukaku vẫn vắng mặt dài hạn vì chấn thương đầu gối và bị loại khỏi danh sách Champions League, cùng với Luca Marianucci và Pasquale Mazzocchi. Ngoài ra, Amir Rrahmani (cơ gân kheo), Nikita Contini (gãy tay) và Alex Meret (cơ bắp) cũng không thể thi đấu.

Hojlund sẽ cạnh tranh vị trí đá chính với tiền đạo cao tới 2m03 Lorenzo Lucca, trong khi Scott McTominay – Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa trước và cựu tiền vệ Man United – nhiều khả năng được Conte tung vào sân từ đầu. Còn Billy Gilmour, cựu cầu thủ Brighton, có thể phải ngồi dự bị.

Đội hình dự kiến Man City vs Napoli mới nhất

Manchester City:

Donnarumma; Lewis, Dias, Gvardiol, Ake; Rodri, Gonzalez; Savinho, Foden, Doku; Haaland

Napoli:

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund

Nhận định bóng đá Man City vs Napoli mới nhất

Sau hai thất bại liên tiếp trước Tottenham và Brighton trước kỳ nghỉ quốc tế, Man City đã trở lại đầy mạnh mẽ với chiến thắng 3-0 trong trận derby Manchester tại Premier League, qua đó thắp lại tinh thần sau giai đoạn khởi đầu không mấy suôn sẻ.

Trong ngày đầy cảm xúc khi CLB và người hâm mộ tưởng nhớ huyền thoại boxing người Manchester – cũng là CĐV trung thành của Man City – Ricky Hatton vừa qua đời, Phil Foden đã ghi bàn mở tỷ số trong hiệp một, trước khi Erling Haaland lập cú đúp sau giờ nghỉ, giúp “The Citizens” giành trọn 3 điểm và niềm kiêu hãnh.

HLV Pep Guardiola hy vọng chiến thắng derby sẽ là bước ngoặt để đội bóng lấy lại phong độ. Dù chuẩn bị cho chuyến làm khách quan trọng gặp Arsenal vào cuối tuần, Man City trước hết phải tập trung cho mùa Champions League thứ 15 liên tiếp.

Nhà vô địch năm 2023 chắc chắn muốn khởi đầu thuận lợi, tránh lặp lại mùa trước khi họ chỉ đứng thứ 22/36 ở vòng bảng (thắng 3, hòa 2, thua 3) rồi bị loại bởi Real Madrid ở vòng play-off. Trên thực tế, Man City đã thua 4/5 trận gần nhất tại Champions League, nhưng họ bất bại 21 trận vòng bảng/League Phase gần đây trên sân Etihad (thắng 18, hòa 3), và thắng 5/6 trận mở màn gần nhất ở giải đấu này – thống kê hứa hẹn cho trận gặp Napoli sắp tới.

Napoli đang có khởi đầu như mơ dưới thời HLV Antonio Conte. Sau chức vô địch Serie A lần thứ hai trong ba mùa (2024/25), họ đã thắng cả ba trận mở màn mùa giải mới trước Cagliari, Sassuolo và Fiorentina.

Rasmus Hojlund – vừa rời Man United – đã ghi bàn ngay trong trận ra mắt, góp công vào chiến thắng 3-1 trước Fiorentina. Kevin De Bruyne, cũng là tân binh đến từ Man City, đã lập công từ chấm phạt đền ở phút thứ 6.

Dù hài lòng với sức mạnh tấn công của đội bóng, Conte vẫn cảnh báo các học trò không được chủ quan và phải giữ tập trung đến phút cuối, sau khi Fiorentina kịp ghi bàn danh dự ở 10 phút cuối trận.

Napoli sẽ là CLB thứ năm mà Conte dẫn dắt tại Champions League (sau Juventus, Chelsea, Inter Milan và Tottenham). Đây là mùa thứ chín đội bóng miền Nam Italia góp mặt ở giải đấu này, sau khi bỏ lỡ suất dự mùa trước – lần đầu tiên kể từ 2009/10.

Phong độ vòng bảng/League Phase gần đây của Napoli khá ấn tượng: thắng 11, hòa 4 và chỉ thua 3 trong 18 trận. Tuy vậy, họ chưa bao giờ thắng trên sân khách trước một đội bóng Anh ở cúp châu Âu (hòa 3, thua 9), từng thất bại trước hầu hết các đại diện từ Arsenal, Chelsea, Liverpool đến chính Man City. Ngoại lệ duy nhất là trận hòa Leicester City mùa 2021/22.

Dự đoán tỉ số Man City vs Napoli mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Man City vs Napoli như sau:

Sportsmole: Man City 2-1 Napoli

WhoScore: Man City 2-0 Napoli

Man City 2-0 Napoli Báo chúng tôi dự đoán: Man City 2-1 Napoli

Xem trực tiếp Man City vs Napoli khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Man City vs Napoli trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.