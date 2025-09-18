Quốc tế Nhận định, dự đoán Frankfurt vs Galatasaray: Ngày buồn của Icardi Trận đấu giữa Frankfurt vs Galatasaray giải Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 19/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Frankfurt vs Galatasaray mới nhất

Frankfurt hy vọng Hugo Larsson kịp trở lại sau khi bị ốm, nhưng Rasmus Kristensen chắc chắn vắng mặt vì chấn thương đùi gặp phải cuối tuần qua.

Mario Götze – nhà vô địch World Cup từng có 69 trận tại Champions League với 31 lần tham gia vào các bàn thắng – cũng có thể không kịp hồi phục.

Trên hàng công, tân binh Jonathan Burkardt vẫn chưa ghi bàn nào kể từ khi rời Mainz, vì vậy Michy Batshuayi và Elye Wahi nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội. Hỗ trợ cho tiền đạo cắm sẽ là bộ ba Jean-Matteo Bahoya, Ritsu Doan và Can Uzun – cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ sinh ra tại Đức.

Về phía Galatasaray, thủ quân Mauro Icardi – người đã ghi 3 bàn mùa này – sẽ tiếp tục là niềm hy vọng số một. Trong khi đó, bản hợp đồng bom tấn Victor Osimhen vắng mặt do chấn thương mắt cá.

Tân thủ môn Ugurcan Cakir, chuyển đến từ Trabzonspor ở cuối kỳ chuyển nhượng, đã ra mắt cuối tuần qua và sẽ tiếp tục bắt chính.

Ngoài ra, những cựu cầu thủ Bundesliga như Leroy Sane, Ilkay Gundogan, Kaan Ayhan và Roland Sallai sẽ có dịp đối đầu nhiều gương mặt quen thuộc.

Đội hình dự kiến Frankfurt vs Galatasaray mới nhất

Eintracht Frankfurt:

Zetterer; Brown, Collins, Koch, Theate; Hojlund, Chaibi; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt

Galatasaray:

Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Sara; Akgun, Gundogan, Sane; Icardi

Nhận định bóng đá Frankfurt vs Galatasaray mới nhất

Sau một mùa giải cán đích ở vị trí thứ sáu, HLV Dino Toppmöller đã đưa Frankfurt vươn lên top 3 Bundesliga mùa trước, đồng thời tiến sâu tại Europa League.

“Die Adler” chỉ chịu dừng bước trước nhà vô địch Tottenham Hotspur ở tứ kết, và giờ đây họ sẽ có cơ hội thử sức với những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Lần trở lại Champions League này gợi nhớ về ba năm trước, khi Eintracht lọt vào vòng 16 đội ngay lần góp mặt đầu tiên kể từ trận chung kết lịch sử thua Real Madrid 3-7 năm 1960.

Khởi đầu mùa giải mới, Frankfurt dễ dàng thắng 5-0 ở vòng một Cúp quốc gia Đức, rồi có hai chiến thắng liên tiếp tại Bundesliga. Tuy nhiên, họ vừa phải nhận thất bại 1-3 trước Bayer Leverkusen cuối tuần qua, dù được chơi hơn người trong nửa giờ cuối.

Dẫu vậy, với tư cách là nhà vô địch Europa League 2022, Frankfurt có thể trở lại sân nhà với niềm tin lớn. Họ chỉ thua 2 trong 13 trận gần nhất trên sân nhà ở các giải đấu châu Âu. Đặc biệt, Frankfurt chỉ thua duy nhất một lần trong 8 lần đối đầu các đội Thổ Nhĩ Kỳ, từ năm 1992 trước Galatasaray ở Cúp UEFA.

HLV Okan Buruk, người từng vô địch Cúp UEFA và Siêu cúp châu Âu năm 2000 cùng Galatasaray, hiện đã giúp đội bóng này giành ba chức vô địch Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp.

Trải nghiệm Champions League gần nhất của Galatasaray là vòng bảng hai năm trước, còn ở mùa 2024-25 họ dừng bước ở vòng knock-out Europa League.

Trên đấu trường quốc nội, Galatasaray đã thống trị tuyệt đối khi vô địch Super Lig lần thứ 25, chỉ thua 1 trong 36 trận và giành thêm Siêu cúp Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp sự bám đuổi quyết liệt từ Fenerbahce.

Bước vào mùa giải mới, đội quân của Buruk khởi đầu như mơ: thắng cả 5 trận, trung bình ghi 3 bàn mỗi trận, mới nhất là thắng Eyupspor 2-0.

Tuy nhiên, Galatasaray thường gặp khó ở Champions League. Họ chỉ thắng 1 trong 17 trận vòng bảng gần nhất, thua tới 11, và không thắng 9 trận sân khách gần đây ở cúp châu Âu. Lần cuối cùng họ góp mặt ở vòng knock-out Champions League là năm 2014, sau đó 5 lần bị loại ngay từ vòng bảng.

Dự đoán tỉ số Frankfurt vs Galatasaray mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Frankfurt vs Galatasaray như sau:

Sportsmole: Frankfurt 2-1 Galatasaray

WhoScore: Frankfurt 2-0 Galatasaray

Frankfurt 2-0 Galatasaray Báo chúng tôi dự đoán: Frankfurt 2-1 Galatasaray

Xem trực tiếp Frankfurt vs Galatasaray khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Frankfurt vs Galatasaray trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.