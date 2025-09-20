Quốc tế Nhận định, dự đoán Liverpool vs Everton: Tra tấn gã hàng xóm Trận đấu giữa Liverpool vs Everton giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 18h30 ngày 20/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Everton mới nhất

HLV Slot có trong tay gần như đội hình mạnh nhất, khi Curtis Jones đã trở lại sau hai trận vắng mặt vì chấn thương không xác định.

Slot cũng bày tỏ bất ngờ về thể lực của tân binh kỷ lục Alexander Isak, người đã chơi 58 phút trong trận ra mắt chính thức ở giữa tuần. Tiền đạo Thụy Điển nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá chính, trong khi Hugo Ekitike cũng có thể được cân nhắc trở lại hàng công.

Mohamed Salah đã ghi 8 bàn vào lưới Everton tại Premier League cho Liverpool – chỉ kém Steven Gerrard (9 bàn) trong lịch sử derby Merseyside – và gần như chắc chắn tiếp tục xuất phát ở cánh phải.

Ở hàng tiền vệ, Slot cân nhắc việc đưa Alexis Mac Allister trở lại, thay cho một trong hai cái tên Dominik Szoboszlai hoặc Ryan Gravenberch. Ở vị trí hậu vệ trái, Robertson hy vọng giữ chỗ trước sự cạnh tranh của Milos Kerkez.

Về phía Everton, HLV Moyes chưa loại trừ khả năng ra sân của Jarrad Branthwaite (chấn thương gân khoeo) và Vitaliy Mykolenko (chấn thương không rõ), cả hai đều đang hồi phục tốt. Tuy vậy, Branthwaite vẫn chưa thi đấu từ đầu mùa và khó có khả năng đá chính, còn Mykolenko vẫn bỏ ngỏ.

Nếu Mykolenko vắng mặt, James Garner nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá hậu vệ trái bất đắc dĩ, cùng Tarkowski, Keane và Jake O’Brien tạo thành bộ tứ bảo vệ khung thành Jordan Pickford.

Jack Grealish – Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 Premier League – cùng Iliman Ndiaye dự kiến chơi hai cánh, trong khi Kiernan Dewsbury-Hall đảm nhận vai trò hộ công. Trên hàng tiền đạo, Moyes đang cân nhắc giữa việc tiếp tục dùng Beto hoặc trao cơ hội cho Thierno Barry, người vẫn đang đi tìm bàn thắng đầu tiên cho Everton.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Everton mới nhất

Liverpool:

Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Everton:

Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Garner; Gueye, Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Beto

Nhận định bóng đá Liverpool vs Everton mới nhất

Có thể nói Liverpool đang tạo thành thói quen “kết thúc muộn” để giành trọn vẹn điểm số, khi chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid ở Champions League vào tối thứ Tư vừa qua đã đánh dấu lần thứ năm chỉ trong năm trận mùa này họ phải ghi bàn quyết định ở phút 83 hoặc muộn hơn.

Liverpool ban đầu dẫn trước hai bàn nhờ các pha lập công sớm của Andrew Robertson và Mohamed Salah, nhưng sau đó bị Marcos Llorente gỡ hòa với cú đúp. Tuy nhiên, thủ lĩnh Virgil van Dijk đã kịp thời tỏa sáng, đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 92, trùng đúng ngày sinh nhật lần thứ 47 của HLV Arne Slot.

Tính trên mọi đấu trường, có tới 29% số bàn thắng của các đội Premier League ghi trong khoảng phút 90 trở đi thuộc về Liverpool (4/14) từ đầu mùa. Trong bốn trận đấu ở Ngoại hạng Anh, họ đã ba lần cần tới bàn thắng ở thời gian bù giờ để duy trì khởi đầu hoàn hảo cho hành trình bảo vệ ngôi vương, trong đó có quả phạt đền phút 95 của Salah giúp thắng tối thiểu Burnley cuối tuần trước.

HLV Slot đã ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò, nhưng cũng thừa nhận rằng “chúng tôi lẽ ra phải tự làm mọi thứ dễ dàng hơn”. Nhiều người cho rằng kịch bản “phim hành động phút cuối” không thể kéo dài mãi, nhưng các cổ động viên Liverpool chắc chắn không phản đối nếu đội nhà một lần nữa tạo ra kịch tính để vượt qua Everton cuối tuần này.

Đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối, Liverpool hướng tới mục tiêu toàn thắng cả năm trận mở màn Premier League – điều họ mới chỉ làm được hai lần trong lịch sử. Niềm tin càng được củng cố khi họ chỉ thua một trong 28 lần gần nhất tiếp đón Everton trên sân nhà ở mọi đấu trường (thắng 17, hòa 10), và hiện đã thắng liền 4 trận kể từ thất bại 0-2 vào tháng 2/2021.

Ở phía bên kia Merseyside, Everton đã hồi phục tốt sau trận thua Leeds United ở vòng mở màn. Họ giành bảy điểm trong ba trận Premier League gần nhất, đồng thời vượt qua vòng ba Cúp Liên đoàn.

Everton thắng liên tiếp Brighton (2-0) và Wolves (3-2) trước khi bị Aston Villa cầm hòa không bàn thắng tại sân Hill Dickinson cuối tuần trước. Thực tế, trong lịch sử Premier League, chỉ có derby Everton – Liverpool (12 lần) là xuất hiện nhiều trận hòa 0-0 hơn so với cặp Everton – Villa (9 lần).

HLV David Moyes hài lòng khi đội nhà giữ sạch lưới bốn trong năm trận chính thức mùa này, nhưng cũng tiếc nuối khi các học trò thiếu “cú dứt điểm cuối cùng” trước Villa, dù tung ra tới 20 cú sút nhưng chỉ có 2 lần trúng đích.

Everton đang rất muốn cải thiện thành tích derby nghèo nàn, khi chỉ thắng 2 trong 29 trận Premier League gần nhất gặp Liverpool (hòa 14, thua 13), và không ghi bàn ở 5 trong 7 trận vừa qua.

Moyes chưa từng thắng tại Anfield trong 20 lần làm khách ở Premier League (hòa 6, thua 14) – kỷ lục đồng hạng về số lần dẫn dắt một đội bóng tới một sân vận động mà không thắng, cùng với chính Moyes tại Stamford Bridge (Chelsea).

Tuy nhiên, vị chiến lược gia Scotland có lý do để lạc quan: Everton đã thắng 6/11 trận sân khách gần nhất ở Premier League (hòa 2, thua 3), bằng số trận thắng họ có trong 30 trận xa nhà trước đó cộng lại. Tất cả các chiến thắng ấy đều diễn ra trong năm 2025, và lần gần nhất họ đạt mốc 7 trận thắng sân khách trong một năm là 2021 – trong đó có trận thắng 2-0 ngay tại Anfield.

Dự đoán tỉ số Liverpool vs Everton mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Liverpool vs Everton như sau:

Sportsmole: Liverpool 3-0 Everton

WhoScore: Liverpool 2-0 Everton

Liverpool 2-0 Everton Báo chúng tôi dự đoán: Liverpool 2-0 Everton

Xem trực tiếp Liverpool vs Everton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Liverpool vs Everton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 18h30 ngày 20/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.