Quốc tế Nhận định, dự đoán MU vs Chelsea: Kép sập Old Trafford Trận đấu giữa MU vs Chelsea giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 23h30 ngày 20/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng MU vs Chelsea mới nhất

Man United vẫn vắng Lisandro Martinez (chấn thương đầu gối) và Diogo Dalot (chấn thương cơ). Tuy nhiên, Matheus Cunha (gân khoeo) và Mason Mount đã sẵn sàng trở lại, nhưng chưa chắc đủ thể lực đá chính. Amorim còn phải quyết định liệu có trao cơ hội ra mắt cho thủ môn tân binh Senne Lammens hay tiếp tục tin tưởng Altay Bayindir.

Trên hàng công, Bryan Mbeumo – người từng ghi dấu ấn trong 6 bàn thắng khi đối đầu Chelsea ở thời Brentford – nhiều khả năng đá chính cùng Amad Diallo và Benjamin Sesko. Ở tuyến giữa, Casemiro cạnh tranh với Manuel Ugarte cho suất đá cặp cùng đội trưởng Bruno Fernandes.

Bên phía Chelsea, Romeo Lavia và Benoit Badiashile gần bình phục nhưng chưa kịp trở lại. Levi Colwill (đầu gối), Liam Delap (gân khoeo), Dario Essugo (cơ đùi) và Mykhaylo Mudryk (treo giò) tiếp tục vắng mặt.

Reece James có thể đá hậu vệ phải thay Malo Gusto, kéo Enzo Fernandez lùi sâu, trong khi Moises Caicedo và Cole Palmer (ghi 2 bàn/2 trận gần nhất) sẽ chơi cao hơn ở vị trí số 10.

Pedro Neto gần như chắc suất bên cánh phải, còn bên trái là cuộc cạnh tranh giữa Jamie Gittens và Alejandro Garnacho – người vừa rời Man United sang Chelsea với giá 40 triệu bảng cuối kỳ chuyển nhượng và đang “sẵn sàng đá chính” theo lời Maresca.

Ở vị trí trung phong, Joao Pedro tiếp tục được tin tưởng. Tiền đạo Brazil đã tham gia trực tiếp vào 5 bàn tại Premier League mùa này (2 bàn, 3 kiến tạo) và đặc biệt có 3 lần ghi bàn trong 5 lần chạm trán Man United – thành tích tốt nhất của anh trước bất kỳ đối thủ nào.

Đội hình dự kiến MU vs Chelsea mới nhất

Manchester United:

Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Amad; Sesko

Chelsea:

Sanchez; James, Chalobah, Tosin, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Nhận định bóng đá MU vs Chelsea mới nhất

Manchester United bước vào trận derby Manchester lần thứ 197 cuối tuần trước với vị trí nhỉnh hơn kình địch Man City trên BXH Premier League – điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2020. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” hoàn toàn lép vế và xứng đáng nhận thất bại 0-3 tại Etihad.

Kể từ khi HLV Ruben Amorim tiếp quản 10 tháng trước, trong số 17 đội bóng trụ lại Premier League, Man United là đội có thành tích tệ nhất: chỉ giành 31 điểm sau 31 trận (thắng 8, hòa 7, thua 16). Với 4 điểm sau 4 trận mùa này, đây cũng là khởi đầu tệ nhất của họ ở Premier League kể từ mùa 1992-93.

Amorim còn sở hữu tỷ lệ thắng thấp nhất (36,17%) trong số các HLV Man United kể từ Thế chiến II. Dù bị chỉ trích nặng nề, ông vẫn khẳng định sẽ “không thay đổi triết lý”, điều mà nhiều người coi là nguyên nhân chính khiến đội bóng sa sút.

Nhiều nguồn tin cho rằng các cầu thủ đang dần “mất niềm tin” vào Amorim, nhưng ông buộc phải vực dậy tinh thần toàn đội. United từng thắng Burnley 3-2 trong trận sân nhà gần nhất và sẽ hy vọng giành chiến thắng liên tiếp tại Old Trafford trong cùng một mùa – điều chưa lặp lại kể từ tháng 12/2023 dưới thời Erik ten Hag.

Trước đối thủ Chelsea, Man United chỉ thắng 2 trong 11 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 6, thua 3). Dù vậy, “Quỷ đỏ” bất bại 12 trận sân nhà liên tiếp tại Premier League trước Chelsea (thắng 5, hòa 7) kể từ thất bại 0-1 hồi tháng 5/2013. Trên thực tế, tỷ lệ thắng của Chelsea tại Old Trafford ở Premier League chỉ là 18% (6/33), thấp nhất trong số các sân khách họ từng thi đấu ít nhất 10 lần.

Chelsea là một trong ba đội (cùng Liverpool và Crystal Palace) vẫn bất bại ở Premier League mùa này (thắng 2, hòa 2). Họ ghi được 9 bàn sau 4 trận – chỉ kém Arsenal và Liverpool (cùng 9 bàn).

Tuy nhiên, thầy trò HLV Enzo Maresca vừa đánh rơi chiến thắng trước Brentford (2-2) khi để thủng lưới phút bù giờ, rồi thua Bayern Munich 1-3 ở Champions League giữa tuần. Đội trưởng Harry Kane lập cú đúp cho Bayern, trừng phạt những sai lầm liên tiếp nơi hàng thủ Chelsea. Maresca thừa nhận sự mất tập trung và hy vọng toàn đội “học hỏi và xây dựng điều đặc biệt” từ thất bại này.

Trước khi lần lượt gặp Brighton, Liverpool, Nottingham Forest và Tottenham, Chelsea đặt mục tiêu thắng Man United hai trận liên tiếp ở Premier League lần đầu kể từ giai đoạn 2009–2011 dưới thời Carlo Ancelotti. The Blues cũng bất bại 5/6 trận sân khách gần nhất (thắng 3, hòa 2) và từng giành 7 điểm trong 3 lần chạm trán United gần nhất ở giải đấu.

Dự đoán tỉ số MU vs Chelsea mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu MU vs Chelsea như sau:

Sportsmole: MU 1-2 Chelsea

WhoScore: MU 0-2 Chelsea

MU 0-2 Chelsea Báo chúng tôi dự đoán: MU 0-2 Chelsea

Xem trực tiếp MU vs Chelsea khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận MU vs Chelsea trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 23h30 ngày 20/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.