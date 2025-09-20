Quốc tế Nhận định, dự đoán Fulham vs Brentford: Lĩnh đòn chí mạng Trận đấu giữa Fulham vs Brentford giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 2h00 ngày 21/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Fulham vs Brentford mới nhất

Fulham đang có lực lượng đầy đủ. HLV Silva có thể xoay vòng nhân sự, khi bản hợp đồng kỷ lục Kevin chơi ấn tượng từ băng ghế dự bị trận trước và nhiều khả năng sẽ có trận đá chính đầu tiên ở Premier League, thay thế Alex Iwobi hoặc Harry Wilson.

Trên hàng công, Rodrigo Muniz đã tịt ngòi ba trận liên tiếp và có thể nhường chỗ cho Raul Jimenez. Ở vị trí hậu vệ trái, Antonee Robinson cạnh tranh quyết liệt với Ryan Sessegnon.

Bên phía Brentford, Jordan Henderson, Ethan Pinnock và Igor Thiago đều vắng mặt ở trận Cúp Liên đoàn nhưng thực tế chỉ được cho nghỉ, cả ba đều đã tập luyện trở lại và sẵn sàng thi đấu. Kristoffer Ajer cũng kịp bình phục sau va chạm đầu gối.

Gustavo Nunes và Paris Maghoma vẫn ngồi ngoài vì chấn thương gân khoeo nhưng đang hồi phục tốt. Trong khi đó, Mikkel Damsgaard đã khỏi bệnh và nhiều khả năng đá chính ở tuyến giữa, bên cạnh Henderson và Mathias Jensen.

Đội hình dự kiến Fulham vs Brentford mới nhất

Fulham:

Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Iwobi, King, Kevin; Jimenez

Brentford:

Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Jensen, Henderson, Damsgaard; Ouattara, Thiago, Schade

Nhận định bóng đá Fulham vs Brentford mới nhất

Sau ba vòng mở màn không biết đến chiến thắng, Fulham cuối cùng cũng giành trọn 3 điểm trong thế may mắn khi vượt qua tân binh Leeds United cuối tuần trước.

Trận đấu tại Craven Cottage diễn ra khá nhạt nhòa và tưởng chừng sẽ khép lại với tỷ số hòa, nhưng ở những phút cuối, Gabriel Gudmundsson lại đánh đầu phản lưới nhà, biếu không cho thầy trò HLV Marco Silva chiến thắng 1-0 đầy quý giá.

Silva thừa nhận đội bóng của ông “có phần may mắn” khi thắng nhờ một bàn phản lưới, nhưng ông cũng hài lòng với tinh thần quyết tâm “dồn lên tìm bàn thắng” của các học trò trong hiệp hai. HLV người Bồ Đào Nha còn nhấn mạnh Fulham cần “tạo thói quen giữ sạch lưới”, sau khi có trận đầu tiên mùa này không thủng lưới trước Leeds.

Thực tế, Fulham cùng Arsenal là hai đội duy nhất chưa để thủng lưới từ tình huống bóng sống tại Premier League mùa này. 4 bàn thua của họ đều đến từ phạt góc (2) hoặc phạt đền (2). Ở chiều ngược lại, 2/3 bàn thắng mà Fulham ghi được cũng xuất phát từ các tình huống cố định.

Hiện đứng thứ 11 trên BXH, Fulham sẽ tiếp đón Brentford cuối tuần này. Họ từng thắng cả hai lần đối đầu mùa trước và đang hướng tới việc lần đầu tiên thắng ba trận liên tiếp trước “Bầy ong” kể từ giai đoạn 1928–1929.

HLV Keith Andrews khởi đầu nhiệm kỳ với những kết quả đan xen, nhưng nhìn chung Brentford đã chơi tốt hơn kỳ vọng sau khi đội hình thay đổi mạnh mẽ trong mùa hè.

Dù để thua cả hai trận sân khách mùa này, Brentford đã kiếm được 4 điểm ở hai trận sân nhà, trong đó Fabio Carvalho ghi bàn gỡ hòa 2-2 vào phút 93 trước Chelsea tuần trước, sau chiến thắng 1-0 trước Aston Villa.

Hồi giữa tuần, họ tiếp tục đánh bại Aston Villa ở Cúp Liên đoàn sau loạt sút luân lưu (1-1 trong 90 phút, thắng 4-2 trên chấm 11m). Andrews cho rằng kết quả này chứng minh các cầu thủ của ông đang “trưởng thành hơn như một tập thể”.

Tuy nhiên, chuyến làm khách Fulham sắp tới là thử thách lớn. Brentford đã thua 2/3 lần gần nhất đến Craven Cottage ở Premier League (thắng 1), nhiều hơn cả 15 lần trước đó cộng lại (thắng 6, hòa 8, thua 1). Họ cũng đứng trước nguy cơ thua hai trận sân khách liên tiếp trước Fulham lần đầu tiên kể từ năm 1954.

Dẫu vậy, Brentford có thể tự tin dựa vào thống kê: Fulham đã thua 5/7 trận derby London gần nhất tại Premier League, sau khi từng có chuỗi 10 trận bất bại trước các đối thủ cùng thành phố.

Dự đoán tỉ số Fulham vs Brentford mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Fulham vs Brentford như sau:

Sportsmole: Fulham 2-1 Brentford

WhoScore: Fulham 2-1 Brentford

Fulham 2-1 Brentford Báo chúng tôi dự đoán: Fulham 1-1 Brentford

Xem trực tiếp Fulham vs Brentford khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Fulham vs Brentford trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 2h00 ngày 21/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.