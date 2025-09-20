Quốc tế Nhận định, dự đoán Bournemouth vs Newcastle: Chích chòe gãy cánh Trận đấu giữa Bournemouth vs Newcastle giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 20h00 ngày 21/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bournemouth vs Newcastle mới nhất

Bournemouth tiếp tục thiếu vắng Enes Unal (chấn thương đầu gối dài hạn) và Adam Smith (gân khoeo). James Hill sẽ đá hậu vệ phải thay thế. Bafode Diakite và Ryan Christie bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi lỡ trận gặp Brighton, nhưng nhiều khả năng kịp bình phục.

Veljko Milosavljevic, người gây ấn tượng trong trận ra mắt trước Brighton, sẽ tiếp tục đá cặp với Marco Senesi. Ở tuyến giữa, Alex Scott – tác giả bàn thắng đẹp mắt tuần trước – sẽ chơi cạnh Tyler Adams, trong khi hàng công gồm Antoine Semenyo, Marcus Tavernier, David Brooks và Evanilson.

Newcastle chưa thể trao cơ hội ra mắt cho Yoane Wissa do chấn thương, còn Jacob Ramsey cũng vắng mặt. Anthony Gordon bị treo giò sau thẻ đỏ gặp Liverpool, vì vậy hàng công nhiều khả năng gồm Harvey Barnes, Nick Woltemade và Anthony Elanga.

Hàng thủ Newcastle cũng gặp khó khi Kieran Trippier và Fabian Schar đều nghi ngờ khả năng ra sân sau chấn thương ở trận gặp Barcelona. Nếu họ vắng mặt, Tino Livramento sẽ đá hậu vệ phải, Lewis Hall có thể lần đầu đá chính mùa này ở cánh trái, còn Malick Thiaw sẽ bắt cặp trung vệ với Dan Burn.

Đội hình dự kiến Bournemouth vs Newcastle mới nhất

Bournemouth:

Petrovic; Hill, Milosavljevic, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Brooks; Evanilson

Newcastle United:

Pope; Livramento, Thiaw, Burn, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes

Nhận định bóng đá Bournemouth vs Newcastle mới nhất

Bournemouth đã có mùa giải 2023-24 xuất sắc khi cán đích ở vị trí thứ 9 – thành tích tốt nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh của họ, ngang bằng kỷ lục từng được Eddie Howe lập mùa 2016-17.

Bước sang mùa 2025-26, thầy trò HLV Andoni Iraola tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi thắng 3 và chỉ thua 1 trong 4 trận đầu, qua đó đứng thứ 4 trên BXH Premier League.

Bournemouth mở màn bằng trận thua 2-4 trước Liverpool tại Anfield, dù đã xuất sắc gỡ hòa 2-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn, trước khi Federico Chiesa và Mohamed Salah định đoạt trận đấu. Tuy nhiên, “The Cherries” nhanh chóng lấy lại sự tự tin bằng chuỗi thắng lợi trước Wolves (1-0), Tottenham (1-0) và Brighton (2-1).

Đón tiếp Newcastle cuối tuần này, Bournemouth càng thêm tự tin nhờ thành tích đối đầu gần đây. Họ bất bại 5 lần chạm trán gần nhất với Newcastle (thắng 2, hòa 3), trong đó có chiến thắng 4-1 ngay tại St James’ Park mùa trước.

Đội bóng của HLV Eddie Howe lại đang khởi đầu chật vật, chỉ thắng 1/5 trận đầu mùa trên mọi đấu trường (thua 2, hòa 2). “Chích chòe” mở màn Premier League bằng 3 trận không thắng, kéo dài chuỗi trận tệ hại lên con số 11 (tính cả mùa trước và loạt giao hữu), trước khi Nick Woltemade tỏa sáng đem về chiến thắng 1-0 trước Wolves.

Tuy nhiên, họ không thể duy trì đà hưng phấn khi để thua Barcelona 1-2 ngay trên sân nhà trong trận mở màn Champions League, với Marcus Rashford lập cú đúp.

Newcastle sẽ tìm kiếm chiến thắng Premier League đầu tiên trước Bournemouth kể từ tháng 12/2022 (Cúp Liên đoàn), và cũng muốn chấm dứt chuỗi trận không thắng tại sân Vitality kéo dài từ năm 2020 (thua 1-4).

Dự đoán tỉ số Bournemouth vs Newcastle mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bournemouth vs Newcastle như sau:

Sportsmole: Bournemouth 2-1 Newcastle

WhoScore: Bournemouth 2-0 Newcastle

Bournemouth 2-0 Newcastle Báo chúng tôi dự đoán: Bournemouth 2-1 Newcastle

Xem trực tiếp Bournemouth vs Newcastle khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bournemouth vs Newcastle trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 20h00 ngày 21/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.