Quốc tế Nhận định, dự đoán Burnley vs Nottingham: Tổng lực tấn công Trận đấu giữa Burnley vs Nottingham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 20/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Burnley vs Nottingham mới nhất

Burnley sẽ vắng Jordan Beyer, Connor Roberts và Zeki Amdouni vì chấn thương. Jacob Bruun Larsen cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân do gặp vấn đề khi làm nhiệm vụ quốc tế.

Lesley Ugochukwu bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Liverpool, do đó Josh Cullen nhiều khả năng sẽ đá cặp cùng Josh Laurent ở tuyến giữa. Trên hàng công, Lyle Foster và Jaidon Anthony tiếp tục được tin tưởng, trong khi Loum Tchaouna và Hannibal Mejbri có thể hoàn thiện bộ tứ tấn công.

Nottingham Forest cũng gặp tổn thất khi Ola Aina và Nicolas Dominguez đều chấn thương, còn Murillo chưa chắc kịp bình phục sau trận thua Arsenal.

Nicola Savona có thể thay Murillo, trong khi Morato được kéo vào đá trung vệ bên cạnh Nikola Milenkovic. Neco Williams sẽ đảm nhận cánh đối diện.

Ở hàng công, Igor Jesus – người lập cú đúp trong trận thua Swansea – đang nỗ lực tìm kiếm suất đá chính tại Premier League. Tuy nhiên, Chris Wood – chân sút chủ lực của Forest – được kỳ vọng sẽ trở lại dẫn dắt hàng công.

Đội hình dự kiến Burnley vs Nottingham mới nhất

Burnley:

Dubravka; Walker, Ekdal, Esteve, Hartman; Cullen, Laurent; Tchaouna, Mejbri, Anthony; Foster

Nottingham Forest:

Sels; Savona, Milenkovic, Morato, Williams; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

Nhận định bóng đá Burnley vs Nottingham mới nhất

Burnley, sau khi giành quyền thăng hạng từ EFL Championship mùa trước, đang hướng tới mục tiêu tránh kịch bản xuống hạng ngay lập tức như mùa 2023-24.

Đoàn quân của HLV Scott Parker khởi đầu đầy khó khăn ở Premier League khi để thua ba trận và chỉ có duy nhất một chiến thắng, qua đó đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm cuối nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Tuy vậy, Burnley đã trải qua một lịch thi đấu mở màn cực kỳ khắc nghiệt, khi phải đối đầu với Tottenham Hotspur, Manchester United và Liverpool. Chiến thắng duy nhất của họ đến từ cuộc chạm trán Sunderland – đội bóng cũng vừa lên hạng và được dự đoán sẽ cạnh tranh suất trụ hạng.

Dù thua ba trong bốn trận, Burnley vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực. Họ áp đảo Sunderland và gây ra nhiều khó khăn cho cả Man Utd lẫn Liverpool.

Trước Man Utd, Burnley hai lần gỡ hòa và giữ thế cân bằng tới những phút cuối, trước khi Bruno Fernandes ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút bù giờ, cướp đi cơ hội có điểm. Kịch bản gần như lặp lại ở trận gặp Liverpool tuần trước, khi Mohamed Salah ghi bàn trên chấm 11m ở phút 95 để mang về chiến thắng 1-0 cho nhà đương kim vô địch.

Cuối tuần này, Burnley tiếp tục đối mặt một thử thách lớn trên lý thuyết khi chạm trán Nottingham Forest. Tuy nhiên, với phong độ bết bát của đối thủ, Parker cùng các học trò có quyền hy vọng chấm dứt mạch thua và tin tưởng vào những màn trình diễn tích cực gần đây.

Về phía Nottingham Forest, đội bóng này đã trải qua khởi đầu đầy biến động, với cú sốc HLV Nuno Espirito Santo bị sa thải và Ange Postecoglou được bổ nhiệm thay thế.

Forest mở màn mùa giải bằng chiến thắng 3-1 trước Brentford, sau đó hòa Crystal Palace 1-1 và để thua 0-3 trước West Ham United. Dù kết quả không mấy ấn tượng, niềm tin nơi người hâm mộ dành cho Santo vẫn còn, nhất là khi ông giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 7 mùa trước. Tuy nhiên, mối quan hệ rạn nứt với ông chủ Evangelos Marinakis cùng những lời chỉ trích công khai về chính sách chuyển nhượng đã khiến Santo mất ghế chỉ vài ngày sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 9.

Postecoglou nhanh chóng được bổ nhiệm nhưng chưa mang lại hiệu ứng tích cực. Hai trận đầu tiên của ông cùng Forest là thất bại 0-3 trước Arsenal và trận thua 2-3 trước Swansea ở Cúp Liên đoàn – nơi họ đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn.

Chiến lược gia người Úc đang rất kỳ vọng có được chiến thắng đầu tiên cùng Nottingham Forest khi chạm trán Burnley, trước khi bước vào trận mở màn Europa League gặp Real Betis vào giữa tuần tới.

Dự đoán tỉ số Burnley vs Nottingham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Burnley vs Nottingham như sau:

Sportsmole: Burnley 1-1 Nottingham

WhoScore: Burnley 1-2 Nottingham

Burnley 1-2 Nottingham Báo chúng tôi dự đoán: Burnley 1-1 Nottingham

Xem trực tiếp Burnley vs Nottingham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Burnley vs Nottingham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 20/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.