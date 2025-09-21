Quốc tế Nhận định, dự đoán Mallorca vs Atletico Madrid: Thắng bằng toan tính Trận đấu giữa Mallorca vs Atletico Madrid giải La Liga diễn ra vào 21h15 ngày 21/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Mallorca vs Atletico Madrid mới nhất

Mallorca có thể thiếu Javi Llabres và Marash Kumbulla do cả hai cần được kiểm tra thể lực trước trận. Vedat Muriqi là điểm sáng lớn nhất với 3 bàn sau 3 trận và chắc chắn lĩnh xướng hàng công. Mateo Joseph vẫn chưa ghi bàn nhưng sẽ tiếp tục được tin tưởng, trong khi Pablo Torre – cựu cầu thủ Barcelona – sẽ đá chính ở cánh.

Atletico mất Alex Baena, Jose Gimenez và Thiago Almada vì chấn thương. Ngoài ra, Johnny Cardoso và Julian Alvarez vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Alvarez dính chấn thương đầu gối ở trận gặp Villarreal và vắng mặt trước Liverpool, chưa rõ có kịp trở lại hay không.

Nico Gonzalez nhiều khả năng tiếp tục đá bên trái, trong khi David Hancko, Koke và Alexander Sorloth có thể được HLV Simeone đưa trở lại đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến Mallorca vs Atletico Madrid mới nhất

Mallorca:

Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Darder, Morlanes, Costa, Torre; Muriqi, Joseph

Atletico Madrid:

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez; Griezmann, Sorloth

Nhận định bóng đá Mallorca vs Atletico Madrid mới nhất

Mallorca khởi đầu mùa giải La Liga 2025-26 đầy khó khăn khi thua đậm 0-3 trước Barcelona trên sân nhà, trước khi giành điểm số đầu tiên bằng trận hòa 1-1 với Celta Vigo hôm 23/8.

Tuy nhiên, sau đó thầy trò Jagoba Arrasate lại để thua liên tiếp trước Real Madrid và Espanyol, khiến họ chỉ có 1 điểm sau 4 vòng, tạm đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. “Pirates” cần sớm tìm được chiến thắng để vực dậy tinh thần, và việc Atletico vừa phải căng sức tại Champions League có thể là lợi thế cho đội chủ nhà.

Mùa trước, Mallorca cán đích ở vị trí thứ 10, chỉ kém nhóm dự cúp châu Âu 4 điểm. Thế nhưng đến nay, màn trình diễn của họ chưa cho thấy khả năng lặp lại thành tích đó. Trong lịch sử, Mallorca thắng 18/65 lần đối đầu Atletico nhưng thua tới 33 trận, và 5 lần chạm trán gần nhất họ đều thất bại trước “Rojiblancos”.

Atletico Madrid cũng có khởi đầu mùa giải không như ý, chỉ giành 2 điểm sau 3 vòng đầu, lần lượt thua Espanyol rồi hòa Elche và Alaves. Sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 9, họ mới tìm được chiến thắng đầu tiên, hạ Villarreal 2-0 trên sân nhà.

Tuy nhiên, giữa tuần qua Atletico lại nhận thất bại tại Champions League. Dù xuất sắc gỡ hòa 2-2 trước Liverpool sau khi bị dẫn trước 0-2, họ vẫn phải nhận bàn thua quyết định ở phút cuối do Virgil van Dijk ghi, qua đó trắng tay rời sân.

Như vậy, Atletico đã thua 2 trận mùa này, đứng thứ 11 với 5 điểm sau 4 vòng, kém Real Madrid – đội dẫn đầu – 7 điểm. Sau mùa giải 2024-25 không thể cạnh tranh chức vô địch, Simeone và các học trò đang chịu áp lực lớn để trở lại cuộc đua.

Dự đoán tỉ số Mallorca vs Atletico Madrid mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Mallorca vs Atletico Madrid như sau:

Sportsmole: Mallorca 1-2 Atletico Madrid

WhoScore: Mallorca 0-1 Atletico Madrid

Mallorca 0-1 Atletico Madrid Báo chúng tôi dự đoán: Mallorca 0-1 Atletico Madrid

Xem trực tiếp Mallorca vs Atletico Madrid khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Mallorca vs Atletico Madrid trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 21h15 ngày 21/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.