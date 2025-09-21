Quốc tế Nhận định, dự đoán Arsenal vs Man City: Pháo thủ tạo địa chấn Trận đấu giữa Arsenal vs Man City giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 22h30 ngày 21/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Man City mới nhất

Eberechi Eze có màn ra mắt Champions League không như ý và nhiều khả năng sẽ phải trở lại ghế dự bị, trừ khi HLV Arteta sắp xếp được anh chơi ở hàng tiền vệ.

Martinelli và Trossard – những người cùng góp dấu giày vào 2 bàn thắng tại San Mamés – đang cạnh tranh quyết liệt cho một suất đá chính ở trận đại chiến tranh ngôi vô địch.

Bên cánh đối diện, Bukayo Saka vẫn chấn thương, tạo cơ hội cho Noni Madueke tiếp tục màn trình diễn ấn tượng.

Martin Ødegaard bỏ ngỏ khả năng ra sân do tái phát chấn thương vai, trong khi Gabriel Jesus và Kai Havertz vẫn phải nghỉ dài hạn vì chấn thương đầu gối.

Về phía Man City, hàng thủ đón tin vui khi John Stones có thể trở lại sau thời gian nghỉ vì chấn thương cơ.

Trong bối cảnh nhiều tân binh như Rayan Cherki (chấn thương cơ), Omar Marmoush (chấn thương đầu gối) hay Rayan Aït-Nouri cũng chưa thể thi đấu, City tiếp tục phải trông cậy vào bộ đôi Haaland – Foden để tìm kiếm bàn thắng.

Tài năng trẻ Nico O’Reilly dự kiến sẽ tiếp tục đá chính bên hành lang trái hàng thủ đội khách.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Man City mới nhất

Arsenal:

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli

Manchester City:

Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri, Silva, Reijnders; Foden, Haaland, Doku

Nhận định bóng đá Arsenal vs Man City mới nhất

Sau một mùa giải giàu cảm xúc cùng hành trình vào tới bán kết Champions League, Arsenal bắt đầu cuộc chinh phục ngôi vương châu Âu tại sân San Mamés vào tối thứ Ba, nơi họ phải nhờ đến hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị mới giành trọn 3 điểm.

Sự cạnh tranh vị trí ngày càng khốc liệt sau khi chiêu mộ biểu tượng của Crystal Palace – Eberechi Eze với giá 67,5 triệu bảng, khiến bộ đôi Gabriel Martinelli và Leandro Trossard phải nỗ lực chứng minh. Cả hai đều vào sân thay người tại Tây Ban Nha và cùng nhau ghi bàn.

Trở lại với Premier League sau màn ra quân châu Âu thành công, thầy trò Mikel Arteta đang đứng nhì bảng, chỉ kém Liverpool của Arne Slot – đội toàn thắng cả bốn trận mở màn. Arsenal đã thắng 3/4 trận, giành 9 điểm và bám sát cuộc đua vô địch.

Trên sân nhà Emirates, “Pháo thủ” thể hiện sức mạnh đáng gờm với hai chiến thắng đậm: hạ Leeds United 5-0 hôm 23/8 và đánh bại Nottingham Forest 3-0 ở đầu tháng 9.

Sau ba mùa liên tiếp về nhì tại Ngoại hạng Anh, người hâm mộ Arsenal ngày càng khát khao một danh hiệu lớn. Niềm tin càng tăng khi họ đã bất bại 5 trận gần nhất trước Manchester City trên mọi đấu trường.

Man City khởi đầu mùa 2025-26 khá chệch choạc với 2 thất bại trong 3 trận đầu tiên, nhưng kể từ sau loạt trận quốc tế, đoàn quân của Pep Guardiola đã trở lại quỹ đạo với những chiến thắng thuyết phục ở cả trong nước lẫn châu Âu.

Trong trận derby Manchester cuối tuần trước, MU của HLV Ruben Amorim hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của City, khi Erling Haaland và Phil Foden cùng lập công trong chiến thắng 3-0. Sau đó, nhà đương kim vô địch Serie A – Napoli – cũng gục ngã 0-2 trước City ở Champions League.

Haaland đã ghi 6 bàn sau 5 trận mùa này và đang tìm cách kéo dài mạch lập công vào lưới Arsenal, khi anh từng “nổ súng” trong cả hai lần đối đầu “Pháo thủ” ở Premier League mùa trước.

Từng có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trước Arsenal từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2023, Man City giờ lại trải qua 5 trận liền không thắng trước thầy trò Arteta. Điều đó cho thấy cán cân quyền lực ở đỉnh cao bóng đá Anh có thể đang dịch chuyển về phía Bắc London.

Dự đoán tỉ số Arsenal vs Man City mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Arsenal vs Man City như sau:

Sportsmole: Arsenal 2-1 Man City

WhoScore: Arsenal 2-0 Man City

Arsenal 2-0 Man City Báo chúng tôi dự đoán: Arsenal 2-1 Man City

Xem trực tiếp Arsenal vs Man City khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Arsenal vs Man City trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22h30 ngày 21/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.