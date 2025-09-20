Quốc tế Nhận định, dự đoán Villarreal vs Osasuna: Ôm hận tại trên sân khách Trận đấu giữa Villarreal vs Osasuna giải La Liga diễn ra vào 23h30 ngày 20/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Villarreal vs Osasuna mới nhất

Villarreal sẽ thiếu vắng Logan Costa, Willy Kambwala và Pau Cabanes do chấn thương. Gerard Moreno vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

HLV Marcelino dự kiến có một số thay đổi so với trận gặp Tottenham: Alfonso Pedraza nhiều khả năng đá chính ở cánh trái hàng thủ, trong khi Dani Parejo có thể trở lại khu trung tuyến.

Tiền đạo Ayoze Perez dù chưa hoàn toàn khỏe mạnh nhưng sẽ tiếp tục góp mặt trên hàng công, còn Tani Oluwaseyi có thể vào sân từ ghế dự bị.

Về phía Osasuna, Aimar Oroz vắng mặt do chấn thương bàn chân, nhưng Moi Gomez nhiều khả năng kịp hồi phục để góp mặt.

Ante Budimir, người ngồi dự bị ở trận gặp Rayo, sẽ trở lại đội hình chính, buộc Raul Garcia phải dạt ra biên. Iker Munoz có thể được trao cơ hội đá cao hơn, trong khi Lucas Torro và Jon Moncayola tiếp tục án ngữ ở tuyến giữa.

Đội hình dự kiến Villarreal vs Osasuna mới nhất

Villarreal:

Junior; Mourino, Veiga, Foyth, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Pepe; Mikautadze, Perez

Osasuna:

Herrera; Catena, Boyomo, Cruz; Rosier, Torro, Moncayola, Bretones; Ruben Garcia, Budimir, Munoz

Nhận định bóng đá Villarreal vs Osasuna mới nhất

Villarreal có khởi đầu như mơ ở mùa giải 2025-26 khi thắng Real Oviedo 2-0 và Girona 5-0 trong hai vòng đầu tiên. Tuy nhiên, họ bị Celta Vigo cầm hòa 1-1 trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 9.

Sau đó, đội bóng của HLV Marcelino lại liên tiếp nhận thất bại: thua Atletico Madrid 0-2 tại La Liga hôm 13/9 và gục ngã 0-1 trước Tottenham ở Champions League hồi giữa tuần.

“Tàu ngầm vàng” hiện có 7 điểm sau 4 vòng, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém Real Madrid 5 điểm. Trong lịch sử, Villarreal thắng 22/50 lần đối đầu Osasuna và bất bại trước đối thủ này kể từ tháng 3/2022.

Mùa trước, Villarreal thắng 4-2 trong trận lượt đi, nhưng 2/3 lần chạm trán gần nhất ở La Liga đều kết thúc với tỷ số hòa, trong đó có trận hòa 2-2 vào tháng 11/2024.

Osasuna từng thắng Villarreal 3 trận liên tiếp từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022, trong đó có 2 chiến thắng trên sân khách, cho thấy họ cũng biết cách làm khó đối thủ này.

Thầy trò Alessio Lisci hiện có 6 điểm sau 4 vòng, đứng thứ 9 và chỉ kém Villarreal đúng 1 điểm.

Osasuna khởi đầu mùa bằng thất bại 0-1 trước Real Madrid, nhưng nhanh chóng gượng lại với thắng lợi 1-0 trước Valencia. Họ sau đó để thua Espanyol 0-1, nhưng ở vòng gần nhất, Osasuna đã đánh bại Rayo Vallecano 2-0 trên sân nhà.

Mùa trước, “Los Rojillos” cán đích ở vị trí thứ 9, bằng điểm với Rayo Vallecano (thứ 8), và mục tiêu cạnh tranh vé dự cúp châu Âu mùa này là hoàn toàn có cơ sở.

Dự đoán tỉ số Villarreal vs Osasuna mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Villarreal vs Osasuna như sau:

Sportsmole: Villarreal 2-1 Osasuna

WhoScore: Villarreal 2-0 Osasuna

Villarreal 2-0 Osasuna Báo chúng tôi dự đoán: Villarreal 2-1 Osasuna

Xem trực tiếp Villarreal vs Osasuna khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Villarreal vs Osasuna trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 23h30 ngày 20/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.