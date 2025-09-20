Quốc tế Nhận định, dự đoán Valencia vs Athletic Bilbao: Sân nhà cũng không cứu nổi Trận đấu giữa Valencia vs Athletic Bilbao giải La Liga diễn ra vào 2h00 ngày 21/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Valencia vs Athletic Bilbao mới nhất

Valencia đang có lực lượng đầy đủ, không ca chấn thương nào. HLV Corberán dự kiến đưa Luis Rioja đá cánh, còn Arnaut Danjuma được đẩy vào vị trí trung tâm để hỗ trợ nhiều hơn cho tiền đạo Hugo Duro. Javi Guerra, người đang được nhiều CLB lớn theo dõi, sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa.

Athletic Bilbao mất Yeray Álvarez và thủ môn Alex Padilla do treo giò. Ngoài ra, Beñat Prados, Nico Williams và Unai Egiluz cũng không thể ra sân vì chấn thương.

Maroan Sannadi có thể được trao cơ hội ở hàng công, kéo Inaki Williams trở lại vị trí chạy cánh phải và khiến Robert Navarro phải nhường chỗ. Oihan Sancet tiếp tục chơi trong vai trò số 10, trong khi tuyến giữa nhiều khả năng có sự thay đổi với Iñigo Ruiz de Galarreta thay thế Mikel Vesga.

Đội hình dự kiến Valencia vs Athletic Bilbao mới nhất

Valencia:

Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Diakhaby, Gaya; Rioja, Santamaria, Guerra, Lopez; Duro, Danjuma

Athletic Bilbao:

Simon; Areso, Paredes, Vivian, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, I Williams; Sannadi

Nhận định bóng đá Valencia vs Athletic Bilbao mới nhất

Valencia, đội bóng kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 12 La Liga, khởi đầu mùa 2025-26 bằng trận hòa 1-1 trước Real Sociedad, sau đó thua 0-1 trước Osasuna hôm 24/8.

“Bầy dơi” nhanh chóng gượng dậy với màn trình diễn ấn tượng, thắng Getafe 3-0 ngay trước kỳ nghỉ quốc tế. Tuy nhiên, họ lại vừa trải qua cú sốc lớn khi để thua Barcelona 0-6, kết quả khiến thầy trò Carlos Corberán chịu áp lực nặng nề trong việc tìm lại sự ổn định.

Dẫu vậy, Valencia sẽ tiếp đón Athletic Bilbao – đối thủ cũng đang muốn đứng dậy sau chuỗi trận không như ý.

Trong lịch sử đối đầu, Valencia nhỉnh hơn đôi chút với 75 chiến thắng sau 197 lần chạm trán, còn Athletic có 73 trận thắng. Tuy nhiên, ở những cuộc đọ sức gần đây, đội bóng xứ Basque lại chiếm ưu thế khi thắng 5/7 trận, trong đó có hai chiến thắng 1-0 tại La Liga mùa trước.

Athletic Bilbao bước vào trận đấu này sau thất bại 0-2 trước Arsenal ở Champions League, trước đó họ cũng thua 0-1 trên sân nhà trước Alaves. Điều này phần nào làm chững lại khởi đầu như mơ khi họ thắng liền 3 trận trước Sevilla, Rayo Vallecano và Real Betis.

Với 9 điểm sau 4 vòng, Athletic đang đứng thứ 5, kém Real Madrid – đội dẫn đầu – 3 điểm. Lịch thi đấu trước mắt của họ khá nặng, lần lượt gặp Valencia, Girona và Villarreal trước khi hành quân đến Đức gặp Dortmund tại Champions League vào đầu tháng 10.

Dự đoán tỉ số Valencia vs Athletic Bilbao mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Valencia vs Athletic Bilbao như sau:

Sportsmole: Valencia 2-3 Athletic Bilbao

WhoScore: Valencia 1-2 Athletic Bilbao

Valencia 1-2 Athletic Bilbao Báo chúng tôi dự đoán: Valencia 1-2 Athletic Bilbao

Xem trực tiếp Valencia vs Athletic Bilbao khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Valencia vs Athletic Bilbao trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h00 ngày 21/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.