Quốc tế

Nhận định, dự đoán Barcelona vs Getafe: Rashford lại hóa người hùng

Lương Đàm 21/09/2025 05:28

Trận đấu giữa Barcelona vs Getafe giải La Liga diễn ra vào 2h00 ngày 22/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Getafe vs Barcelona, La Liga: Final Score 0-0, 10-man Barça get point on the road in ugly season opener | Barca Blaugranes

Thông tin lực lượng Barcelona vs Getafe mới nhất

Barcelona tiếp tục thiếu vắng Lamine Yamal do chấn thương háng. Ter Stegen, Alejandro Balde và Gavi cũng chưa thể trở lại. Pau Cubarsí dù bình phục chấn thương đầu gối gặp phải trước Newcastle nhưng dự kiến sẽ được cho nghỉ để xoay tua. Fermin Lopez và Robert Lewandowski nhiều khả năng ngồi dự bị, nhường chỗ cho Dani Olmo và Ferran Torres. Rashford, sau cú đúp tại Champions League, sẽ tiếp tục đá chính.

Về phía Getafe, Juanmi bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương đầu gối. Ngoài ra, đội hình gần như đầy đủ. Adrian Liso đang đạt phong độ cao với 3 bàn thắng sau 4 trận và sẽ đá cặp cùng Borja Mayoral trên hàng công. Luis Milla là điểm sáng khác với 4 pha kiến tạo, tiếp tục án ngữ ở hàng tiền vệ cùng Mario Martin.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Getafe mới nhất

Barcelona:

J Garcia; Kounde, E Garcia, Araujo, Martin; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Rashford; Torres

Getafe:

Soria; Dakonam, Abqar, Duarte; Femenia, Martin, Milla, Arambarri, Rico; Mayoral, Liso

Nhận định bóng đá Barcelona vs Getafe mới nhất

Barcelona đã chứng minh lý do vì sao họ là ứng viên nặng ký cho Champions League khi đánh bại Newcastle ngay tại St James’ Park hôm thứ Năm. Trận đấu trở nên đặc biệt hơn khi Marcus Rashford – tân binh người Anh – tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng.

Barcelona vs Getafe, La Liga: Final Score 4-0, Efficient Barça cruise to dominant win at home | Barca Blaugranes

Sau màn trình diễn ở châu Âu, thầy trò Hansi Flick lập tức trở lại tập trung cho La Liga, nơi khoảng cách điểm số với Real Madrid là rất mong manh, bởi “Kền kền trắng” đã toàn thắng cả 4 vòng đấu. Barcelona hiện có 10 điểm, thắng 3 và hòa 1, trong đó nổi bật là chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Valencia cuối tuần trước.

Do Camp Nou vẫn đang trong quá trình cải tạo, trận đấu này tiếp tục diễn ra ở sân Johan Cruyff (sức chứa 6.000 chỗ ngồi). Dù quy mô nhỏ, đây lại là “mảnh đất lành” khi Barca vừa có màn trình diễn thăng hoa trước Valencia tại đây.

Trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 10, Barcelona còn 5 trận đấu: gặp Getafe, Real Oviedo, Real Sociedad, Sevilla tại La Liga và đón tiếp Paris Saint-Germain ở Champions League.

Getafe có lợi thế thể lực hơn bởi họ đã không thi đấu từ ngày 13/9, khi thắng Real Oviedo 2-0 trên sân nhà. Đội bóng thủ đô khởi đầu mùa giải ấn tượng với 3 chiến thắng sau 4 trận, trận thua duy nhất là trước Valencia. Với 9 điểm, Getafe tạm đứng thứ 4 – sự tiến bộ rõ rệt so với vị trí 13 mùa trước.

Dù vậy, lịch sử đối đầu cho thấy Getafe chỉ thắng Barcelona 4 lần, lần gần nhất là vào tháng 10/2020. Đặc biệt, họ chưa bao giờ đánh bại Barca trên sân khách. Tuy nhiên, việc trận đấu diễn ra tại Johan Cruyff – thay vì Camp Nou – có thể đem lại chút hy vọng cho thầy trò José Bordalás.

Dự đoán tỉ số Barcelona vs Getafe mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Barcelona vs Getafe như sau:

  • Sportsmole: Barcelona 2-1 Getafe
  • WhoScore: Barcelona 2-0 Getafe
  • Báo chúng tôi dự đoán: Barcelona 2-1 Getafe

Xem trực tiếp Barcelona vs Getafe khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Barcelona vs Getafe trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h00 ngày 22/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.

