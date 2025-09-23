Quốc tế Nhận định, dự đoán Atletico Madrid vs Rayo Vallecano: Griezmann tỏa sáng Trận đấu giữa Atletico Madrid vs Rayo Vallecano giải La Liga diễn ra vào 1h30 ngày 25/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Atletico Madrid vs Rayo Vallecano mới nhất

Atletico tiếp tục vắng Jose Gimenez, Alex Baena và Thiago Almada vì chấn thương. Julian Alvarez đã trở lại sau chấn thương đầu gối và góp mặt hôm thứ Bảy.

Alexander Sorloth bị truất quyền thi đấu ở phút 72 trận gặp Mallorca, nên sẽ phải ngồi ngoài vì án treo giò.

Gallagher có thể được đẩy ra biên, trong khi Antoine Griezmann cũng là một lựa chọn trên hàng công. Tuy vậy, nhiều khả năng Giacomo Raspadori vẫn sẽ được tin tưởng đá chính dù khởi đầu mùa giải khá chậm chạp.

Về phía Rayo, Abdul Mumin chưa thể trở lại, Luiz Felipe bỏ ngỏ khả năng thi đấu, còn Nobel Mendy và Fran Perez đã tái xuất trên băng ghế dự bị trận gặp Celta.

Đội hình nhiều khả năng không thay đổi so với vòng trước, với Jorge de Frutos và Alvaro Garcia tiếp tục hoạt động ở hai cánh.

Sergio Camello mới ghi được 1 bàn sau 6 lần ra sân, nhưng anh vẫn sẽ được trao cơ hội đá chính trên hàng công.

Đội hình dự kiến Atletico Madrid vs Rayo Vallecano mới nhất

Atletico Madrid:

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Raspadori, Alvarez

Rayo Vallecano:

Batalla; Ratiu, Ciss, Lejeune, Espino; Valentin, Diaz; De Frutos, Palazon, Garcia; Camello

Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Rayo Vallecano mới nhất

Atletico có khởi đầu mùa giải 2025-26 khá thất vọng khi mới chỉ giành được 6 điểm sau 5 vòng, tạm đứng thứ 12 trên BXH.

Đội bóng áo đỏ trắng vốn đặt mục tiêu tiến gần hơn tới ngôi đầu, nhưng hiện đã kém đội dẫn đầu 9 điểm và chỉ hơn Levante – đội xếp thứ 16 – đúng 2 điểm.

Ở vòng trước, Atletico hòa Mallorca 1-1: Conor Gallagher mở tỷ số cho đội khách ở phút 79, nhưng Vedat Muriqi gỡ hòa 5 phút trước khi hết giờ.

Trước đó, Atletico thua Espanyol ở trận mở màn, rồi hòa liên tiếp với Elche và Alaves, trước khi tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Villarreal.

Tuy nhiên, hành trình Champions League mùa này của họ lại khởi đầu bằng thất bại 2-3 trước Liverpool tại Anfield, nối tiếp sau đó là trận hòa đầy tiếc nuối trước Mallorca.

Phía Rayo Vallecano, họ cũng vừa hòa 1-1 với Celta Vigo. Jorge de Frutos ghi bàn cho đội bóng thủ đô sau khi Borja Iglesias mở tỷ số cho đối thủ.

Mùa trước, Rayo chơi ấn tượng khi cán đích thứ 8, qua đó giành vé dự vòng play-off Europa Conference League và sau đó đã có suất dự vòng bảng.

Thế nhưng tại La Liga 2025-26, Los Franjirrojos vẫn chưa khởi động đúng nhịp, mới có 5 điểm sau 5 trận, tạm xếp thứ 14.

Rayo khởi đầu bằng chiến thắng 3-1 trước Girona, nhưng kể từ đó chỉ có thêm 2 điểm qua 4 vòng: hòa Barcelona và Celta, thua Athletic Bilbao và Osasuna.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Rayo khi họ chỉ thắng 9/49 lần gặp Atletico. Chiến thắng gần nhất trước đội bóng áo đỏ trắng là từ năm 2013, còn tại sân khách, lần cuối Rayo hạ Atletico là ở vòng 2 Cúp Nhà vua năm 2001.

Dự đoán tỉ số Atletico Madrid vs Rayo Vallecano mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Atletico Madrid vs Rayo Vallecano như sau:

Sportsmole: Atletico Madrid 2-1 Rayo Vallecano

WhoScore: Atletico Madrid 2-0 Rayo Vallecano

Atletico Madrid 2-0 Rayo Vallecano Báo chúng tôi dự đoán: Atletico Madrid 2-1 Rayo Vallecano

Xem trực tiếp Atletico Madrid vs Rayo Vallecano khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Atletico Madrid vs Rayo Vallecano trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 1h30 ngày 25/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.