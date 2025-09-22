Quốc tế Nhận định, dự đoán Athletic Bilbao vs Girona: Chủ nhà thắng ngọt Trận đấu giữa Athletic Bilbao vs Girona giải La Liga diễn ra vào 23h00 ngày 23/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Athletic Bilbao vs Girona mới nhất

Athletic thiếu vắng Benat Prados và Unai Egiluz vì chấn thương, Alex Padilla đang thụ án treo giò ba trận, còn Yeray Alvarez nhận án cấm thi đấu 10 tháng do doping.

Aymeric Laporte nhiều khả năng sẽ có trận đá chính đầu tiên sau khi trở lại, trong bối cảnh Vivian bị treo giò sau tấm thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Valencia.

Nico Williams gần như chưa thể góp mặt trong trận đấu trên sân nhà vào thứ Ba, bởi anh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương háng.

Bên phía Girona, họ không có sự phục vụ của Juan Carlos, David Lopez, Ricard Artero và Thomas Lemar; trong khi Joel Roca đang cùng đội U20 Tây Ban Nha dự World Cup.

Đội ngũ y tế sẽ phải đánh giá tình trạng của Viktor Tsygankov, người đã nghỉ ba trận gần đây vì chấn thương đùi.

Witsel và Reis bị treo giò ở chuyến làm khách giữa tuần sau khi cả hai đều nhận thẻ đỏ trong trận thua nặng trước Levante.

Đội hình dự kiến Athletic Bilbao vs Girona mới nhất

Athletic Bilbao:

Simon; Gorosabel, Paredes, Laporte, Berchiche; Vesga, Jauregizar; I. Williams, Gomez, Berenguer; Guruzeta

Girona:

Gazzaniga; Martinez, Frances, Blind, Moreno; Martin, Solis, Ounahi; Asprilla, Gil, Vanat

Nhận định bóng đá Athletic Bilbao vs Girona mới nhất

Sau khi cán đích ở vị trí thứ tư mùa trước, Athletic khởi đầu mùa giải mới đầy hứng khởi với ba chiến thắng liên tiếp trước Sevilla, Rayo Vallecano và Real Betis.

Tuy nhiên, chấn thương của Nico Williams đã trùng hợp với giai đoạn sa sút phong độ, khiến Athletic thua liền ba trận mà không ghi nổi bàn nào.

Los Leones nhận thất bại 0-1 trước đối thủ xứ Basque Alaves, sau đó để thua 0-2 trong trận mở màn Champions League trước Arsenal.

Cuộc chạm trán với Valencia vào thứ Bảy vừa qua vẫn đang có tỷ số hòa 0-0 thì Dani Vivian bị truất quyền thi đấu ngay sau giờ thi đấu chính thức, bước ngoặt này khiến Los Che ghi hai bàn trong 20 phút cuối và khép lại chiến thắng 2-0.

Dù đang sa sút, Athletic vẫn được đánh giá cao hơn trong cuộc tiếp đón Girona – đội bóng đang gặp khó khăn – đặc biệt là khi họ đã thắng bốn trong năm trận đối đầu trên sân nhà tại La Liga, trong đó có thắng lợi 3-0 ở San Mames mùa trước.

Trong chuỗi trận đó, Athletic có ít nhất hai bàn thắng ở bốn trận và giữ sạch lưới ba lần.

Sau khi chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng một điểm ở mùa trước, Girona tiếp tục đối diện viễn cảnh khó khăn tại La Liga, khi đã để thua bốn trong năm trận mở màn.

Đội bóng xứ Catalan thua ba trận đầu tiên với tổng tỷ số 1-10, trước khi bị Celta Vigo cầm hòa 1-1 trên sân Balaidos do để thủng lưới từ một quả phạt đền ở phút bù giờ.

Dù trận hòa ở Galicia mang lại vài tín hiệu tích cực, nhưng thất bại nặng nề trước tân binh Levante hôm thứ Bảy lại là một cú sốc tinh thần.

Axel Witsel và Vitor Reis lần lượt bị truất quyền thi đấu, xen giữa đó là bàn thắng của Etta Eyong, trước khi chín cầu thủ Girona thủng lưới thêm ba bàn trong hiệp hai và nhận thất bại 0-4.

Khởi đầu tệ hại khiến Girona rơi xuống cuối bảng, là một trong bốn đội chưa thắng trận nào mùa này, tạo sức ép lớn buộc HLV Michel phải nhanh chóng xoay chuyển tình thế.

Nhà cầm quân này sẽ hy vọng các học trò tái hiện được chiến thắng duy nhất của Girona tại La Liga trên sân San Mames vào tháng 2/2023, khi hai pha phản lưới nhà cùng bàn thắng của Aleix Garcia giúp họ thắng 3-2.

Dự đoán tỉ số Athletic Bilbao vs Girona mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Athletic Bilbao vs Girona như sau:

Sportsmole: Athletic Bilbao 2-0 Girona

WhoScore: Athletic Bilbao 2-1 Girona

Athletic Bilbao 2-1 Girona Báo chúng tôi dự đoán: Athletic Bilbao 2-0 Girona

Xem trực tiếp Athletic Bilbao vs Girona khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Athletic Bilbao vs Girona trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 23h00 ngày 23/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.