Thể thao Chelsea ngược dòng thắng vất vả; Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid thắng to Chelsea và Liverpool thắng vất vả để lọt vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh; Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid thắng to; Xác định 4 cặp đấu tứ kết giải bóng chuyền nam vô địch thế giới... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24 giờ qua.

Chelsea ngược dòng thắng vất vả, Isak giúp Liverpool lọt vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh

Bị đánh giá thấp hơn nhưng Lincoln gây ra không ít khó khăn cho Chelsea. Phút 42, Street tận dụng triệt để cơ hội mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sang hiệp hai, George bất ngờ nã pháo tầm xa giúp Chelsea quân bình tỷ số 1-1. Đến phút 50, Buonanotte xâm nhập vòng cấm dứt điểm khéo léo ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Chelsea giành chiến thắng rất vất vả trước đội bóng hạng dưới.

Cũng giành chiến thắng 2-1 đầy vất vả là Liverpool. Quỷ đỏ vùng Merseyside phải đợi đến phút thứ 45 mới có được bàn thắng mở tỷ số do công của Alexsander Isak. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của chân sút người Thụy Điển cho Liverpool. Sang hiệp 2, Southampton bất ngờ có được bàn gỡ ở phút 76 do công của S.Charles. May mắn cho Liverpool là tân binh Hugo Ekitiké kịp thời tỏa sáng để giúp cho Lữ đoàn đỏ ghi tên mình vào vòng sau.

Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Brighton vượt qua Barnsley với tỷ số 6-0, Wolves vượt qua Everton với tỷ số 2-0, Fulham giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng hạng dưới Cambridge.

Vinicius khơi mào, Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid thắng to

Sau khởi đầu có phần chuệch choạc, đội bóng Hoàng gia sớm lấy lại nhịp trận và mở tỷ số ở phút 28. Vinicius tỏa sáng với pha trivela đẹp mắt trong vòng vây hàng thủ Levante, khiến thủ môn Ryan bất lực.

Ngôi sao Brazil tiếp tục ghi dấu ấn ở phút 38, khi anh kiến tạo tinh tế cho Mastantuono thoát xuống dứt điểm dũng mãnh, nhân đôi cách biệt cho Real Madrid.

Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid thắng lớn.

Sang hiệp hai, Levante bất ngờ rút ngắn tỷ số ở phút 54 sau tình huống hỗn loạn trong vòng cấm, khi Eyong kịp thời đánh đầu bồi tung lưới Courtois.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị dập tắt. Phút 64, Mbappe kiếm về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công, tái lập khoảng cách an toàn.

Chỉ hai phút sau, tiền đạo người Pháp tiếp tục bùng nổ, nhận đường chuyền của Guler rồi vượt qua thủ môn Levante để ghi bàn ấn định tỷ số 4-1.

Đình Bắc tiết lộ điểm đến mơ ước nếu rời CLB Công an Hà Nội

Đình Bắc ấp ủ bản thân sẽ đi theo con đường của thần tượng. “Các cầu thủ Nhật Bản là tấm gương để tôi noi theo. Tôi thích Minamino và mong muốn được ra nước ngoài thi đấu giống thần tượng của mình. Việc sang nước ngoài chơi bóng sẽ thử thách bản thân tôi, cũng như mở ra cơ hội phát triển”, Đình Bắc tiết lộ về mong muốn xuất ngoại.

Đình Bắc có thể sẽ lựa chọn giải đấu J.League trong tương lai.

Rất có thể, sau khi kết thúc hợp đồng hiện tại, Đình Bắc sẽ lựa chọn cho mình một điểm đến ở J.League (Nhật Bản) và bắt đầu hành trình giống với thần tượng của mình. Viễn cảnh này không phải không có cơ sở khi khả năng của Đình Bắc đã được nhiều người trong giới chuyên môn kiểm chứng. Cựu HLV ĐT Việt Nam, Phillippe Troussier từng vượt bão dư luận, triệu tập Đình Bắc lên thẳng ĐTQG khi mới 19 tuổi và sau đó là tham dự VCK Asian Cup 2023.

Xác định 4 cặp đấu tứ kết giải bóng chuyền nam vô địch thế giới

Vòng 1/8 Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 đã khép lại với nhiều bất ngờ và kịch tính. Trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Serbia và Iran, nơi đại diện Tây Á tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Ở các cặp đấu khác, Mỹ cũng phải toát mồ hôi khi ngược dòng trước Slovenia, thắng 3-1 sau khi để thua set đầu. Thổ Nhĩ Kỳ gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 3-1 trước Hà Lan, trong khi Ba Lan - ứng viên vô địch vượt qua Canada bằng bản lĩnh của nhà cựu vương.

Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới đã đi tới vòng tứ kết

Italia, Bỉ và Bulgaria cùng thể hiện sức mạnh tuyệt đối với những chiến thắng 3-0 lần lượt trước Argentina, Phần Lan và Bồ Đào Nha. CH Czech cũng không gặp nhiều khó khăn khi loại Tunisia bằng tỷ số tương tự.

Ở tứ kết, Italia chạm trán Bỉ, ứng viên vô địch Ba Lan đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ, CH Czech đụng Iran và Mỹ tranh vé bán kết với Bulgaria. Những trận đấu ở vòng 8 đội mạnh nhất thế giới năm nay hứa hẹn căng thẳng và khó lường hơn nữa, trong hai ngày 24 và 25/9.