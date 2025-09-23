Thể thao Dembele nhận Quả bóng Vàng trong đêm PSG ôm hận trước Marseille; Tuyển futsal Việt Nam thắng Trung Quốc; Ninh Bình hạ đẹp Thép Xanh Nam Định Dembele nhận Quả bóng Vàng trong đêm PSG ôm hận trước Marseille, Ninh Bình hạ đẹp đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định, Tuyển futsal Việt Nam thắng Trung Quốc 7-2 ở giải châu Á là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Dembele nhận Quả bóng Vàng trong đêm PSG ôm hận trước Marseille

Lúc 2h ngày 23/9, gala trao giải Quả bóng Vàng diễn ra tại nhà hát Chatelet, Paris. Huyền thoại Ronaldinho xuất hiện với tư cách khách mời và xướng tên Ousmane Dembele ở hạng mục giải thưởng quan trọng nhất.

Tiền đạo sinh năm 1997 trở thành cầu thủ PSG thứ 2 trong lịch sử, sau Lionel Messi, giành Quả bóng Vàng, đồng thời là cầu thủ Pháp thứ 6 bước lên bục nhận giải, sau Michel Platini, Raymond Kopa, Zinedine Zindane, Jean-Pierre Papin và Karim Benzema.

Dembele nhận Quả bóng Vàng 2025.

Tuy vậy, niềm vui của Ousmane Dembele không trọn vẹn khi PSG để thua trước Marseille trong trận đấu cùng giờ. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Aguerd ở phút thứ 5.

Ở hạng mục dành cho nữ, huyền thoại Andres Iniesta xuất hiện để trao Quả bóng Vàng nữ cho Aitana Bonmati, tiền vệ ngôi sao của Barcelona. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, ngôi sao người Tây Ban Nha giành giảnh thưởng cá nhân cao quý này.

Hoàng Đức ghi tuyệt phẩm, Ninh Bình hạ đẹp đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định

Phút 29, Hồng Duy để mất bóng vào chân Đức Chiến, đường chuyền ra thuận lợi nhưng Daniel Da Silva lại dứt điểm hụt. Tuy nhiên, đội trưởng Hoàng Đức từ tuyến hai băng lên tung cú sút đẹp mắt khiến Nguyên Mạnh chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Ninh Bình hạ đẹp đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định.

Chỉ 4 phút sau, từ quả phạt góc của chính Hoàng Đức, Thanh Hào phá bóng không tốt tạo cơ hội ngon ăn cho Thanh Thịnh tung cú vô-lê sống tuyệt đẹp, nhân đôi cách biệt cho đội bóng đất Cố đô.

Sang hiệp hai, Nam Định vùng lên mạnh mẽ nhưng vấp phải sự chắc chắn của hàng thủ Ninh Bình và sự xuất sắc của thủ môn Văn Lâm. Chung cuộc, Ninh Bình thắng 2-0, đòi lại ngôi đầu bảng từ tay CAHN.

U17 Thép Xanh Nam Định loại U17 SLNA để gặp U17 Thể Công Viettel ở bán kết

Đều bị dẫn bàn trước nhưng cả Nam Định và Thể Công đã ngược dòng thành công ở tứ kết để chạm trán nhau ở trận bán kết còn lại của VCK U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025.

U17 Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng trước U17 SLNA.

Trong khi U17 Thép Xanh Nam Định vượt qua U17 Sông Lam Nghệ An với tỷ số 3-2 thì U17 Thể Công Viettel cũng vượt qua CLB Bóng đá TP. HCM với tỷ số 2-1 bằng các bàn thắng ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Ở 2 trận tứ kết khác U17 Hà Nội và U17 SHB Đà Nẵng cũng phải rất vất vả để giành chiến thắng trước U17 PVF-CAND và U17 An Giang.

Tuyển futsal Việt Nam thắng Trung Quốc 7-2 ở giải châu Á

Các cầu thủ Việt Nam chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 2, tuyển futsal Việt Nam có bàn mở tỷ số. Chỉ trong 3 phút sau đó, Ngọc Ánh hoàn tất cú đúp, giúp tuyển futsal Việt Nam dẫn trước 3-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, Thịnh Phát đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 5-0 cho đội bóng của HLV Diego Giustozzi.

Tuyển futsal Việt Nam thắng Trung Quốc 7-2 ở giải châu Á.

Sang hiệp 2, Trung Quốc chơi tốt hơn, trong khi tuyển futsal Việt Nam có một số tình huống mất bóng từ giữa sân. Kết thúc trận đấu mỗi bên ghi thêm được 2 bàn để ấn định chiến thắng 7-2 cho tuyển futsal Việt Nam.

Ngày 24/9, tuyển futsal Việt Nam đấu trận cuối gặp Lebanon.