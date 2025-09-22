Thể thao Siêu phẩm của Martinelli giúp Arsenal hoà Manchester City; Inter Milan thắng nghẹt thở Sassuolo Siêu phẩm của Martinelli giúp Arsenal hòa Manchester City; Inter Milan thắng nghẹt thở Sassuolo; Công an TP.HCM vượt khó hạ Becamex TP.HCM ... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Siêu phẩm của Martinelli giúp Arsenal hoà Manchester City

Phút thứ 9, tiền vệ tân binh Reijnders đột phá tới sát vòng cấm địa Arsenal trước khi chuyền cho Haaland. Các hậu vệ Arsenal không kịp lùi về và bất lực nhìn tiền đạo này thoải mái dứt điểm tung lưới Raya.

Martinelli giúp Arsenal giành 1 điểm nghẹt thở trước Man City.

Nhận bàn thua sớm, Arsenal dồn sức tấn công. Dù vậy, những pha phối hợp của đội chủ nhà đều thiếu hiệu quả khi mọi con đường vào khung thành đều bị hàng hậu vệ Man City bịt kín.

Phải đến phút 90+3, Eze chuyền dài chuẩn xác để Martinelli phá bẫy việt vị băng xuống và lốp bóng đẳng cấp đánh bại Donnarumma, ấn định tỷ số hòa 1-1. Chỉ kiếm được 1 điểm nhưng là đủ để Pháo thủ trở lại với ngôi nhì bảng còn Man City xếp thứ 9.

Rashford bị phạt trong chiến thắng của Barcelona

HLV Hansi Flick quyết định gạch tên Rashford khỏi đội hình xuất phát vì đến trễ 2 phút trong cuộc họp chiến thuật vào sáng 21/9 (giờ địa phương). Tiền đạo người Anh chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị ở đầu hiệp hai trận gặp Getafe, nhưng không để lại dấu ấn với bàn thắng hay kiến tạo nào.

Rashford bị trừng phạt trong chiến thắng của Barcelona

Tuy vậy, trong cơn mưa nặng hạt tại sân Estadi Johan Cruyff, Barcelona vẫn giành chiến thắng 3-0 trước Getafe mà không cần sự tỏa sáng của Rashford. Người hùng của đội chủ sân Camp Nou là Ferran Torres với cú đúp bàn thắng.

Inter Milan thắng nghẹt thở Sassuolo

Với chất lượng đội hình vượt trội, Inter dần chiếm ưu thế. Sau vài cơ hội bỏ lỡ, đội chủ nhà khai thông bế tắc ở phút 14 khi Dimarco dứt điểm chuẩn xác từ đường kiến tạo của Sucic.

Inter Milan thắng nghẹt thở Sassuolo

Phút 81: Carlos Augusto tung cú sút quyết đoán, bóng chạm Muharemovic đổi hướng đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0. Dẫu vậy, chỉ 3 phút sau, Cheddira lập công cho Sassuolo sau đường chuyền tinh tế của Berardi, thắp lại hy vọng cho đội khách.

Những phút cuối, Frasetti sút tung lưới Sassuolo nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Chung cuộc, Inter giành chiến thắng 2-1, qua đó tiếp tục duy trì mạch thắng ấn tượng ở Serie A.

Tiến Linh ghi bàn, Công an TP.HCM vượt khó hạ Becamex TP.HCM

Trận derby TP.HCM ở vòng 4 V-League diễn ra kịch tính và hấp dẫn. Ngay phút thứ 7, Tiến Linh tỏa sáng ghi bàn mở tỷ số cho CA TP.HCM sau pha đánh đầu hiểm hóc. Tiền đạo ĐT Việt Nam không ăn mừng khi sút tung lưới đội bóng cũ.

Công an TP.HCM vượt khó hạ Becamex TP.HCM.

Becamex TP.HCM sau đó dồn lên mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa ở phút 47 khi cú đánh đầu của Văn Anh chạm chân Tiến Linh đổi hướng. Tuy nhiên, chỉ 13 phút sau, Quốc Cường tung cú dứt điểm chuẩn xác, giúp đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức tái lập lợi thế.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Tiến Linh suýt nhân đôi thành tích nhưng cú đánh đầu của anh đi chệch cột dọc.

Phút 86, Phạm Văn Bình ghi bàn sau khi VAR xác nhận không việt vị, ấn định chiến thắng 3-1 cho CA TP HCM. Đây là trận đấu mà Tiến Linh vừa tỏa sáng vừa để lại nhiều cảm xúc đặc biệt.