Thể thao Thủ môn tuyển Việt Nam chơi xuất thần, Hà Nội FC chôn chân ở nhóm cuối; MU hạ Chelsea trong trận cầu có 2 thẻ đỏ Trận đấu giữa Hà Nội FC và Thể Công Viettel khép lại với tỷ số 1-1, cả 2 đội đều rời sân với sự tiếc nuối; Rạng sáng 21/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24 h qua.

Thủ môn tuyển Việt Nam chơi xuất thần, Hà Nội FC chôn chân ở nhóm cuối

Trận derby Thủ đô tại vòng 4 V.League giữa Hà Nội FC và Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy diễn ra trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng.

Hà Nội FC đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Sau nhiều pha bóng ăn miếng trả miếng, đội chủ nhà bất ngờ có bàn mở tỷ số.

Hà Nội FC suýt thua trước Thể Công Viettel.

Phút 53, trong pha phối hợp tam giác ăn ý, Lucao chuyền bóng cho cầu thủ trẻ Xuân Tiến. Ngay lập tức, Xuân Tiến tung đường chọc khe thông minh để Khuất Văn Khang thoát xuống. Tiền vệ U23 Việt Nam dứt điểm lạnh lùng đánh bại Văn Hoàng, gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel.

Những phút cuối, Hà Nội FC còn suýt thua trước Thể Công Viettel, Bùi Tiến Dũng đã đánh đầu chạm cột dọc đi ra ngoài. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1, cả 2 đội đều rời sân với sự tiếc nuối, song Thể Công Viettel có quyền hài lòng hơn bởi thủ môn của họ đã có một ngày thi đấu ấn tượng.

Thái Lan thắng 15-1 ở vòng loại giải vô địch châu Á

Trước đối thủ kém 106 bậc, Thái Lan đã có chiến thắng 15-1 trong ngày mở màn vòng loại giải vô địch châu Á 2026.

Thái Lan đã có chiến thắng tưng bừng với cách biệt 15-1 trước Brunei.

Tại Nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi diễn ra trận đấu bảng B vòng loại Giải futsal vô địch châu Á 2026. Đội tuyển futsal nam Thái Lan (hạng 11 thế giới) chạm trán Brunei (hạng 117 thế giới). Thái Lan đã có chiến thắng tưng bừng với cách biệt 15-1 trước Bunei.

Ở trận còn lại của bảng B, Hàn Quốc thắng Bahrain 2-0. Như vậy. Thái Lan và Hàn Quốc cùng có 3 điểm, nhưng Thái Lan tạm dẫn đầu nhờ hiệu số vượt trội.

Kết quả V-League ngày 20/9: Thanh Hóa tạm thoát vị trí cuối bảng

Trận đấu khép lại với kết quả hòa 2-2.

Trong trận đấu tại Thanh Hóa, đội chủ nhà dù được đá tại sân đấu quen thuộc nhưng đang trong tình cảnh rất khó khăn cả về thứ hạng cũng như chất lượng cầu thủ. Đội bóng xứ Thanh khởi đầu trận đấu khá chật vật và lại sớm thiệt thòi về quân số khi Quế Ngọc Hải chấn thương phải rời sân từ sớm.

Quá nhiều khó khăn bủa vây, Thanh Hóa hoàn toàn lép vế và để Hải Phòng FC lấn lướt. Sau một số cơ hội, đội khách cũng có bàn mở tỷ số do công của Luiz Antonio ở phút 28 với tình huống dứt điểm quyết đoán vào lưới đội bóng cũ. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Hải Phòng FC nhân đôi lợi thế sau cú sút rất nhanh của Mạnh Dũng.

Dù bị dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1, nhưng đội bóng xứ Thanh đã vùng lên mạnh mẽ để gỡ hòa 2-2, qua đó, đẩy HAGL xuống vị trí bét bảng

MU hạ Chelsea trong trận cầu có 2 thẻ đỏ

Rạng sáng 21/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League.

MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà.

Dưới cơn mưa nặng hạt ở Old Trafford, hiệp 1 trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League diễn ra theo kịch bản không ai ngờ tới. 2 tấm thẻ đỏ được rút ra, chia đều cho mỗi đội. Man Utd, CLB có phong độ tệ từ đầu mùa nhưng đã dẫn trước nhà đương kim vô địch Club World Cup 2 bàn.

Quãng thời gian chính thức còn lại và 7 phút bù giờ, CĐV chủ nhà run rẩy trước những pha nhồi bóng vào từ hai biên của Chelsea. Nỗ lực đột phá, câu kéo thời gian hợp lý của Bruno, Amad giúp chủ nhà giữ lại 3 điểm, qua đó nối dài mạch bất bại trên sân nhà trước đối thủ thành London lên con số 12 năm liên tiếp.