Quốc tế Nhận định, dự đoán Braga vs Feyenoord: Đôi công nghẹt thở Trận đấu giữa Braga vs Feyenoord giải Europa League diễn ra vào 2h00 ngày 25/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Braga vs Feyenoord mới nhất

Gustaf Lagerbielke đã trở lại đội hình xuất phát của Braga cuối tuần qua và nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá cặp cùng Sikou Niakate ở hàng thủ, trong khi Paulo Oliveira bỏ ngỏ khả năng ra sân. Bright Arrey-Mbi là một phương án dự phòng khác.

Tiền vệ Mario Dorgeles dính chấn thương ở trận châu Âu gần nhất và dự kiến tiếp tục vắng mặt.

Rodrigo Zalazar – chân sút số một của Braga ở vòng loại – nhiều khả năng góp mặt ở hàng tiền vệ bên cạnh lão tướng Joao Moutinho, người đã tạo ra 99 cơ hội tại Europa League kể từ 2009-10 và chỉ còn một lần nữa để gia nhập nhóm bảy cầu thủ có từ 100 cơ hội trở lên.

Fran Navarro có thể giữ vị trí trên hàng công sau khi ghi bàn cuối tuần qua, trong khi Amine El Ouazzani và Pau Victor cũng đang cạnh tranh suất đá chính sau khi vào sân từ ghế dự bị ở trận gần nhất.

Về phía Feyenoord, hậu vệ Anel Ahmedhodzic bị truất quyền thi đấu trong trận gặp AZ, nhưng án treo giò không áp dụng tại cúp châu Âu, nên anh vẫn đủ điều kiện ra sân.

Tiền vệ cánh Goncalo Borges dự kiến trở lại sau thời gian nghỉ đặc biệt trước thứ Tư, song khó có suất đá chính. Inbeom Hwang (chấn thương bắp chân) và Gernot Trauner (gân Achilles) vẫn vắng mặt do chưa bình phục.

Ayase Ueda nhiều khả năng tiếp tục lĩnh xướng hàng công, trong khi Sem Steijn – người ghi bàn cuối tuần qua – sẽ hỗ trợ phía sau.

Đội hình dự kiến Braga vs Feyenoord mới nhất

Braga:

Hornicek; Gomez, Lagerbielke, Niakate, Lelo; Gorby, Moutinho, Zalazar, Horta; Ouazzani, Navarro

Feyenoord:

Wellenreuther; Read, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos; Valente, Steijn, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Sauer

Nhận định bóng đá Braga vs Feyenoord mới nhất

Trận đấu vào thứ Tư mang đến cho Braga cơ hội lấy lại niềm tin sau ba trận liên tiếp không thắng (hòa 2, thua 1), mới nhất là trận hòa 1-1 với đối thủ cùng khu vực Vitoria de Guimaraes tại giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Chiến thắng gần nhất của “Những Tổng giám mục” lại đến từ vòng play-off Europa League, khi họ đánh bại Lincoln Red Imps của Gibraltar với tỷ số 5-1 trên sân khách, khép lại tổng tỷ số 9-1 để giành vé vào vòng bảng.

Đây sẽ là lần thứ 12 Braga góp mặt ở vòng bảng Europa League kể từ mùa 2009-10, chỉ kém Ajax (13 lần). Đội bóng Bồ Đào Nha khao khát tiến xa hơn sau khi mùa trước bị loại đầy tiếc nuối do kém chỉ số phụ.

Braga có thể lấy cảm hứng từ hành trình ấn tượng nhất của họ năm 2010-11 khi vào đến chung kết trước khi thất bại trước Porto. Trận đấu thứ Tư với một trong những ông lớn của Hà Lan có thể sẽ mang tính bản lề cho tham vọng lần này.

Sự khích lệ cũng đến từ lần chạm trán gần nhất với đối thủ Hà Lan ở mùa 2015-16, khi Braga thắng Groningen 1-0 trên sân nhà và hòa 0-0 trên sân khách tại vòng bảng.

Feyenoord hành quân với sự tự tin của riêng mình, khi đã thắng hai trong ba trận châu Âu gần nhất trước các đội bóng Bồ Đào Nha, bằng thành tích của 10 trận trước đó (hòa 3, thua 5).

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của “De club aan de Maas” lại đến trên sân khách, khi họ không thắng trong 16 chuyến đi gần nhất ở Europa League (thua 9, hòa 7).

Đội bóng của Robin van Persie đang có phong độ cao với sáu chiến thắng trong tám trận trên mọi đấu trường. Trận thua duy nhất lại đến ở sân chơi châu Âu, khi thất bại 2-5 trước Fenerbahce tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Kết quả đó khiến Feyenoord phải xuống Europa League sau tổng tỷ số 4-6, khép lại hy vọng dự Champions League hai mùa liên tiếp sau khi dừng bước ở vòng 16 đội mùa trước.

Đại diện Hà Lan bước vào trận đấu sau trận hòa kịch tính 3-3 với AZ Alkmaar ở Eredivisie, chấm dứt khởi đầu hoàn hảo của họ. Dù vậy, Feyenoord vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 16 điểm sau sáu vòng.

Dự đoán tỉ số Braga vs Feyenoord mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Braga vs Feyenoord như sau:

Sportsmole: Braga 2-2 Feyenoord

WhoScore: Braga 1-2 Feyenoord

Braga 1-2 Feyenoord Báo chúng tôi dự đoán: Braga 2-2 Feyenoord

Xem trực tiếp Braga vs Feyenoord khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Braga vs Feyenoord trong khuôn khổ giải Europa League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 25/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.