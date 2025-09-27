Thể thao Đội tuyển Công an TP.HCM 'lội ngược dòng' thắng Sông Lam Nghệ An Dù đã dẫn trước tới 2 bàn nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn để Công an TP. Hồ Chí Minh lội ngược dòng để giành chiến thắng.

Vòng 5 V.League 2025/26, Sông Lam Nghệ An tiếp tục được chơi trên sân Vinh để tiếp đón Công an TP. Hồ Chí Minh. Đây là trận đấu mang nhiều ý nghĩa với đội bóng xứ Nghệ khi họ đang chật vật tìm lại sự ổn định sau 4 vòng đấu đầu tiên.

Với 4 điểm có được (1 thắng, 1 hòa, 2 thua) và tạm đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, SLNA rất cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, đồng thời tạo đà bứt phá trước khi mùa giải bước vào giai đoạn khốc liệt hơn.

Đội hình xuất phát của SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Ở trận đấu này, HLV Phan Như Thuật tung ra đội hình xuất phát gồm thủ môn Văn Bình; cặp hậu vệ cánh Văn Huy và Bá Quyền; bộ đôi trung vệ Nguyên Hoàng - Justin Garcia. Ở tuyến giữa, Enrique đảm nhiệm vai trò đánh chặn, Quang Vinh, Văn Lương giữ nhiệm vụ cầm nhịp và thiết kế lối chơi, trong khi Văn Cường và Long Vũ hoạt động năng động ở hai hành lang biên. Trên hàng công, Olaha được kỳ vọng sẽ mang đến sự bùng nổ để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Dù được chơi trên sân nhà và trước áp lực phải có điểm, nhưng Sông Lam Nghệ An đã thi đấu khá bị động trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, bất ngờ đã đến khi vào phút thứ 15, Sông Lam Nghệ An đã khai thông được thế bế tắc.

Từ đường phản công chớp nhoáng, Văn Cương lên bóng bên cánh phải, rồi chuyền ngược vào trong cho Ngô Văn Lương. Tiền vệ mang áo số 20, tung cú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Văn Lương mở tỷ số cho SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Tiếp đà hưng phấn sau bàn thắng, Sông Lam Nghệ An dâng cao gây sức ép. Và đến phút 20, đội chủ sân Vinh đã nhân đôi được cách biệt. Từ pha lên bóng bên cánh phải, Hồ Văn Cường tạt bóng về phía cột xa, Ngô Văn Lương đánh đầu trả ngược cho Olaha. Chân sút người Nigeria tung cú sút trái phá, đánh bại thủ thành Patrick Le Giang.

Ghi được hai bàn thắng liên tiếp đã giúp cho Sông Lam Nghệ An thi đấu dễ dàng hơn. Đội bóng của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã tạo ra nhiều cơ hội trông thấy trước khung thành đội khách. Trong đó, vào phút 29, Olaha có pha thoát xuống đối mặt với thủ môn Le Giang, sau đường chọc khe của đồng đội, nhưng thay vì sút bóng, tiền đạo đội trưởng lại chuyền cho Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, thủ môn của Công an TP. HCM đã bắt bài và khiến cho tiền vệ mang áo số 30 không thể làm tung lưới đội khách.

Những phút cuối hiệp 1, Công an TP. HCM nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn rút ngắn. Và sau nhiều pha bóng hãm thành đội chủ nhà, cuối cùng vào phút 45, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã có được điều mình cần. Từ đường tạt bóng của đồng đội bên cánh phải, Tiến Linh bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Công an TP. HCM.

Bước sang hiệp 2, Công an TP. HCM làm chủ hoàn toàn thế trận và gây sức ép lớn lên phần sân của đội chủ nhà. Và đến phút 56, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã có được điều mình cần khi quân bình tỷ số trận đấu.

Từ tình huống phạt góc, bóng được đưa về phía cột 2, tiền vệ Makrillos băng vào tung cú đánh đầu làm tung lưới Văn Bình. Chưa dừng lại ở đó, khí thế Công an TP. HCM dâng lên cao và đến 61 phút sau họ nâng tỷ số lên thành 3-2. Từ pha phối hợp ở trung lộ, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường bất ngờ tung cu sút xa đẹp mắt đánh bại thủ môn Văn Bình.

Màn ăn mừng của các cầu thủ Công an TP. HCM. Ảnh: Xuân Thủy

Những phút cuối trận, dù Sông Lam Nghệ An đã nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng đều bất thành. Chung cuộc, Sông Lam Nghệ An đã để đội khách lội ngược dòng và giành chiến thắng với tỷ số 3-2.