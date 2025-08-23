Thời sự Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hải Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 23/8, Đảng bộ xã Hải Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 181 đại biểu đại diện cho 1.983 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TL



Nhiều kết quả nổi bật

Xã Hải Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính, gồm các xã: Diễn Hoàng, Diễn Mỹ, Diễn Kim và Hùng Hải (thuộc huyện Diễn Châu cũ).

Sau sáp nhập, xã Hải Châu có tổng diện tích tự nhiên là 29,13 km2, dân số 43.155 người. Đảng bộ xã có 58 tổ chức đảng trực thuộc, với 1.983 đảng viên.

Đồng chí Cao Đức Phát - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Châu phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: TL

Nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và nắm bắt thời cơ, Đảng bộ các địa phương trước sáp nhập đã tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, sự phối hợp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng sự tin tưởng, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình trọng tâm, khâu đột phá và đạt kết quả toàn diện.

Các đại biểu tham dự hội đại. Ảnh: TL



Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 2020 - 2025 đạt 12,14%. Tổng thu nhập năm 2025 ước đạt 3.192 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 74 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Trên địa bàn xã đã xây dựng được 12 mô hình nhà màng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích nông dân phát triển các mô hình sản xuất trang trại, gia trại tổng hợp... Đảm bảo ổn định diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất; độ che phủ rừng đạt tỷ lệ 4,62%.

Đồng chí Hà Huy Đồng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã phát biểu tại đại hội. Ảnh: TL



Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được lan tỏa, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng quê Hải Châu với những công trình, hạ tầng, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Trong nhiệm kỳ, toàn xã đã đầu tư xây dựng được 74 công trình với tổng kinh phí đầu tư 291,5 tỷ đồng.

Công tác thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Trong nhiệm kỳ, địa phương đã thu hút đầu tư 2 dự án (Công ty May Nam Thuận, tại địa bàn xã Diễn Mỹ cũ; Công ty May Phú Linh, tại địa bàn xã Diễn Hùng cũ), giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương và xã lân cận. Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ mang tính đa ngành, đa nghề tiếp tục phát triển...

Đồng chí Nguyễn Trọng Huyến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: TL



Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển hài hòa và bền vững của địa phương. Công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời. Công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động được quan tâm, giải quyết. An ninh, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Hải Châu đặt ra mục tiêu phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và khát vọng vươn lên; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quyết tâm phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đảng bộ xã Hải Châu đề ra 31 chỉ tiêu trên các lĩnh vực, trong đó: Tổng thu nhập năm 2030 của toàn xã ước đạt 5.751 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 74 triệu đồng/năm. Phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đạt 122 triệu đồng/người/năm.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL

Tốc độ tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ ước tính đạt khoảng 13-14%/năm. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 100%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Phấn đấu đến năm 2030 xã không có ma túy. Tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%...

Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ xã xác định hệ thống chỉ tiêu trên các lĩnh vực với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá cùng hệ thống giải pháp, nhiệm vụ cụ thể.



Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà địa phương trước sáp nhập đã đạt được.

Đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TL

Đồng chí đề nghị các đại biểu cần thảo luận sâu, phân tích kỹ nguyên nhân, hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan để tìm ra giải pháp khắc phục, tạo sức bật cho sự phát triển của xã Hải Châu trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã gợi mở và làm rõ thêm 5 nhiệm vụ trọng tâm để đại hội nghiên cứu, thảo luận.

Trong đó, đồng chí Lê Đức Cường nhấn mạnh tính đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu chung. Quan tâm có nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: TL



Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đặc biệt đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội của xã quán triệt tinh thần chỉ đạo nhất quán, cốt lõi và xuyên suốt: đó là chính quyền mới phải phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, nâng cao năng lực, bản lĩnh và kinh nghiệm thực tiễn, sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tính quyết định đối với các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội, quyết định đối với sự phát triển của Hải Châu.

Muốn vậy, Đảng bộ cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để phát triển xã. Trước hết, khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, tái cấu trúc không gian phát triển, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, phát triển hạ tầng; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, thông minh, đô thị hóa.

Cùng đó, tập trung nguồn lực phát triển một số ngành nghề thương mại, dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Đại biểu các sở, ngành địa phương tham dự đại hội. Ảnh: TL



Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Hải Châu cần chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Lê Đức Cường đề nghị ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã Hải Châu cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực và tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Các đại biểu thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: TL



Ban tổ chức Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 28 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hải Châu khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó có 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.



Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng ủy xã đã ra mắt, nhận nhiệm vụ. Thường trực Đảng ủy xã gồm 3 đồng chí: Cao Đức Phát- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Hà Huy Đồng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Nguyễn Trọng Huyến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Châu.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hải Châu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TL



Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết, thể hiện sự nhất trí về đánh giá tình hình, rút ra những kinh nghiệm quý báu, đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, các khâu đột phá của Đảng bộ xã Hải Châu trong nhiệm kỳ tới.