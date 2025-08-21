Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Quang Sáng 21/8, xã Tam Quang tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phùng Thành Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 185 đại biểu được triệu tập từ 33 tổ chức cơ sở đảng, đại diện cho 769 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực

Tam Quang là xã biên giới được thành lập sau khi sáp nhập hai xã Tam Quang và Tam Đình (thuộc huyện Tương Dương cũ), với diện tích trên 507 km², dân số gần 13.000 người, tiếp giáp nước bạn Lào. Trong nhiệm kỳ 2020–2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã đoàn kết, nỗ lực và đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Công tác xây dựng Đảng được đổi mới, hiệu quả rõ nét. Tổ chức cơ sở đảng được củng cố; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; toàn xã kết nạp mới 102 đảng viên, xây dựng 44 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới, tạo được đồng thuận và sức mạnh đoàn kết trong nhân dân.

Kinh tế chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt hơn 705 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 44,7 triệu đồng/năm, tăng đáng kể so với đầu nhiệm kỳ. Sản lượng lương thực tăng 117%; diện tích rừng trồng mới hơn 2.000 ha, độ che phủ rừng đạt 91,7%. 4 sản phẩm OCOP được công nhận đạt chuẩn 3 sao.

Ngành công nghiệp – xây dựng tăng 44%, thương mại – dịch vụ tăng 75%. Công tác chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, dịch vụ công trực tuyến từng bước được triển khai hiệu quả.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả rõ nét. 6/7 trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98,4%; có nhiều học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh. Mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” hỗ trợ thiết thực cho học sinh nghèo.

Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,2%; 17/18 bản đạt danh hiệu “Bản văn hóa”. Hoạt động văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

An sinh xã hội được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, xã đã tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động, trong đó có 204 lao động đi làm việc ở nước ngoài; hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm với 233 căn nhà được xây dựng, sửa chữa. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt cao.

Quốc phòng – an ninh được giữ vững. Tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu; xã được công nhận “Xã biên giới sạch về ma túy” vào năm 2022. Quan hệ hữu nghị với các bản giáp biên của tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) được duy trì tốt, công tác phối hợp tuần tra song phương bảo vệ biên giới diễn ra thường xuyên, hiệu quả.

Xây dựng xã Tam Quang trở thành điểm sáng phát triển của vùng biên giới

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ xã xác định tiếp tục phát triển toàn diện, ưu tiên các giải pháp mang tính đột phá để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Xã đặt ra 23 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp lớn. Một số khâu đột phá được xác định gồm: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số; điều hành linh hoạt, sâu sát, đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Cùng với đó, địa phương sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tạo quỹ đất thuận lợi thu hút đầu tư vào chế biến nông – lâm sản, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.

Đảng bộ xã cũng xác định tiếp tục huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, y tế, giáo dục, viễn thông. Đồng thời, xây dựng đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, xã hội hiện đại, thông minh, đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao đời sống người dân. Công tác quốc phòng – an ninh tiếp tục được củng cố, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng 24 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ xã Tam Quang khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đình Tuân

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Quang nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 24 đồng chí.

Đồng chí Kha Văn Ót được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Đồng chí Lô Thanh Long được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiến được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Quang đạt được trong nhiệm kỳ qua, coi đó là những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025–2030, xã Tam Quang cần tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị; khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân; tăng cường đối ngoại, giữ gìn quan hệ hữu nghị với các bản giáp biên của nước bạn Lào; gắn phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, đảm bảo chủ quyền biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, cần chú trọng phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất tập trung; nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP và khai thác tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, góp phần xây dựng xã Tam Quang trở thành điểm sáng phát triển của vùng biên giới trong giai đoạn tới...