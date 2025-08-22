Thời sự Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Thái Chiều 22/8, Đảng bộ xã Tam Thái trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh; các ban, ngành cấp tỉnh.

Nhiều nỗ lực đáng ghi nhận

Đảng bộ xã Tam Thái được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ xã Tam Hợp và xã Tam Thái.

Các đồng chí chủ trì đại hội. Ảnh: Thành Cường

Trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ các xã Tam Thái và Tam Hợp đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và tình hình thực tiễn, nỗ lực với quyết tâm chính trị cao. Cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trong xã đoàn kết, đồng thuận khắc phục khó khăn, chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai toàn diện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Lữ Văn May - Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; thu ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch được giao; các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai hiệu quả; văn hóa - xã hội có bước chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng...

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Tam Thái đặt mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của toàn đảng bộ, nhân dân xã nhà. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu cấp tỉnh dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tăng thu nhập; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng xã Tam Thái thành điểm sáng "3 yên" vùng biên giới Tây Nam tỉnh Nghệ An.

Đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đại hội cũng đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 22 đồng chí. Đồng chí Lữ Văn May được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Phát huy bản sắc, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Tam Thái đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, chính quyền xã Tam Thái đã nỗ lực, trách nhiệm, chủ động ứng phó thiên tai, nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 vừa qua. Làm nổi bật lên bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thực sự gần dân, sát dân.

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu Đảng bộ xã Tam Thái tiếp tục tập trung xây dựng đảng bộ xã phải thật sự trong sạch, vững mạnh; trong đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên; quan tâm công tác kết nạp, phát triển đảng viên, nhất là vùng đặc thù đồng bào các dân tộc.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Chú trọng việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo đủ theo các vị trí chức danh, đáp ứng yêu cầu chất lượng về tri thức, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, ngang tầm nhiệm vụ.

Quan tâm, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các tổ chức và đội ngũ cán bộ xóm, bản hoạt động hiệu quả, đặc biệt, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào; phát huy vai trò sức mạnh của nhân dân trong xây dựng xóm, bản văn minh, môi trường văn hóa, theo tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân thụ hưởng...

Về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị xã Tam Thái cần nhận diện đúng lợi thế và thách thức trong bối cảnh mới để có tư duy đổi mới, xác định hướng đi đúng và trúng; khai thác tốt các điều kiện, tiềm năng, lợi thế sẵn có; vận dụng linh hoạt, phát huy nội lực, tranh thủ thu hút ngoại lực để phục vụ cho mục tiêu phát triển chung của xã.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện đặc thù miền núi. Trong đó, cần xác định rõ cơ cấu chuyển dịch, trọng tâm là phát triển nông, lâm nghiệp và dịch vụ.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo thế mạnh từng vùng và liên kết thị trường tiêu thụ đầu ra.

Phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái; hỗ trợ người dân phát triển các mô hình sinh kế có hiệu quả lâu dài; xóa bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại, tự lực, tự tin vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng…

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Tam Thái nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Quan tâm phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng thiết yếu về y tế, giáo dục; triển khai thực hiện tốt chủ trương xây dựng trường nội trú liên cấp học cho con em vùng biên giới theo chủ trương của Trung ương; giữ gìn, phát huy bản sắc, nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc anh em, khơi dậy khát vọng phát triển trong từng cộng đồng dân cư, xem đây là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển.

Tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an ninh biên giới, trật tự trên địa bàn; Tăng cường các hoạt động trong công tác đối ngoại; xây dựng xã Tam Thái thực sự là điểm sáng tiêu biểu "3 yên" ở vùng biên giới Tây Nam tỉnh Nghệ An.