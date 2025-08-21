ĐạihộiĐảng Xây dựng xã Tam Thái trở thành điểm sáng vùng biên giới Tây Nam Nghệ An Hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2020–2025, nhất là trong bối cảnh khó khăn về dịch bệnh, điều kiện đặc thù vùng biên, Tam Thái tiếp tục bước vào chặng đường mới với quyết tâm cao. Mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ 2025–2030 là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển toàn diện, bền vững. Tam Thái phấn đấu trở thành điểm sáng “3 yên” ở vùng Tây Nam tỉnh Nghệ An.

Chuyển mình từ nội lực

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và Nhân dân xã Tam Thái (sáp nhập từ xã Tam Thái và Tam Hợp, huyện Tương Dương cũ) đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu quan trọng trên các lĩnh vực.

Xã Tam Thái có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, có lợi thế trong phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh: Tiến Đông

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; nhiều mô hình, phong trào mới được triển khai, trong đó tiêu biểu là chi bộ “bốn tốt” đảng bộ cơ sở “bốn tốt”. Chi bộ bản Xoóng Con được củng cố, xóa tình trạng nguy cơ không còn chi bộ. Toàn nhiệm kỳ kết nạp được 79 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, xử lý nghiêm vi phạm, tạo môi trường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đảng bộ đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy sau sáp nhập xã, kiện toàn cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả; 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn về chuyên môn và lý luận chính trị.

Tổng thu ngân sách nhiệm kỳ đạt 12,6 tỷ đồng, bình quân 105% kế hoạch/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 28 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu đề ra. Nông – lâm – thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, trong đó diện tích lúa nước đạt trên 209 ha, năng suất lúa tăng đáng kể, chăn nuôi đạt kết quả cao với gần 5.000 con gia súc và gần 40.000 con gia cầm. Diện tích rừng trồng mới đạt 522 ha, độ che phủ rừng đạt 90,8%, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Nuôi trồng thủy sản có bước phát triển vượt bậc, sản lượng đạt 73 tấn/năm, doanh thu khoảng 7,3 tỷ đồng. Dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp được mở rộng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động.

Đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp tại xã Tam Thái. Ảnh: Đình Tuân



Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai hiệu quả. Tổng vốn đầu tư kết cấu hạ tầng của hai xã cũ đạt trên 52 tỷ đồng. Nhân dân tích cực đóng góp đất đai, ngày công xây dựng trường học, trạm y tế, đường giao thông, nhà văn hóa. Phong trào xây dựng nông thôn mới lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo nông thôn và đời sống người dân.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ huy động học sinh đến lớp đạt trên 98%, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, gần 82% đậu vào lớp 10 THPT. Toàn xã có 4 trường đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất trường học được tăng cường, xã hội hóa giáo dục đạt nhiều kết quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển mạnh, với tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 83%. Hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng sôi nổi, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống được chú trọng.

Công tác y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, xã đã tổ chức 3.678 lượt thăm hỏi, hỗ trợ cấp phát hơn 2.600 thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách. Tổng số nhà ở xây mới cho hộ nghèo là 295 căn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh: Tam Hợp cũ giảm từ 75% còn 40,44%, Tam Thái cũ còn 8,815%. Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm có nhiều kết quả với 1.430 lượt người có việc làm mới, trong đó 28 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Tại địa bàn Tam Thái có nhiều điểm du lịch sinh thái thu hút du khách. Ảnh: Đình Tuân

Quốc phòng – an ninh được giữ vững, an ninh trật tự được đảm bảo. Công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Không xảy ra các điểm nóng về an ninh, tội phạm ma túy hay di cư tự do. Lực lượng công an, dân quân được củng cố, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hằng năm. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lan tỏa sâu rộng.

Chuyển đổi số, cải cách hành chính được đẩy mạnh. Trung tâm phục vụ hành chính công được thành lập theo hướng hiện đại, phục vụ người dân thuận lợi. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 98%. Cán bộ công chức sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, các thủ tục hành chính được xử lý trên môi trường điện tử, tỷ lệ ký số đạt 100%.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đổi mới phương thức hoạt động, phát động nhiều phong trào thi đua, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội phát huy hiệu quả trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bứt phá từ ba khâu đột phá

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, trên nền tảng những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân xã Tam Thái xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, sự năng động và sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mục tiêu xuyên suốt là khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hữu cơ, gắn với xây dựng chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Song song đó, Tam Thái đặt trọng tâm vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên và thị trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Từ đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tăng thu nhập bền vững.

Một góc xã Tam Thái. Ảnh: Tiến Đông

Bên cạnh phát triển kinh tế, địa phương đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Tam Thái trở thành điểm sáng “3 yên” – yên dân, yên địa bàn, yên biên giới – của vùng Tây Nam tỉnh Nghệ An.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, xã Tam Thái đã đề ra 27 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực then chốt như: kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, địa phương xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược và 4 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm huy động tối đa các nguồn lực, khai thác sức mạnh tổng hợp từ cả hệ thống chính trị và toàn dân để tạo nên bước chuyển rõ nét, bền vững trên mọi phương diện.

Trong đó, ba khâu đột phá giữ vai trò then chốt trong việc thúc đẩy toàn diện tiến trình phát triển của xã. Trước hết là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của tiến trình chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Mô hình nuôi dúi được người dân xã Tam Thái áp dụng bước đầu cho thu nhập ổn định. Ảnh: Đình Tuân

Khâu đột phá thứ hai là đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, đặc biệt là các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng lựa chọn giống có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương được xác định là hướng đi chiến lược. Cùng với đó là tăng cường hoạt động liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, tạo đầu ra ổn định cho nông sản, từng bước đưa sản phẩm đặc trưng của Tam Thái vươn xa hơn trên thị trường.

Khâu đột phá thứ ba tập trung vào công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng, coi đây là yếu tố nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Xã sẽ huy động tối đa các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công, để triển khai hiệu quả các công trình hạ tầng thiết yếu. Ưu tiên được đặt vào việc sắp xếp, ổn định dân cư, quy hoạch xây dựng trung tâm xã, xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt, giao thông nông thôn, và hoàn thiện các thiết chế văn hóa – truyền thông tại các bản làng.

Với tinh thần quyết tâm cao, sự đồng thuận của toàn thể cán bộ và nhân dân, xã Tam Thái tin tưởng sẽ tạo ra những bước tiến đột phá, đưa địa phương ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc, xứng đáng là điểm sáng vùng biên giới phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An trong những năm tới.