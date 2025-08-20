Thời sự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Chiều 20/8, Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 300 đại biểu chính thức đại diện gần 7.400 đảng viên trong Đảng bộ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu tham dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật

Khai mạc đại hội, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhấn mạnh, đại hội là dịp để Đảng bộ phát huy trí tuệ tập thể, chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, phát huy cao nhất vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ do đại hội đề ra.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Với phương châm: “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”, đại hội sẽ đưa ra những quyết định quan trọng để tiếp tục có những bước phát triển vững mạnh, toàn diện.

Đại hội xác định những mục tiêu, định hướng cốt lõi được nêu trong chủ đề: "Đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm, đột phá phát triển góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước".

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội các đảng bộ cơ sở trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Song, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua vượt qua khó khăn, thách thức và đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo tóm tắt Báo cáo chính trị trình đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Kinh tế tăng trưởng bình quân ước đạt 8,3-8,5%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế vươn lên đứng thứ 10 toàn quốc trước thời điểm sáp nhập các tỉnh, thành phố. Thu hút đầu tư, xuất khẩu đạt kết quả vượt bậc với 3 năm liên tục đứng trong nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Thu ngân sách tăng hơn 1,7 lần so với nhiệm kỳ trước. Kết cấu hạ tầng được đầu tư từng bước đồng bộ theo hướng hiện đại. Các vùng kinh tế trọng điểm có bước phát triển rõ nét. Diện mạo đô thị, nông thôn đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại, liên kết phát triển được mở rộng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Hệ thống chính trị được sắp xếp đảm bảo đồng bộ, tinh, gọn; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh xác định 5 quan điểm để chỉ đạo xuyên suốt, đổi mới tư duy, phát triển toàn diện, lấy con người làm trung tâm và vai trò lãnh đạo của Đảng là hạt nhân.

Trên các quan điểm đó, Đảng bộ thống nhất thực hiện 8 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, gồm: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách của địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, tăng cường phân công, phân cấp; khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động năng động, sáng tạo, tận tụy, liêm chính, chuyên nghiệp, giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ, tay nghề, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng đô thị, hạ tầng số, logistics, năng lượng,... trên cơ sở đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện các ngành, lĩnh vực.

"Đổi mới toàn diện, phát triển đột phá"

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả rất quan trọng mà Đảng bộ UBND tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; phân tích bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, đất nước và mục tiêu phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ UBND tỉnh cần tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết - thống nhất - trí tuệ - sáng tạo, tiên phong trong đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo; gương mẫu, đi đầu thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, kiến tạo và hành động; xác định rõ định hướng, vị trí, vai trò và những đóng góp mang dấu ấn riêng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu khách mời tham dự đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ UBND tỉnh cần tập trung lãnh đạo, tham mưu và tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, với tinh thần cốt lõi "đổi mới toàn diện, phát triển đột phá"; thể chế hóa, triển khai đồng bộ, quyết liệt những cơ chế, chính sách đặc thù đã ban hành, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chìa khóa của động lực phát triển.

"Đảng ủy UBND tỉnh phải lãnh đạo bộ máy hành chính "vượt qua chính mình, đừng để điểm nghẽn của sự phát triển là do chính mình", Bí thư Tỉnh ủy phát biểu và cho rằng, vượt qua chính mình chính là vượt qua tư duy cục bộ, cát cứ, quyền anh quyền tôi giữa các sở, ngành; là phá bỏ sự trì trệ, rào cản trong phối hợp công tác. Vượt qua chính mình là chiến thắng tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, không dám quyết định những vấn đề khó, vấn đề mới.

Các đại biểu khách mời tham dự đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị. Việc triển khai đồng bộ 4 Nghị quyết trụ cột này sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp, là chìa khóa then chốt để Nghệ An thực hiện thành công các đột phá phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị Đảng bộ UBND tỉnh chủ động, sáng tạo tham mưu điều chỉnh quy hoạch tỉnh phù hợp định hướng, chiến lược, gắn với điều hành, tổ chức, sắp xếp lại không gian phát triển mới.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực công tác của Đảng bộ, khẳng định vai trò tiên phong, đi đầu trong thực hiện chính quyền số của tỉnh, vận hành trên nguyên tắc “Một hệ thống thống nhất - Một dữ liệu duy nhất - Một dịch vụ liền mạch”.

Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, tiên phong đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, hành động quyết liệt, hiệu quả. Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, liêm chính, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự đồng thuận, thống nhất cao, thể hiện ý chí, nguyện vọng, biểu thị quyết tâm cao, khát vọng lớn của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh khẳng định, thành công của đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ UBND tỉnh.

Nghị quyết của đại hội sẽ lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ ra sức thi đua, cống hiến trách nhiệm, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

"Mỗi đại biểu dự đại hội hôm nay phải là hạt nhân lan tỏa tới cán bộ, đảng viên và người lao động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội cần chủ động xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn; tạo khí thế, động lực thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới", đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu.