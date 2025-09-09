Kinh tế Người dân Nghệ An được tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm tiền gửi Sáng 9/9, tại xã Hải Châu, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 8 và Quỹ Tín dụng nhân dân Diễn Kim tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.

Tham dự Hội nghị có ông Ngô Quang Lương – Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; đại diện Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 8; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh Bắc Trung Bộ, Quỹ Tín dụng nhân dân Diễn Kim cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quang An

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nước, phi lợi nhuận, có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và góp phần ổn định hệ thống tài chính ngân hàng. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế và giảm thiểu rủi ro khủng hoảng tài chính.

Người dân được cán bộ Bảo hiểm tiền gửi tuyên truyền về các chính sách, pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. Ảnh: Quang An

Hiện nay, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội và 8 chi nhánh tại các khu vực. Tính đến ngày 30/6/2025 có 1.277 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm 96 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng Hợp tác xã, 1.176 Quỹ tín dụng nhân dân, 4 tổ chức tài chính vi mô.

Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ chịu trách nhiệm quản lý và giao dịch trực tiếp với các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (trước sáp nhập). Tính đến 30/6/2025, số lượng tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi chi nhánh trực tiếp quản lý là 223 đơn vị, gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, 1 Tổ chức tài chính vi mô và 221 Quỹ tín dụng nhân dân.

Người dân đặt ra các câu hỏi về lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi. Ảnh: Quang An

Tại hội nghị, người dân trên địa bàn xã Hải Châu và các địa phương lân cận đã được xem các video clip, tiểu phẩm với nội dung về lợi ích của bảo hiểm tiền gửi. Đồng thời, được cán bộ của Bảo hiểm tiền gửi phổ biến các chính sách, pháp luật và tình hình hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng như chi nhánh Bắc Trung Bộ; trình bày một số nội dung quan trọng của Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các đại biểu giải đáp thắc mắc của người dân. Ảnh: Quang An

Trong phần giao lưu hỏi – đáp, người dân đã đặt ra các câu hỏi liên quan đến bảo hiểm tiền gửi như: Cách nhận biết tiền gửi đã được bảo hiểm, các loại hình tiền gửi được bảo hiểm, quyền lợi của người gửi tiền, hạn mức bảo hiểm tiền gửi, hoạt động kiểm tra, giám sát của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn, khi Quỹ tín dụng không hoạt động nữa thì tiền của khách hàng gửi vào sẽ ra sao? Định mức, thủ tục để được nhận lại tiền bảo hiểm như thế nào?…

Người dân hào hứng tham gia phần hỏi - đáp có thưởng tại hội nghị. Ảnh: Quang An

Những ý kiến của người dân đã được lãnh đạo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và chi nhánh Bắc Trung Bộ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 giải đáp, giúp người dân hiểu rõ hơn về các chính sách bảo hiểm tiền gửi, những quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.