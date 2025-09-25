Thời sự Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030: Công tác đối ngoại của tỉnh Nghệ An: Đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu quả Trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, công tác đối ngoại được tỉnh Nghệ An triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả. Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao thành tựu nổi bật của tỉnh, trong đó công tác đối ngoại được chỉ đạo thực hiện, trở thành trụ cột quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm nhà máy sản xuất của Tập đoàn Everwin Precision Hong Kong Company Limited tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: Phạm Bằng

Bám sát định hướng, vào cuộc đồng bộ

Trong hội nhập quốc tế, cùng với cả nước, tỉnh Nghệ An chuyển mạnh từ tiếp nhận sang thế chủ động; từ “tham gia” sang “đóng góp”, từ “hội nhập lĩnh vực” sang “hội nhập toàn diện”, từ “chờ đón” sang “tiên phong” trong những lĩnh vực mới. Đặc biệt, Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới” đã trở thành dấu mốc quan trọng, tạo động lực chiến lược để đất nước, trong đó có Nghệ An, bước vào giai đoạn phát triển mới.

Công tác đối ngoại của tỉnh Nghệ An đã trở thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế. Tỉnh triển khai đồng bộ trên cả ba trụ cột (đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân) và các lĩnh vực ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa, thông tin đối ngoại; gắn hoạt động đối ngoại với đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế. Tỉnh tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác truyền thống, tìm kiếm và mở rộng quan hệ với các đối tác, các địa phương của nhiều nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: Phạm Bằng

Trong công tác đối ngoại Đảng, tỉnh Nghệ An tích cực phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt với các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bo Ly Khăm Xay (CHDCND Lào), tỉnh Hồ Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), tỉnh Gyeonggi và Gwangju (Hàn Quốc), tỉnh Gifu (Nhật Bản), tỉnh Ulianốp (Liên bang Nga)… Riêng với nước bạn Lào, giai đoạn 2020 - 2025, Nghệ An tổ chức và tham gia hơn 60 đoàn cấp cao hai chiều, ký kết trên 20 văn bản hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa - biến những cam kết chính trị thành lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên.

Nghệ An cũng chủ động kết nối với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, qua đó, ký kết 15 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác, mở ra hướng đi mới trong thương mại, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và giao lưu văn hóa. Những hoạt động này tạo dựng nền tảng ngoại giao vững chắc cho tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Nghệ An.

Cán bộ đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm Khu trưng bày tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bảo tàng Newhaven thuộc quận Lewes, hạt East Sussex, vùng England. Ảnh: Phan Tú

Về ngoại giao Nhà nước, tỉnh Nghệ An tích cực tiếp cận các tập đoàn, nhà đầu tư chiến lược từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, châu Âu, ASEAN… Nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế được tổ chức quy mô, gắn với từng thị trường, từng ngành nghề. Từ đó, thu hút nhiều nhà đầu tư vào địa bàn, góp phần đưa Nghệ An vươn lên nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với hàng loạt dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp hiện đại. Điển hình có nhiều doanh nghiệp lớn như: Foxconn, Luxshare, Goertek, Everwin, Juteng, Sunny... và nhiều nhà đầu tư hạ tầng lớn như VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt... Kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt hơn 3,2 tỷ USD, dự kiến cán mốc 4 tỷ USD vào năm 2025. Điều đó cho thấy thương hiệu Nghệ An ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Cùng đó, ngoại giao quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ được triển khai chặt chẽ, nhất là trên tuyến 468 km đường biên giáp 3 tỉnh của Lào và 82km đường bờ biển. Ngành Ngoại giao cùng các ngành chức năng và nhân dân Nghệ An nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý đường biên giới, bảo vệ chủ quyền và trở thành “cầu nối phát triển và hữu nghị”.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục và ông Reinhold von Ungern-Sternberg - Giám đốc thị trường quốc tế Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ kết nối giữa các doanh nghiệp hai bên. Ảnh: Phan Tú

Ngoại giao Nhà nước còn lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực khác: Ngoại giao văn hóa với những sự kiện tầm vóc như Lễ hội Làng Sen, giao lưu Dân ca ví giặm ở nước ngoài, lan tỏa những giá trị Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh sự - bảo hộ công dân Nghệ An ở nước ngoài được xử lý kịp thời, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19; hay thông tin đối ngoại, với nhiều ấn phẩm, chương trình song ngữ quảng bá hình ảnh Nghệ An ra thế giới.

Lĩnh vực đối ngoại nhân dân, tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối hữu nghị”, làm sâu sắc tình đoàn kết quốc tế qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, hợp tác nhân đạo. Các hội hữu nghị, hiệp hội doanh nhân, hội đồng hương, kiều bào Nghệ An ở nước ngoài đã trở thành lực lượng đồng hành cùng chính quyền, vừa củng cố ngoại giao nhân dân, vừa quảng bá hình ảnh một Nghệ An thân thiện, năng động, hội nhập.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An và HĐND Thủ đô Viêng Chăn đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2028. Ảnh: Phạm Bằng

Tăng cường kết nối, tạo động lực phát triển

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành Trung ương và hợp tác của bạn bè quốc tế, đối ngoại Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định tầm vóc, bản lĩnh và dấu ấn riêng, trở thành trụ cột quan trọng của phát triển tỉnh nhà và nhiều năm liền được bình chọn là một trong 10 sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật.

Trước thời cơ và thách thức trong hội nhập ngày càng sâu rộng, công tác đối ngoại được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, tăng cường tiếp cận tri thức, công nghệ và vốn toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhiệm kỳ 2025-2030, ngành ngoại giao Nghệ An đề ra những định hướng trọng tâm sau:

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự diễn đàn hợp tác Việt - Hàn tại Hàn Quốc tháng 9/2025. Ảnh: Phan Tú

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức đối ngoại theo Nghị quyết 59-NQ/TW, triển khai đồng bộ ba trụ cột (đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân), lấy hội nhập kinh tế làm trung tâm và coi hội nhập các lĩnh vực khác là nền tảng phát triển bền vững.

Thứ hai, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với các địa phương Lào và mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược, các quốc gia, vùng lãnh thổ mạnh về khoa học - công nghệ, tài chính, nguồn nhân lực; tận dụng FTA thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba, quảng bá hình ảnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, vùng đất di sản - hội nhập - phát triển; đồng thời thúc đẩy ngoại giao phục vụ phát triển, gắn kết hoạt động đối ngoại với các ngành kinh tế trọng điểm, thu hút đầu tư, tập trung vào kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng mạng lưới chuyên gia Nghệ An toàn cầu và đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp.

Thứ tư, tiếp tục tham mưu với tỉnh triển khai hiệu quả Chỉ thị 15-CT/TW (ngày 10/8/2022) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Đưa ngoại giao kinh tế trở thành tiên phong để mở rộng đối ngoại, hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.