Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 16/6, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự đại hội có đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Đảng uỷ UBND tỉnh và 176 đảng viên đại diện cho 287 đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An.

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An hiện có 287 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, bám sát Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty cùng với cập nhật kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng các cấp và các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, định hướng chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Đảng uỷ Công ty Xăng dầu Nghệ An khóa XXVIII đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp là sản xuất kinh doanh, chăm lo công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và các tổ chức đoàn thể trong Công ty; thực sự là hạt nhân lãnh đạo trong doanh nghiệp.

Cụ thể, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu giao, đảm bảo việc làm, thu nhập, ổn định chính trị nội bộ.

Sản lượng xăng dầu bán lẻ năm 2024 tăng 43% so với năm 2020; doanh thu năm 2024 tăng 97,8% so với năm 2020, tương đương tăng 3.177 tỷ đồng; lợi nhuận năm 2024 tăng 70,6% so với năm 2024, tương đương tăng 25 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2024 là 17,6 triệu đồng/người/tháng, tăng so với năm 2020 là 6,1 triệu đồng/người/tháng, tương đương tăng 53,2%. Nộp ngân sách đứng tốp đầu của tỉnh nhà.