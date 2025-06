Xây dựng Đảng Đại hội Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An khóa XXIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Tiên phong đổi mới vì sự phát triển bền vững Với tinh thần “Đột phá – Hiện đại – Bền vững”, Petrolimex Nghệ An quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Mai Hoa • 13/06/2025

Với tinh thần “Đột phá - Hiện đại - Bền vững”, Petrolimex Nghệ An quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An đã trải qua 28 kỳ đại hội. Ở mỗi kỳ đại hội là một dấu ấn đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo quyết liệt và linh hoạt, sáng tạo, phối hợp cùng với chuyên môn vượt qua tác động kéo dài của đại dịch Covid-19 và những biến động thị trường năng lượng toàn cầu, đưa doanh nghiệp tiếp tục phát triển với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh tăng trưởng ấn tượng.

Đảng ủy Công ty làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: CSCC

Nổi bật, sản lượng bán lẻ tăng bình quân 9,3%/năm; lợi nhuận hàng năm đều vượt kế hoạch, trung bình lợi nhuận hàng năm đạt hơn 35 tỷ đồng; tổng nộp ngân sách đạt gần 3.732 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động tăng 11,2%/năm, riêng năm 2024 đạt 17,8 triệu đồng/người/tháng. Công ty Xăng dầu Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực phân phối xăng dầu tại địa phương.

Bể chứa cồn Ethanol nguyên chất (E 100) tại kho xăng dầu của Công ty. Ảnh: CSCC Hệ thống đường ống công nghệ, bể chứa cồn và xăng dầu tại kho xăng dầu trực thuộc Công ty. Ảnh: CSCC Quang cảnh hệ thống bể chứa nhiên liệu xăng dầu và cồn Ethanol nguyên chất tại kho xăng dầu Bến Thủy của Công ty. Ảnh: CSCC

Để đạt được kết quả này, theo chia sẻ của đồng chí Nguyễn Sỹ Văn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty: Đảng ủy Công ty đặc biệt quan tâm định hướng và lãnh đạo chuyên môn chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng và hiện đại hóa quản trị. Giai đoạn 2020 – 2025, tổng vốn đầu tư đạt hơn 311 tỷ đồng thực hiện cải tạo, nâng cấp hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho cảng, cơ sở vật chất kỹ thuật. Đặc biệt, triển khai mạnh mẽ các dự án chuyển đổi số với các hệ thống như: SAP–ERP, EGAS, CRM, HRM, cùng các giải pháp thanh toán không tiền mặt, QR code, ứng dụng AI trong quản lý... Thông qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, đặc biệt là sự minh bạch trong quản trị và chất lượng phục vụ khách hàng.

Các nhân viên vận hành hệ thống đường ống công nghệ tại kho trong buổi thi thực hành nghiệp vụ quản lý vận hành kho bể. Ảnh: CSCC

Đảng ủy tiếp tục chăm lo lãnh đạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp – đây được xác định là giá trị cốt lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững thông qua mở rộng, phát triển, đa dạng ngành hàng, sản phẩm (gồm xăng dầu, gas hóa lỏng, dầu mỡ nhờn, sơn Petrolimex, nước giặt Jana, dịch vụ bảo hiểm…) và mở rộng mạng lưới bán lẻ gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm; đào tạo, huấn luyện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó, đề cao xây dựng văn hóa giao tiếp ứng xử với khách hàng – điểm nhấn của Petrolimex Nghệ An được khách hàng ghi nhận; quan tâm công tác an sinh xã hội... Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Công ty đã đóng góp được 8,8 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Cùng với đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, với nhận thức sâu sắc “xây dựng Đảng là then chốt”, Đảng ủy Công ty Xăng dầu Nghệ An tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy công ty chú trọng đổi mới, triển khai sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục tư tưởng thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, các đợt sinh hoạt chuyên đề.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: CSCC

Hiện Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An có tổng cộng 287 đảng viên (chiếm hơn 46% tổng số cán bộ, người lao động của doanh nghiệp), sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc. Đây là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, từ thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đến các phong trào thi đua, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giữ gìn đạo đức, lối sống, góp phần củng cố niềm tin của người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đoàn công tác của Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng với Cửa hàng trưởng Nguyễn Trọng Sáng - CHT Petrolimex-Cửa hàng 76 nhân dịp cửa hàng đạt tiêu biểu tháng 3/2025. Ảnh: CSCC Đoàn công tác của Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng với Cửa hàng trưởng Nguyễn Trọng Sáng – CHT Petrolimex-Cửa hàng 76 nhân dịp cửa hàng đạt tiêu biểu tháng 3/2025. Ảnh: CSCC

Đảng bộ Công ty cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình điểm “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” và “Chi bộ 4 tốt” tại 5 chi bộ trực thuộc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và từng chi bộ; chăm lo công tác phát triển đảng viên với kết quả kết nạp 63 đảng viên mới; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An 4 năm liền được công nhận là tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Các tổ chức, đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát huy vai trò tích cực trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số, an sinh xã hội, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn và lan tỏa mạnh mẽ văn hóa doanh nghiệp Petrolimex Nghệ An.

Nhân viên kiểm tra hàng hóa sau khi xe ô tô xitéc nhận hàng từ hệ thống dàn xuất trước lúc ra khỏi kho xăng dầu. Ảnh: CSCC Nhân viên kho xăng dầu đang nhập mã lệnh lên hệ thống xuất hàng tại kho xăng dầu. Ảnh: CSCC Nhân viên bán hàng báo cho khách biết đồng hồ đo xăng trở về không trước lúc bơm xăng dầu cho khách hàng tại CHXD trực thuộc Công ty. Ảnh: CSCC

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong doanh nghiệp ngày càng thể hiện rõ tầm quan trọng. Từ thực tiễn hoạt động của Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An – một tổ chức đảng tiêu biểu trong khối doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Sỹ Văn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất, cấp ủy xác định và lấy công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm “nền móng” cho mọi hành động. Việc tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không chỉ mang tính hình thức, mà được cụ thể hóa thành chương trình hành động sát thực, phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp thương mại – dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng. Từ đó, tạo nên sự đồng thuận tư tưởng, định hướng hành động chung cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đào tạo nâng cao hệ thống quản lý cửa hàng xăng dầu- Egas cho các cửa hàng trưởng và nhân viên nghiệp vụ cửa hàng. Ảnh: CSCC

Thứ hai, Đảng ủy luôn trăn trở để đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, đặc thù hoạt động thương mại, kinh doanh năng lượng – lĩnh vực đòi hỏi tính cạnh tranh, linh hoạt cao. Sự hiện diện của Đảng thể hiện trên tất cả các mặt: Từ chiến lược đầu tư, chuyển đổi số, phát triển mạng lưới bán lẻ, đến quản trị nhân sự, tài chính. Cách làm sáng tạo của Đảng ủy là đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp ủy – ban lãnh đạo chuyên môn – các tổ chức, đoàn thể, tạo nên một cơ chế điều hành “đa chiều” nhưng thống nhất, hiệu quả, giữ được bản sắc chính trị mà không ảnh hưởng tới tốc độ và hiệu quả kinh doanh.

Thứ ba, xây dựng khối đoàn kết nội bộ trên cơ sở nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng nghiêm túc, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu và mọi cán bộ, đảng viên; đồng thời, mở rộng dân chủ, lắng nghe và đối thoại giữa lãnh đạo và người lao động, tạo môi trường minh bạch, chia sẻ, thẳng thắn vì mục tiêu chung.

Công ty phối hợp với bác sĩ, nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đào tạo hướng dẫn cho các nhân viên về công tác sơ cấp cứu trong tai nạn lao động tại đơn vị. Ảnh: CSCC.



Thứ tư, tích cực đổi mới, ứng dụng các công cụ quản trị doanh nghiệp tiên tiến, hiện đại; gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện, nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho người lao động.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa sai phạm, xử lý kịp thời tập thể, cá nhân vi phạm. Việc này không chỉ củng cố kỷ cương nội bộ mà còn nâng cao uy tín của tổ chức Đảng, từ đó, tạo được niềm tin trong tập thể người lao động và các đối tác xã hội.

Công ty đầu tư hiện đại hoá các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: CSCC Công ty đầu tư hiện đại hóa các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: CSCC Công ty đầu tư hiện đại hóa các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: CSCC

Với truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển, cùng kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 -2025 là nền tảng, động lực quan trọng để Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An tự tin bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030 với quyết tâm mới: Đột phá – Hiện đại – Bền vững.

Đảng bộ cũng xác định rõ mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy dân chủ, kỷ cương, sức mạnh đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng, dịch vụ và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật; xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với kinh tế xanh, bảo vệ môi trường; nâng tầm thương hiệu và vị thế Petrolimex Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty trao tặng Giấy khen đến các cá nhân đạt thành tích cao trong việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW. Ảnh: CSCC

Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đảm bảo an toàn mọi mặt; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Phấn đấu đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tổ chức quần chúng vững mạnh. Trong đó có một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, như tăng trưởng sản lượng xăng dầu từ 5-8%/năm; tỷ lệ giao dịch không tiền mặt trên 30%; hoàn thành chuyển đổi số toàn diện để trở thành “doanh nghiệp số” hàng đầu trong Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Xe ô tô xi-téc đang nhận xăng dầu tại giàn xuất xăng dầu ở kho xăng dầu của Công ty. Ảnh: CSCC

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An cũng xác định rõ 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Gồm: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nâng cao công tác quản trị, tăng năng suất lao động; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, lấy đào tạo và phát triển năng lực cán bộ, công nhân viên làm trọng tâm, song song với việc xây dựng văn hóa ứng xử chuẩn mực với khách hàng; phát triển phương thức bán lẻ nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững, trong đó, chú trọng các sản phẩm năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Đại hội Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là lời hiệu triệu hành động tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động nhằm hiện thực hóa các phương hướng, mục tiêu mang tầm chiến lược 5 năm tới và dài hạn, đưa Petrolimex Nghệ An tiếp tục phát triển ở tầm cao hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An và đất nước.