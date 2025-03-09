Kinh tế Thu hút FDI - Bước bứt phá ngoạn mục của Nghệ An Những năm gần đây, Nghệ An có bước chuyển mình ngoạn mục, trở thành một trong những điểm sáng thu hút FDI tại Việt Nam. Thành công này là minh chứng cho một chiến lược phát triển toàn diện, có trọng điểm, với tầm nhìn dài hạn và hành động đồng bộ của địa phương.

Sau một thời gian thực hiện những cải cách sâu rộng, xác định lại vị thế chiến lược, định hình lại chiến lược phát triển, diện mạo đầu tư tại Nghệ An đã thay đổi rõ rệt.

Tính đến cuối năm 2024, toàn tỉnh đã thu hút được gần 1,75 tỷ USD vốn FDI, vươn lên đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tính đến hết tháng 7/2025, Nghệ An thu hút hơn 16.400 tỷ đồng vốn đầu tư, trong đó, gần 300 triệu USD đến từ khu vực FDI; Có 8 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 76,2 triệu USD và 7 lượt điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị lên tới 215,9 triệu USD. Lũy kế đến nay, Nghệ An có 169 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 5,6 tỷ USD.

Những con số ấn tượng đó không chỉ thể hiện sự tăng trưởng về "lượng", mà còn phản ánh "chất" và chiều sâu của dòng vốn đầu tư vào Nghệ An, với sự xuất hiện của nhiều tập đoàn lớn, công nghệ cao, tác động lan tỏa mạnh đến kinh tế địa phương.

Thành công của Nghệ An trong thu hút FDI không đến từ may mắn, mà là kết quả của một chiến lược được chuẩn bị kỹ lưỡng, được gọi là “5 sẵn sàng” - nền tảng để tỉnh bật lên trở thành địa phương có môi trường đầu tư hấp dẫn.

Ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết: “5 sẵn sàng” đó, trước hết là mặt bằng đầu tư sẵn sàng. Khu kinh tế Đông Nam - động lực phát triển công nghiệp đã được mở rộng lên hơn 80.000 ha, trong đó, khoảng 15.000 ha dành riêng cho khu công nghiệp. Đây là quỹ đất sạch lớn, sẵn sàng phục vụ các dự án FDI có quy mô, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ cao.

Thứ hai, Nghệ An đã sẵn sàng về cơ sở hạ tầng đồng bộ - yếu tố then chốt để thu hút FDI. Nghệ An đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào cảng biển Cửa Lò, nâng cấp sân bay quốc tế Vinh, mở rộng hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, tạo nên mạng lưới logistics thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vận chuyển, giao thương trong và ngoài nước.

Thứ ba, chuẩn bị nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng, phối, kết hợp với các trường dạy nghề, các trường cao đẳng, các huyện, thành, thị để giới thiệu, cung ứng lao động cho các nhà máy, doanh nghiệp.

Môi trường đầu tư cải cách mạnh mẽ, tỉnh đã triển khai nhiều mô hình mới như “một cửa tại chỗ”, “một đầu mối xuyên suốt”, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, đồng thời, áp dụng chuyển đổi số để minh bạch hóa quy trình. Một số dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Bên cạnh đó, Nghệ An sẵn sàng hỗ trợ pháp lý và đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Chọn lọc các nhà đầu tư là một ưu tiên. Nhiều tập đoàn công nghệ cao như Foxconn, Luxshare, Goertek, Everwin, Juteng... đã đầu tư tại Nghệ An với tổng vốn trên 1,3 tỷ USD, tạo ra hơn 86.000 việc làm ổn định, chất lượng cao. Tỉnh chủ động điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, đảm bảo tính đồng bộ giữa đất đai, giao thông, môi trường và tiện ích xã hội. Nhờ vậy, các dự án khi triển khai không chỉ nhanh mà còn bền vững về lâu dài. Địa phương đã thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ, tháo gỡ khó khăn nhanh chóng, đảm bảo môi trường đầu tư ổn định và thân thiện. Sự đồng hành này tạo dựng niềm tin lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết: “Các kết quả thu hút FDI vừa qua là thành quả của cả hệ thống chính trị dồn sức cho chiến lược thu hút đầu tư, thể hiện bước đột phá mới, dấu ấn mới trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Nghệ An trên bản đồ cả nước và khu vực. 3 năm liên tục lọt tốp 10 về thu hút FDI của Nghệ An cho thấy hiệu quả trong cải cách hành chính, nâng cao khả năng cạnh tranh và là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư. Đây là thành quả của nhiều nhiệm kỳ, đặc biệt là nhiệm kỳ này cùng việc Nghệ An luôn cam kết đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư”.

Tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch phát triển FDI giai đoạn 2025-2030, với các mục tiêu lớn nhưng rõ ràng. Theo đó, giai đoạn 2025-2030, Nghệ An thành lập 8-10 khu công nghiệp mới, với tổng diện tích khoảng 2.800-3.000 ha; thu hút từ 5-6 tỷ USD vốn FDI, tập trung vào các ngành công nghệ cao, sản xuất sạch và có giá trị gia tăng cao. Tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp đạt khoảng 15.000 - 20.000 tỷ đồng. Đến năm 2030, phấn đấu các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp nộp ngân sách chiếm khoảng 25 - 30% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Dự kiến giải quyết việc làm cho người lao động đến năm 2030 khoảng 120.000 - 150.000 người.

Nghệ An sẽ phát triển khu công nghiệp sinh thái, đảm bảo 100% xử lý nước thải đạt chuẩn; đưa tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, kết hợp chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh.

Những định hướng lớn ấy đang được truyền lửa đến các nhà đầu tư và tiếp thêm sức mạnh trong bối cảnh hiện nay.

Bên cạnh đó, Nghệ An phấn đấu hoàn thành 19.500 căn nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp theo chỉ tiêu Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.