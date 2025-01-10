Xây dựng Đảng Người dân Nghệ An gửi gắm kỳ vọng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều tầng lớp nhân dân đã gửi về Đại hội nhiều ý kiến tâm huyết.

Thầy Nguyễn Cảnh Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Tân Kỳ:

Đầu tư đồng bộ cho các nhà trường để giảm áp lực tài chính cho Nhân dân

Thầy Nguyễn Cảnh Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Tân Kỳ. Ảnh: Mỹ Hà

Trong những năm gần đây, ngành giáo dục và đào tạo có nhiều thay đổi, nhất là kể từ khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong thành tích chung đó, ngành giáo dục Nghệ An có bước phát triển nhảy vọt và nằm trong tốp đầu toàn quốc. Để có được kết quả đó là nhờ có sự quan tâm của Đảng, sự vào cuộc của chính quyền các cấp, nhất là trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng. Điều đó, đã làm thay đổi diện mạo các nhà trường, từ cơ sở vật chất đến thiết bị dạy học. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên được quan tâm, bồi dưỡng và ngày một đồng bộ hơn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX diễn ra trong bối cảnh Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục vừa mới được ban hành, càng tạo niềm tin cho những người làm giáo dục.

Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng tôi cũng xác định, Nghị quyết 71 là chìa khóa nhưng để đi vào thực hiện cần sự đồng bộ. Thực tế, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, từ xã đến các nhà trường đều gặp nhiều khó khăn, đó là thừa thiếu giáo viên cục bộ, khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn kinh phí đầu tư cho công tác dạy học. Trong điều kiện đội ngũ còn thiếu, tỷ lệ giáo viên còn thấp hơn so với mặt bằng chung… thì việc triển khai nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, nhất là trong việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày và các nội dung khác của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Trước thềm Đại hội, mong muốn của các nhà trường, đó là chính quyền cấp tỉnh và cấp xã cần quan tâm đến một số vấn đề:

Thứ nhất, cần đầu tư cơ sở vật chất để các nhà trường đủ phòng học, phòng học bộ môn và các công trình phụ trợ nhằm đảm bảo việc tổ chức dạy học của nhà trường và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Thứ hai, cần có sự đầu tư về đội ngũ, phải đủ về số lượng và đảm bảo cơ cấu môn học giúp nhà trường thuận lợi trong bố trí giáo viên. Theo tôi, để đầu tư trọng điểm có thể sẽ phải sáp nhập một số trường quy mô nhỏ.

Thứ ba, để giáo dục là quốc sách hàng đầu thì các nhà trường cũng mong muốn UBND tỉnh và chính quyền địa phương cần tiếp tục đầu tư kinh phí đủ để các nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và mua sắm cơ sở vật chất, giúp giảm bớt các khoản thu, giảm bớt áp lực tài chính cho nhân dân.

Những năm qua, UBND tỉnh và ngành giáo dục cũng đã làm rất tốt trong việc tuyên dương, ghi nhận thành tích đóng góp của các nhà giáo, các tập thể. Vì thế, trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi mong muốn tỉnh, ngành và chính quyền cơ sở cần tiếp tục làm tốt công tác thi đua để kịp thời động viên, khích lệ và đưa phong trào dạy học của người dân xứ Nghệ ngày càng tỏa sáng hơn nữa.

Ông Trần Hữu Điền - cán bộ Mặt trận xóm Trần Phú, xã Quan Thành (Nghệ An):

Cần những quyết sách cụ thể, kịp thời, gắn với quyền lợi thiết thực của người dân, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai

Ông Trần Hữu Điền - cán bộ Mặt trận xóm Trần Phú, xã Quan Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này đang được cán bộ, đảng viên và người dân cơ sở đặc biệt quan tâm. Với vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, kỳ vọng lớn nhất của bà con hiện nay chính là những quyết sách cụ thể, kịp thời, gắn với quyền lợi thiết thực của người dân, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai.

Nhiều hộ gia đình trong xã, nhất là ở các vùng nông thôn, đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có không ít diện tích đất nông nghiệp. Thực trạng này khiến người dân gặp khó khăn khi muốn đầu tư sản xuất lâu dài, bởi thiếu cơ sở pháp lý để tiếp cận vốn vay ngân hàng, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hay tham gia các chương trình hỗ trợ của Nhà nước. Bà con rất mong Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ bàn thảo và có giải pháp tháo gỡ dứt điểm, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người dân.

Đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng nhất đối với nông dân. Khi được cấp quyền sử dụng đất, người dân mới thực sự yên tâm gắn bó với ruộng đồng, mạnh dạn đầu tư khoa học kỹ thuật và có kế hoạch sản xuất lâu dài. Ngược lại, nếu quyền lợi về đất đai chưa được đảm bảo, nông dân sẽ khó toàn tâm toàn ý phát triển kinh tế, nhiều diện tích đất có nguy cơ bỏ hoang hoặc sử dụng kém hiệu quả.

Từ góc độ cán bộ mặt trận cơ sở, những người nông dân chúng tôi luôn tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này sẽ lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, đưa ra những chủ trương, cơ chế mới để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là cho đất nông nghiệp. Bởi lẽ, khi khâu này được giải quyết, đó không chỉ là việc hoàn thiện thủ tục hành chính, mà còn là “chìa khóa” mở ra động lực phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân, củng cố niềm tin của bà con với Đảng.

Bà Lê Thúy Hằng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Kỳ:

Hy vọng về những quyết sách mới, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới bền vững

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị quan trọng, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm, kỳ vọng. Hòa cùng niềm tin chung ấy, đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân ở cơ sở càng đặt nhiều hy vọng về những quyết sách mới, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới bền vững.

Bà Lê Thúy Hằng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng

Với cương vị là cán bộ Hội Nông dân xã, tôi mong muốn Đại hội lần này sẽ lựa chọn được đội ngũ Ban Chấp hành có tâm, có tầm, đủ bản lĩnh để dẫn dắt sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Người nông dân hiện nay đang đứng trước nhiều cơ hội, song cũng đối diện không ít khó khăn như biến đổi khí hậu, thị trường tiêu thụ nông sản bấp bênh, vốn và khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Vì vậy, sự đồng hành, hỗ trợ từ phía cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những định hướng, giải pháp cụ thể nhằm giúp nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm đến xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân.

Những ý kiến, kỳ vọng của cán bộ, hội viên nông dân xã Tân Kỳ cũng chính là mong mỏi chung của đông đảo nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Nông dân Nghệ An ngày càng năng động, sáng tạo, sẵn sàng chuyển đổi phương thức sản xuất, tiếp thu cái mới. Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu làm giàu từ nông nghiệp, họ cần thêm sự định hướng chiến lược và các chính sách hỗ trợ thiết thực từ tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh không chỉ là nơi tổng kết, đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, mà còn mở ra tầm nhìn, khát vọng mới cho chặng đường phát triển. Trong niềm tin ấy, người nông dân Nghệ An mong rằng Nghị quyết Đại hội sẽ sớm đi vào cuộc sống, để mỗi thửa ruộng, trang trại, làng quê đều trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

CCB Phùng Bá Điền, khối 11 Cửa Nam, phường Thành Vinh, nguyên chiến sĩ biệt động Sài Gòn

Luôn kỳ vọng vào sự đổi mới trong hoạt động của chính quyền 2 cấp

Đã đi qua những năm tháng hào hùng của chiến tranh và chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương trong hòa bình, trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, CCB chúng tôi luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới.

Ông Phùng Bá Điền, phường Thành Vinh. Ảnh: Thanh Nga

Ngày xưa, chúng tôi chỉ mong có hòa bình, để nhân dân bớt cảnh lầm than. Hôm nay, được thấy quê hương Nghệ An từng bước vươn mình, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, tôi cảm thấy niềm hy sinh của thế hệ mình không uổng phí. Tuy nhiên, tôi cũng mong rằng, Đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách thật sát thực tiễn, tạo đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, để mỗi người dân đều có công ăn việc làm ổn định, đời sống ngày càng no đủ hơn.

Điều mà người dân quan tâm nhất hiện nay là chất lượng cuộc sống: từ hạ tầng cơ sở, y tế, giáo dục đến các chính sách an sinh. Một tỉnh phát triển không chỉ ở con số tăng trưởng, mà phải được đo bằng nụ cười, bằng sự yên tâm của người dân. Tôi mong các cấp chính quyền ngày càng gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong đời sống hàng ngày.

Tuy nhiên, việc quan trọng nhất vẫn là ổn định chính trị xã hội. "Không có ổn định thì không thể phát triển. Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Nghệ An sẽ tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để người dân yên tâm làm ăn, học hành, xây dựng quê hương.

Đặc biệt, tôi luôn kỳ vọng vào sự đổi mới trong hoạt động của chính quyền 2 cấp. Hiện nay cán bộ từ tỉnh đến xã, phường cần sâu sát, công tâm, làm việc vì dân, gần dân và dựa vào dân. Phát huy dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch, chống tham nhũng, tiêu cực - đó là điều người dân luôn mong mỏi. Khi dân tin thì việc gì cũng thành.

Ông Xồng Trung Giang, xã Na Ngoi

Cần quan tâm và nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú vùng cao

Trong những năm gần đây, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, giáo dục tại các khu vực miền núi, biên giới, rẻo cao của tỉnh Nghệ An đã nhận được sự đầu tư đáng kể. Điều này góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước dành cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, theo phản ánh của các thầy cô giáo đang công tác tại đây, để học sinh có thể tiếp tục chuyên cần đến trường và học lên cao, việc quan tâm và nâng cao chất lượng bữa ăn cho các em cần có sự thay đổi. Đây cũng là mong muốn của nhiều người kỳ vọng gửi đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ông Xồng Trung Giang, xã Na Ngoi. Ảnh: Hoài Thu



Mấy năm lại nay khu vực vùng cao biên giới, người dân thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, bão lũ và thời tiết khắc nghiệt. Điều này gây nhiều khó khăn trong đời sống, đặc biệt là khi cơ sở hạ tầng y tế còn hạn chế. Bà con nhân dân tha thiết mong muốn nhận được nhiều hơn sự quan tâm đầu tư nhiều hơn vào trang thiết bị y tế và đội ngũ y bác sĩ. Điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Bà Nông Thị Kim Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Thái

Khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa việc đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tập trung.

Cán bộ, nhân dân vùng cao Tam Thái chúng tôi đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội, và mong muốn sau đại hội sẽ có nhiều quyết sách cho khu vực biên giới, vùng cao một cách toàn diện, nhất là lĩnh vực kinh tế và giáo dục đào tạo. Ở khu vực biên giới Tam Hợp, xã Tam Thái, học sinh rất khó khăn, hầu hết học sinh thuộc hộ nghèo. Nên rất mong muốn tất cả các em được hưởng chính sách, trong đó có bữa ăn và ở bán trú.

Bà Nông Thị Kim Tuyến - Phó Bí thư Thường trực xã Tam Thái. Ảnh: Hoài Thu

Sau nhiều nỗ lực vận động, nhận thức của người dân vùng cao, khu vực biên giới tỉnh Nghệ An về việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực, nhờ đó năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi, như lợn bản, gà đen, lúa rẫy, ngô khoai, ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, để những nông sản đặc trưng này có đầu ra ổn định và đạt giá trị cao, tỉnh cần tăng cường các chính sách hỗ trợ về mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa việc đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tập trung.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén

Quan tâm nhiều hơn đến phát triển nông lâm nghiệp

Trong kỳ đại hội lần này, chúng tôi mong muốn rằng được tỉnh quan tâm nhiều hơn đến phát triển nông lâm nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng tiến bộ khoa học vào để nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc thù của địa phương.