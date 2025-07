Xây dựng Đảng Góp dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030: Tập trung đẩy mạnh doanh nghiệp tư nhân, thu hút nhân tài phát triển khoa học công nghệ Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025- 2030, Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, chuyên gia kinh tế đã có những đề xuất cụ thể về phát triển doanh nghiệp tư nhân và khoa học công nghệ.

Kim Hoa (Ghi) • 28/07/2025

Theo Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, đây là những mũi nhọn chiến lược mà Nghệ An cần quan tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cho biết: Tôi đã nghiên cứu Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Tôi nhận thấy có hai vấn đề trọng tâm mà Nghệ An cần tập trung:

1. Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp tư nhân:

Vấn đề đầu tiên và cấp thiết là làm thế nào để gia tăng số lượng doanh nghiệp tư nhân. Số lượng doanh nghiệp tư nhân là yếu tố quyết định cả về chất lượng. Hiện nay, số lượng doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng còn rất thấp so với mặt bằng chung thế giới. Ví dụ, tại Mỹ, với dân số 330 triệu người, có tới 37 triệu doanh nghiệp, tức là bình quân 8 người có một doanh nghiệp. Một số tỉnh của Trung Quốc có 47 triệu dân nhưng sở hữu 6 triệu doanh nghiệp, tương đương cứ 6-7 người có một doanh nghiệp. Trong khi đó, Việt Nam với 100 triệu dân vẫn chưa đạt 1 triệu doanh nghiệp, tức là 100 người mới có chưa đến một doanh nghiệp. Tỷ lệ này ở Nghệ An thậm chí còn thấp hơn.

Dây chuyền tinh lọc đất sét để sản xuất ngói cao cấp tại một doanh nghiệp ở xã Tân Phú. Ảnh minh họa: Nguyễn Hải Sản xuất tôn lợp tại một doanh nghiệp ở Thái Hòa. Ảnh minh họa: Nguyên Nguyên

Vì vậy, một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự là tỉnh phải tìm cách phát triển các hộ kinh doanh để họ lớn mạnh và chuyển đổi thành doanh nghiệp. Điều này sẽ thúc đẩy sự ra đời của các doanh nghiệp khởi nghiệp, đầu tư vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới. Những doanh nghiệp này có tiềm năng phát triển thành các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đóng góp quan trọng vào nền kinh tế. Khi trở thành doanh nghiệp, họ sẽ có một tâm thế hoàn toàn khác: buộc phải cạnh tranh, thực hiện nghĩa vụ thuế minh bạch, kinh doanh sòng phẳng và đương đầu với những thách thức của thị trường.

2. Thu hút nhân tài để phát triển khoa học công nghệ:

Vấn đề thứ hai là khai thác tiềm năng to lớn về văn hóa và con người của Nghệ An. Đây là một cơ hội lớn, bởi trong bối cảnh hiện nay, sức mạnh của một quốc gia hay một địa phương chủ yếu phụ thuộc vào khoa học công nghệ, mà khoa học công nghệ lại phụ thuộc vào con người. Nghệ An có nguồn nhân lực dồi dào, cả người đang sinh sống và làm việc trong tỉnh lẫn người Nghệ An sinh sống và làm việc ở ngoại tỉnh. Cần có chiến lược thu hút nhân tài hiệu quả, bởi nhân tài sẽ mang khoa học công nghệ về cho tỉnh. Việc thu hút này có thể thực hiện theo nhiều cách, như: mời các nhà khoa học, chuyên gia về làm việc trực tiếp hoặc trực tuyến, tham gia vào các chương trình, dự án khoa học công nghệ, hoặc các dự án đào tạo nhân tài cho tỉnh.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2024. Ảnh: T.L Các doanh nghiệp đổi mới công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh (Nhà máy sản xuất tại KCN Hoàng Mai 1). Ảnh minh họa: Thanh Lê Nhiều học sinh, sinh viên Nghệ An cũng đã có các dự án khởi nghiệp trên nền tảng công nghệ số. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

Để làm được điều này, Nghệ An cần dành một nguồn lực nhất định để đầu tư cho nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới. Không nhất thiết phải tập trung đầu tư vào các lĩnh vực công, mà có thể đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp tư nhân có các dự án khoa học công nghệ mới, đặc biệt là các dự án chiến lược của tỉnh. Khi được tỉnh đầu tư, các doanh nghiệp này sẽ chủ động mời các chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia vào các dự án của họ. Đây là hai chiến lược mũi nhọn quan trọng mà tôi cho rằng Nghệ An nên tập trung thực hiện trong 5 năm tới.