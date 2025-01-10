Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc phiên chính thức với sự tham dự của 400 đại biểu đại diện hơn 100 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4, các tỉnh, thành. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: X.H

Tập trung phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Báo cáo chính trị nêu rõ, nhiệm kỳ qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với bản lĩnh kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua thiên tai, dịch bệnh, tập trung phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát; nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4, các tỉnh, thành tham dự đại hội. Ảnh: X.H

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tham dự đại hội. Ảnh: X.H

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đạt 6,4%/năm, quy mô nền kinh tế đạt 126.000 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ; GRDP bình quân đầu người 94 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 88.500 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với giai đoạn trước.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực chính, tăng trưởng gần 7%/năm; nhiều dự án quy mô lớn được triển khai như: Nhiệt điện Vũng Áng II, KCN Bắc Thạch Hà (VSIP), Vinhomes Vũng Áng, nhà máy sản xuất pin, ô tô điện... Nông nghiệp tăng trưởng đạt hơn 3%/năm, đạt các chỉ tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: X.H

Văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; giáo dục và đào tạo đạt kết quả nổi bật và khá toàn diện; an sinh xã hội được đảm bảo với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; toàn tỉnh xây dựng hơn 12.000 nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh thể hiện quyết tâm chính trị cao cho giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững”.

Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: X.H

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Hà Tĩnh xác định mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; phát huy giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng đối ngoại, củng cố quốc phòng, an ninh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của nhân dân.

Đại hội xây dựng dự thảo 31 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và tập trung thực hiện, 17 nhóm giải pháp chủ yếu.

Phấn đấu là cực tăng trưởng mới của Bắc Trung bộ

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lời chia sẻ sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh với những ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra vừa qua.

Khẳng định Hà Tĩnh là địa phương giàu truyền thống cách mạng và nhấn mạnh một số kết quả nổi bật tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, phấn đấu và kết quả toàn diện của tỉnh, góp phần tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: X.H

Nhiệm kỳ mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là then chốt; kiên trì xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, đạo đức, tổ chức; duy trì đoàn kết thống nhất, tạo thành sức mạnh nội sinh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu với phương châm “nói đi đôi với làm, làm nhiều hơn nói, ít hội họp”.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề trụ cột được ban hành trong năm 2025; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đổi mới công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự tiêu biểu, có tư duy, năng lực, bảo vệ cán bộ năng động, đột phá, dám nghĩ, dám làm; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: X.H

Đồng thời, tập trung xây dựng chính quyền liêm chính, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở có năng lực toàn diện, sát dân, gần dân, tận tâm, tận tụy. Đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy cải cách hành chính; xây dựng chính quyền số minh bạch, thuận lợi.

Tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục tập trung cao phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số; thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược: đẩy mạnh kinh tế số, phát triển công nghiệp theo chiều sâu hiện đại, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hàng hóa...

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Hà Tĩnh cần xác định rõ vị trí trong chiến lược phát triển quốc gia và vùng, phấn đấu là một cực tăng trưởng mới của Bắc Trung Bộ, vừa là trung tâm công nghiệp, năng lượng quy mô lớn, vừa là cửa ngõ giao thương quốc tế.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: X.H

Phát triển dịch vụ logistics, hình thành ngành kinh tế quan trọng; xây dựng Hà Tĩnh từng bước trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho bãi của vùng và cả nước; đầu tư kịp thời, đồng bộ cảng biển, kết nối với đường bộ cao tốc tạo ra mạng lưới giao thông, giao thương liên hoàn.

Đại hội đã bầu 55 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.