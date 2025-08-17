Xây dựng Đảng

Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân

Ngày 1/7/2025, Nghệ An cùng cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chưa đầy 1 tháng sau, ngày 22/7, mảnh đất này đã phải đối mặt với cơn lũ lịch sử. Trong thử thách khốc liệt ấy, bộ máy mới đã thể hiện rõ sự sâu sát, linh hoạt với tinh thần “vì dân phục vụ”. Từ cấp xã bám dân “4 tại chỗ” đến cấp tỉnh điều phối quyết liệt. Chính quyền 2 cấp đã cùng dân vượt lũ, giữ vững niềm tin giữa hoạn nạn.