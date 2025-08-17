Chủ Nhật, 17/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xây dựng Đảng

Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân

Nhóm P.V Chính trị - Xây dựng Đảng 17/08/2025 09:08

Ngày 1/7/2025, Nghệ An cùng cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chưa đầy 1 tháng sau, ngày 22/7, mảnh đất này đã phải đối mặt với cơn lũ lịch sử. Trong thử thách khốc liệt ấy, bộ máy mới đã thể hiện rõ sự sâu sát, linh hoạt với tinh thần “vì dân phục vụ”. Từ cấp xã bám dân “4 tại chỗ” đến cấp tỉnh điều phối quyết liệt. Chính quyền 2 cấp đã cùng dân vượt lũ, giữ vững niềm tin giữa hoạn nạn.

chinhquyendiaphuong2cap-tc.png

Nhóm P.V Chính trị - Xây dựng Đảng • 17/08/2025

Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân - Kỳ 1: Phép thử khắc nghiệt
Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân - Kỳ 1: Phép thử khắc nghiệt
Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân- Kỳ 2: Điểm tựa trong lũ dữ
Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân- Kỳ 2: Điểm tựa trong lũ dữ
Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân - Kỳ 3: Giữ nhịp “trái tim” cấp xã mới
Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân - Kỳ 3: Giữ nhịp “trái tim” cấp xã mới
Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân - Kỳ 4: Vào cuộc quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu
Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân - Kỳ 4: Vào cuộc quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu
Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân -Kỳ cuối: Đổi mới để phục vụ Nhân dân tốt hơn
Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân -Kỳ cuối: Đổi mới để phục vụ Nhân dân tốt hơn

Bài liên quan

Đọc tiếp

Chính quyền địa phương 2 cấp ở Nghệ An: Gần dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị từ cơ sở

Chính quyền địa phương 2 cấp ở Nghệ An: Gần dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị từ cơ sở

Thủ tướng chủ trì hội nghị đánh giá việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Thủ tướng chủ trì hội nghị đánh giá việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Xem thêm Xây dựng Đảng

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Xây dựng Đảng
      Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO