Xã hội Công an huyện Kỳ Sơn thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính (Lần 2) Qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, Công an huyện Kỳ Sơn hiện đang tạm giữ 122 xe mô tô. Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ mà người vi phạm không đến giải quyết. Có đặc điểm như sau:

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Công an huyện Kỳ Sơn đề nghị Cục C02, C08, C09 Bộ Công an, Phòng PC08, PC02, PC09 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công an các huyện, thành phố, thị xã - Công an tỉnh Nghệ An rà soát hồ sơ quản lý để phát hiện chủ phương tiện; đề nghị Báo Công an Nghệ An, Đài PT-TH huyện Kỳ Sơn đăng thông báo ai là chủ sở hữu các phương tiện trên liên hệ Công an huyện Kỳ Sơn để giải quyết.

Địa chỉ : Công an huyện Kỳ Sơn, khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 0974.792.812, gặp đ/c Thượng úy Phan Đình Truyền - Cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Kỳ Sơn

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp thì số phương tiện trên sẽ bị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước theo quy định.

Rất mong được sự quan tâm phối hợp./.