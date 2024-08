Pháp luật

Nữ chiến sĩ Công an Nghệ An đầu tiên xung phong vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được đánh giá là khó khăn, nguy hiểm, đòi hỏi lực lượng tham gia phải có sức khỏe, bản lĩnh chính trị vững vàng và chuyên môn tốt, giỏi ngoại ngữ, có kỹ năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Đối với các nữ Công an nhân dân, những khó khăn, thách thức đó lại nhân lên gấp bội. Dù vậy, Đại úy Lê Trương Hoàng Nhi - cán bộ Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) luôn mong muốn được tham gia.