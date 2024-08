Giáo dục Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc YUMUN’24 tại Nghệ An Từ ngày 3 - 5/8, Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc YUMUN’24 đã được tổ chức tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với sự tham gia của gần hơn 100 đại biểu và các thành viên trong ban tổ chức đến từ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Lễ khai mạc Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc YUMUN. Ảnh: BTC

Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc (MUN) ngày càng thu hút giới trẻ trên toàn cầu. Tại Việt Nam, tuy chỉ mới du nhập trong vài năm gần đây, MUN đã trở thành sân chơi lý tưởng cho học sinh, sinh viên tại các thành phố lớn và dần lan rộng đến các tỉnh, thành khác như Phú Thọ, Nam Định, và đặc biệt là Nghệ An, Hà Tĩnh.

Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Phan Bội Châu Võ Anh Tú phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: BTC

Với tên gọi Youth Unity Model United Nations (YUMUN), Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc YUMUN ra đời với mục tiêu mang mô hình Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc đến với các bạn trẻ Nghệ An, Hà Tĩnh.

Những năm qua, với sự đam mê và nhiệt huyết, cùng sự phát triển mạnh mẽ của MUN tại khu vực này, YUMUN mong muốn thế hệ trẻ sẽ tự tin trở thành những công dân toàn cầu, tự chủ, trách nhiệm và có cái nhìn đúng đắn về các vấn đề tại quê hương và trên thế giới.

Từ chương trình đầu tiên năm 2018, qua 5 mùa tổ chức, YUMUN không chỉ là nơi các bạn trẻ được thể hiện màu sắc cá nhân qua những phiên đàm phán căng thẳng, kịch tính mà còn là môi trường để các bạn rèn luyện những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống như khả năng đàm phán, khả năng thỏa thuận, khả năng làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo...

Đại sứ truyền thông YUMUN 24 Lê Nam Thuận An chia sẻ cảm hứng tại chương trình. Ảnh: BTC

Hơn thế, YUMUN là một điểm cầu gắn kết giới trẻ với xã hội xung quanh, giúp giới trẻ có nhận thức đa dạng, đúng đắn về những vấn đề đang diễn ra trên thế giới nhằm góp phần xây dựng một thế hệ trẻ năng động, có trách nhiệm công dân.

Bước sang năm thứ 6 tổ chức, YUMUN’24 là sự kết hợp đặc biệt của Phan Boi Chau Model United Nations Union (Câu lạc bộ Mô phỏng Liên hợp quốc Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) và Ha Tinh Gifted Model United Nations Club (Câu lạc bộ Mô phỏng Liên hợp quốc Trường THPT chuyên Hà Tĩnh).

Một phiên tranh luận. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, có sự tham gia là các khách mời đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Học viện Ngoại giao. Chương trình được tổ chức trong 3 ngày từ 3 – 5/8 với chủ đề chính “Đại lộ bình minh thức tỉnh: Sự cộng hưởng của hy vọng”.

Qua đó, YUMUN’24 mong muốn hướng các đại biểu hình dung một thế giới nơi hành động tập thể, lòng dũng cảm và sự đổi mới thúc đẩy ta tiến về phía trước.

Chủ tọa điều hành phiên họp. Ảnh: BTC

Tại chương trình này, 4 hội đồng (trong đó có 1 hội đồng bán khủng hoảng và 1 hội đồng khủng hoảng giả tưởng) mang tên: United Nations Commission on Science and Technology for Development (Ủy ban Khoa học và Công nghệ phát triển của Liên hợp quốc), International Monetary Fund (Quỹ tiền tệ Quốc tế), United Nations General Assembly (Đại Hội đồng Liên hợp quốc) và Interstellar Federation (Liên đoàn giữa các vì sao) sẽ cùng trải qua nhiều phiên họp để cùng thảo luận và phát biểu về nhiều vấn đề vấn đề chính trị - xã hội quốc tế.

Các đại biểu tranh luận tại các phiên họp. Ảnh: BTC

Đó là đối phó với thời kỳ phục hưng của kỹ thuật số - Bảo vệ quyền tự chủ và đổi mới sáng tạo của con người; Chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các vấn đề khác đe dọa chủ quyền của nền kinh tế toàn cầu; Giải quyết tình hình hiện tại ở Cộng hòa dân chủ Congo; Điều hướng luật lệ của việc thuộc địa hóa không gian.

Thông qua các hoạt động này nhằm tăng sự tự tin, khả năng đàm phán và tư duy phản biện. Qua đó để các thành viên học hỏi thêm những kiến thức mới khi các vấn đề kinh tế, xã hội, lịch sử trên toàn thế giới và cùng làm việc để đi đến giải pháp cho các vấn đề.

Trong suốt hơn 5 năm hình thành và phát triển, YUMUN mang đến một môi trường thân thiện để kết nối mọi người và tạo ra những trải nghiệm mới. Ảnh: BTC



Chương trình còn tạo cơ hội làm quen và mở rộng mối quan hệ, giao lưu cùng các bạn học sinh, sinh viên có cùng chung sở thích và tài năng từ mọi miền đất nước .

Đồng thời, tạo môi trường giao lưu, tăng khả năng ngôn ngữ, đặc biệt bằng tiếng Anh cho các bạn học sinh thông qua các hoạt động thảo luận, nghiên cứu của các hội đồng./.