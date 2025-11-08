Xây dựng Đảng 25 đồng chí vào Ban Chấp hành, Đảng bộ xã Quan Thành quyết tâm tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới Sáng 11/8, Đảng bộ xã Quan Thành (Nghệ An) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống văn hóa quê hương; khơi thông mọi nguồn lực, khơi dậy khát vọng cống hiến của toàn dân, quyết tâm xây dựng xã Quan Thành giàu đẹp, văn minh”.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng 250 đại biểu chính thức.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Phát triển toàn diện

Quan Thành là đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành và Xuân Thành. Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Quan Thành đã nỗ lực đoàn kết, khắc phục khó khăn, ổn định tổ chức bộ máy, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong giai đoạn 2020–2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã đạt 8,38%/năm. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng/năm vào năm 2025. Tổng huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội giai đoạn này ước đạt 6.500 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, sản xuất nông nghiệp và phát triển dịch vụ.

Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như cam Xã Đoài, bưởi da xanh, dưa lưới, nho nhà lưới và mật ong. Đến nay, xã đã có 17 mô hình kinh tế tiêu biểu, trong đó 4 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, khẳng định bước tiến vững chắc trong xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quan Thành lần thứ I. Ảnh: Văn Trường



Lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ghi nhận dấu ấn với sự ra đời của Nhà máy Giày da có vốn đầu tư 100% nước ngoài, tổng vốn 690 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 6.000 lao động. Dịch vụ du lịch bước đầu có chuyển biến tích cực, dựa trên thế mạnh về di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và mô hình du lịch sinh thái, tâm linh như điểm đến Đền – Chùa – Rú Gám.

Cùng với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao được đẩy mạnh. Kết cấu hạ tầng nông thôn như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế được đầu tư bài bản, đồng bộ. Lĩnh vực giáo dục – y tế – an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Chất lượng giáo dục của xã luôn nằm trong nhóm dẫn đầu toàn huyện. Các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ người có công, chăm lo đời sống người dân được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Danh Tuệ – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Quan Thành phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ xã xác định là nhiệm vụ then chốt, được triển khai toàn diện và có chiều sâu. Vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng được phát huy, tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên được đề cao. Bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội ngày càng đổi mới, hướng về cơ sở, sát dân, gần dân và vì dân.

Xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ xã Quan Thành xác định phương hướng rõ ràng với các chỉ tiêu phát triển cụ thể. Trong đó, chú trọng việc phát huy tối đa nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh địa phương, đồng thời tranh thủ tốt ngoại lực, tận dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ để tạo đà cho phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quan Thành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Văn Trường



Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong các lĩnh vực, nhất là nông nghiệp và quản lý hành chính. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, gắn với công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông thôn và bảo vệ môi trường sinh thái. Giá trị văn hóa – lịch sử của địa phương sẽ được bảo tồn và phát huy đúng tầm.

Đảng bộ cũng đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2026–2030 đạt từ 12–13%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 100 – 110 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn này dự kiến đạt khoảng 11.500 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2030, Quan Thành hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Đặng Thị Dung - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã đọc báo cáo tại Đại hội. Ảnh: Văn Trường

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Thanh Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quan Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Sự ổn định, đoàn kết của Quan Thành sau sáp nhập là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ mới cần tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quan Thành cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, nhất là việc tận dụng trục Quốc lộ 7B để phát triển thương mại – dịch vụ, du lịch sinh thái, tâm linh gắn với công nghiệp sạch, công nghệ cao.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Xã cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, nâng tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chất lượng cao. Đồng thời, chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng cần được ưu tiên. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Cùng với đó, luôn giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quan Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Văn Trường



Với truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo cùng tinh thần trách nhiệm cao và khát vọng phát triển mạnh mẽ, Đảng bộ và nhân dân xã Quan Thành sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Các sản phẩm đạt OCOP tại xã Quan Thành được trưng bày bên lề Đại hội. Ảnh: Văn Trường