Xã hội Xây dựng xã Minh Châu năng động, sáng tạo, phát triển toàn diện trong giai đoạn mới Sáng 13/8, Đảng bộ xã Minh Châu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 226 đại biểu, đại diện cho 2.007 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện một số ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Xã Minh Châu được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã Minh Châu, Diễn Cát, Diễn Nguyên và Hạnh Quảng (huyện Diễn Châu cũ). Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Minh Châu đã phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; chủ động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các đại biểu tham dự Đại hội làm lễ chào cờ. Ảnh: Thu Hương

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm ước đạt 9,35%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 65 triệu đồng, tăng 29,2 triệu đồng so với năm 2020. Cơ cấu các ngành kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp được quan tâm.

Trong nhiệm kỳ, xã thu hút được 1 dự án sản xuất công nghiệp quy mô 40 ha - lớn nhất trên địa bàn huyện (cũ) ngoài Khu Kinh tế Đông Nam với tổng mức đầu tư 321 tỷ đồng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Hệ thống kết cấu hạ tầng được địa phương quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp. Hiện toàn xã có 100% trường học, trạm y tế đã được kiên cố hóa, các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, hạ tầng nông thôn… cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất, dân sinh.

Với sự nỗ lực vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân, các xã trước sáp nhập đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có xã Diễn Nguyên (cũ) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Đặng Quang Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Minh Châu phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng, trong đó chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; các phong trào thi đua, các cuộc vận động đạt nhiều kết quả.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Châu trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Minh Châu đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; ưu tiên các nguồn lực để xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội và thu hút các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghiệp xanh, chế biến sâu tạo ra giá trị gia tăng lớn, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường. Huy động mọi nguồn lực đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi trọng điểm; tăng cường kết nối giao thông giữa các khu vực dân cư, các đường liên thôn… phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ, sản xuất và thương mại.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Các đại biểu là người con quê hương Minh Châu đang sinh sống khắp mọi miền đất nước tham dự Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Để thực hiện mục tiêu “Đưa Minh Châu trở thành xã năng động, sáng tạo, phát triển toàn diện trong giai đoạn mới”, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Đình Hùng đề nghị Đại hội phải cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động khoa học, có trọng tâm, trọng điểm; từng nội dung, nhiệm vụ cần xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả gắn với kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân chủ trương của Đảng về sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân được nhờ.

Cùng với đó, tăng cường đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện với trọng tâm là xây dựng chính quyền số, số hóa hồ sơ, dữ liệu để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Chủ động định hướng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trên cơ sở quy hoạch không gian phát triển, xã cần phát huy tối đa các lợi thế về vị trí địa lý, giao thông kết nối để thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng 28 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Châu, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thu Hương

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền cần quan tâm hơn nữa công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân, người có công, phát triển văn hóa, giáo dục. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng - đây là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi hoạt động của địa phương.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Đặng Quang Hồng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030.